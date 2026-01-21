Минпромторг: подсчитать заводы по утилизации автомобилей в РФ невозможно

В результате государственные органы фактически не располагают инструментами для подсчета таких предприятий. На этом фоне Минпромторг приводит ограниченную статистику по результатам самой утилизации. По данным МВД России, на которые ссылается Минпромторг, в 2024 г. с государственного учета после утилизации было снято 38 781 транспортное средство. Централизованных данных за 2025 г. пока нет.