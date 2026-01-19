Правительство представит отчет о работе за 2025 год с 24 по 26 февраля

Он рассказал, что со следующей недели начнутся встречи политических фракций Госдумы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В 2026 г., по словам Володина, принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.