Минпромторг: подсчитать заводы по утилизации автомобилей в РФ невозможно

Минпромторг: подсчитать заводы по утилизации автомобилей в РФ невозможноГосорганы не располагают инструментами для подсчета таких предприятий
Минпромторг России сообщил о невозможности определить количество заводов по утилизации автомобилей в РФ из-за действующих правил ведения государственных реестров. Ключевая причина, как поясняет ведомство, заключается в нормативных ограничениях.
В частности, постановление правительства № 2343 от 29 декабря 2020 г., регулирующее формирование и ведение реестра лицензий, не предусматривает возможности сделать выборку именно для заводов по утилизации автомобилей. Реестр лицензий охватывает деятельность по обращению с отходами, но не содержит параметров, позволяющих выделить автoутилизационные предприятия в отдельную категорию.
Это следует из ответа главы ведомства Антона Алиханова депутату Госдумы Алексею Корниенко (КПРФ), который есть в распоряжении «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпромторга.
Аналогичная ситуация, отметил Алиханов, складывается и с государственным реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Действующие правила его ведения также не предусматривают внесение сведений, которые позволяли бы достоверно идентифицировать отдельные объекты НВОС как заводы по утилизации автомобилей.
В результате государственные органы фактически не располагают инструментами для подсчета таких предприятий. На этом фоне Минпромторг приводит ограниченную статистику по результатам самой утилизации. По данным МВД России, на которые ссылается Минпромторг, в 2024 г. с государственного учета после утилизации было снято 38 781 транспортное средство. Централизованных данных за 2025 г. пока нет.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что автомобили не выделяются в отдельный класс отходов и перерабатываются как металлолом на общих мощностях. Кроме того, значительная часть данных о транспортных средствах, по его мнению, относится к автомобилям, которые существуют только на бумаге.
При этом в Минпромторге напомнили, что пункты утилизации должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами II–IV классов. Такой реестр находится в открытом доступе, но его структура не позволяет оценить реальное количество предприятий, специализирующихся именно на утилизации автомобилей.
В свою очередь, юрист Лев Воропаев заявил, что нет смысла понимать, сколько заводов по утилизации автомобилей имеется у государства. По его мнению, государство успешно справляется с регулированием этой сферы в рамках общего законодательства об отходах и отсутствие узкоспециализированной статистики не говорит о незнании или неконтроле.
Что касается расходования средств с утильсбора, то, по словам Шапарина, они не являются окрашенными и идут на общие нужды государства. Воропаев подчеркнул, что сбор изначально не был предназначен для финансирования переработки автомобилей. «Он не направлен на то, чтобы заниматься переработкой вышедших из эксплуатации транспортных средств. Он направлен на защиту внутреннего рынка Российской Федерации», – заявил Воропаев.
В октябре 2025 г. «Ведомости» писали, что группа депутатов направила обращение премьер-министру с предложением доработать постановление правительства № 1291 о повышении утилизационного сбора на отдельные виды транспортных средств.