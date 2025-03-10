Володин: отчет правительства РФ в Госдуме состоится 26 марта
26 марта правительство РФ представит в Госдуме отчет о проделанной работе за 2024 г., сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Володин рассказал, что в ГД идет подготовка к ежегодному отчету правительства. Он напомнил, что в ходе отчета прозвучат вопросы к правительству. У россиян также есть возможность предложить свои темы для обсуждения.
24 февраля Володин сообщил, что в ходе заседания ГД депутаты обсудили подготовку к отчету правительства за 2024 г. Председатель Госдумы рассказал, что в преддверии представления отчета профильные комитеты проведут рабочие встречи с министрами.
Депутаты также обсудили перечень вопросов, которые планируют поднять в рамках встреч с представителями правительства, а также на пленарном заседании в ходе отчета. Приоритетными темами были обозначены реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.