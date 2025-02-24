Володин: депутаты ведут подготовку к отчету правительства за 2024 год
В ходе заседания Совета Госдумы (ГД) депутаты обсудили подготовку к отчету правительства за 2024 г. и перечень вопросов, которые они намерены задать кабмину, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Володин рассказал, что в преддверии предоставления отчета профильные комитеты ГД проведут рабочие встречи с министрами. В то же время во фракциях пройдут встречи с заместителями председателя правительства.
Депутаты также обсудили перечень вопросов, которые планируют поднять в рамках встреч с представителями правительства, а также на пленарном заседании в ходе отчета. Володин рассказал, что приоритетными темами были обозначены реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.
В сообщении указано, что доклад об итогах работы кабмина за 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит в последнюю неделю марта.
До 27 февраля фракции направят в комитет по контролю письменные вопросы, адресованные Мишустину, сообщили «Ведомостям» источники в ГД. Ожидается также, что 6 марта в 10:00 мск в малом зале пройдет совещание со статс-секретарями – заместителями федеральных министров. В совещании примут участие первые заместители и заместители председателя ГД, руководители фракций, председатели и первые заместители председателей комитетов.
3 апреля 2024 г. Мишустин выступил перед Госдумой с традиционным отчетом о работе правительства за 2023 г. Премьер говорил о повышении благосостояния граждан, противодействии инфляции, защите материнства и детства, расширении внешнеэкономического взаимодействия России с партнерами из дружественных стран и др.
Обязанность правительства отчитываться перед нижней палатой парламента о результатах своей работы закреплена в Конституции.