Володин: отчет правительства будет готов к концу февраля
Отчет правительства с большой вероятностью будет в конце февраля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают «Ведомости». Ранее он планировался на 25 марта.
Все волнующие депутатов темы могут обсуждаться с министрами на заседании профильных комитетов и на встрече председателя правительства с фракциями, сказал он.
Кроме того, отчет Банка России также будет раньше запланированного. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что отчет ЦБ вместо апреля пройдет в марте – работа по отчету уже началась.
В 2025 г. отчет правительства был представлен 26 марта. Приоритетными темами были реализация национальных проектов и государственных программ, качество оказания медицинской помощи, образование и подготовка кадров, развитие науки и обеспечение технологического суверенитета.