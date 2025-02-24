Володин: депутаты ведут подготовку к отчету правительства за 2024 год

Депутаты также обсудили перечень вопросов, которые планируют поднять в рамках встреч с представителями правительства, а также на пленарном заседании в ходе отчета. Володин рассказал, что приоритетными темами были обозначены реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.