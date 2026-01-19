Правительство представит отчет о работе за 2025 год с 24 по 26 февраля
Правительство РФ представит отчет о своей работе за 2025 г. с 24 по 26 февраля, в последнюю неделю месяца. Окончательная дата будет определена позже, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты.
Он рассказал, что со следующей недели начнутся встречи политических фракций Госдумы с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В 2026 г., по словам Володина, принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию.
В рамках комитетов пройдут встречи с профильными министрами и заместителям председателя правительства, добавил он.
14 января Володин говорил, что отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля. Ранее он планировался на 25 марта.
В 2025 г. отчет правительства был представлен 26 марта. Приоритетными темами были реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.