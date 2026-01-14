Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин: отчет правительства будет готов к концу февраля

Ведомости

Отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают «Ведомости». Ранее он планировался на 25 марта.

Все волнующие депутатов темы могут обсуждаться с министрами на заседании профильных комитетов и на встрече председателя правительства с фракциями, сказал он.

Кроме того, отчет Банка России также будет раньше запланированного. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что отчет ЦБ вместо апреля пройдет в марте – работа по отчету уже началась. 

В 2025 г. отчет правительства был представлен 26 марта. Приоритетными темами были реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте