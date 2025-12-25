Минпромторг предложил перенести сроки оплаты утильсбора для производителей из РФ

Кабмин утвердил новые правила расчета утильсбора на легковые авто 1 ноября. Изменения вводят в механику расчета утильсбора на легковые автомобили дополнительные показатели. По ним базовая ставка сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.