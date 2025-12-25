Минпромторг предложил перенести сроки оплаты утильсбора для производителей из РФ
Минпромторг РФ предложил перенести сроки уплаты утилизационного сбора для российских производителей автомобильной техники и прицепов. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства.
Сроки оплаты предлагается перенести за IV квартал 2025 г. и за I-III кварталы 2026 г. на декабрь 2026 г. Мера затрагивает крупнейших отечественных производителей.
«Данный механизм поддержки действует с 2016 г. и традиционно способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий», – пояснили в Минпромторге.
В нынешней ситуации мера позволит «высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм [компаний], опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая стабильную работу конвейеров», добавили в министерстве.
Кабмин утвердил новые правила расчета утильсбора на легковые авто 1 ноября. Изменения вводят в механику расчета утильсбора на легковые автомобили дополнительные показатели. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Льготные коэффициенты сохранятся для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., которые в РФ ввозят физлица для личного пользования. Сбор начал действовать с 1 декабря.