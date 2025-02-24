Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Володин: депутаты ведут подготовку к отчету правительства за 2024 год

Ведомости

В ходе заседания Совета Госдумы (ГД) депутаты обсудили подготовку к отчету правительства за 2024 г. и перечень вопросов, которые они намерены задать кабмину, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Володин рассказал, что в преддверии предоставления отчета профильные комитеты ГД проведут рабочие встречи с министрами. В то же время во фракциях пройдут встречи с заместителями председателя правительства.

Депутаты также обсудили перечень вопросов, которые планируют поднять в рамках встреч с представителями правительства, а также на пленарном заседании в ходе отчета. Володин рассказал, что приоритетными темами были обозначены реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.

В сообщении указано, что доклад об итогах работы кабмина за 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит в последнюю неделю марта.

До 27 февраля фракции направят в комитет по контролю письменные вопросы, адресованные Мишустину, сообщили «Ведомостям» источники в ГД. Ожидается также, что 6 марта в 10:00 мск в малом зале пройдет совещание со статс-секретарями – заместителями федеральных министров. В совещании примут участие первые заместители и заместители председателя ГД, руководители фракций, председатели и первые заместители председателей комитетов.

3 апреля 2024 г. Мишустин выступил перед Госдумой с традиционным отчетом о работе правительства за 2023 г. Премьер говорил о повышении благосостояния граждан, противодействии инфляции, защите материнства и детства, расширении внешнеэкономического взаимодействия России с партнерами из дружественных стран и др.

Обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей работы закреплена в Конституции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных