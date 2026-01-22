О чем парламентские фракции спросят премьера Мишустина

О чем парламентские фракции спросят премьера МишустинаВ том числе депутаты намерены задать вопросы о новых налогах, миграции и Байкале
В Госдуме на следующей неделе начнется серия встреч премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракций Госдумы накануне ежегодного отчета о работе правительства. Как писали «Ведомости» 20 января, сначала глава кабинета встретится с членами фракции «Единой России» (26 января). Затем пройдут встречи с КПРФ (3 февраля), ЛДПР (4 февраля), «Справедливой Россией» (10 февраля) и «Новыми людьми» (11 февраля).
В 2025 г. правительство выступало с отчетом перед Думой 26 марта, и встречи с представителями фракций прошли за неделю до этого. В 2026 г. кабмин представит отчет в период с 24 по 26 февраля. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, встречи Мишустина с фракциями решили начать пораньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию, писали «Ведомости».
Среди вопросов, которые фракция «Единая Россия» во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым поднимет на встрече с премьер-министром – новые инициативы для поддержки участников спецоперации и членов их семей, сказал «Ведомостям» собеседник во фракции единороссов: «С начала спецоперации приняты 154 таких закона, но жизнь и обстоятельства диктуют свое, и мы будем обсуждать новые инициативы».
Кроме того, многие законы требуют подзаконных актов, в этой связи ЕР планирует обсудить и прошедшие в 2025 г. налоговые изменения, отмечает он: «Мы приняли решение об организации парламентского мониторинга адаптации бизнеса к новым налоговым условиям. В связи с этим будем предметно обсуждать механизмы своевременной поддержки тех, кто нуждается в помощи, тех, кто вкладывается в высокотехнологичное оборудование, и тех, кто демонстрирует рост».
Еще один из «волнующих общество вопросов», который будет поднят на встрече, – это четкое соблюдение принятого депутатами закона об охранном режиме озера Байкал, а также проведение постоянного мониторинга ситуации, говорит собеседник «Ведомостей». «Мы не можем не коснуться состояния дел в «Почте России» – какой видится ситуация правительству и какие меры предлагаются в свете поручения президента для выведения организации из кризиса», – продолжает единоросс.
Также будет поднята тема платформенной экономики, поддержки развития отечественных систем искусственного интеллекта. «В 2025 г. мы начали системную работу по наведению порядка в сфере миграции, был принят ряд законов, поэтому необходимо синхронизировать наши действия с правительством и в этом направлении. Это тоже станет предметом обсуждения», – добавляет источник.
В КПРФ пока собирают вопросы от членов фракции, и, скорее всего, они будут сформулированы в течение недели, сообщил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. «Совершенно точно» на встрече с Мишустиным будут обсуждаться темы, связанные с укреплением реального сектора экономики – промышленности и сельского хозяйства, пояснил он.
«Дальше, конечно, это вопросы, связанные с бедностью, социальные проблемы граждан, связанные с необходимостью роста демографии. Это будет обсуждаться в общем блоке: демография, бедность и преодоление большого социального раскола, который на сегодняшний день есть в нашей стране», – сказал Новиков.
Коммунисты вряд ли будут делать акцент на международной проблематике, отметил он, так как это прерогатива президента, но могут появиться вопросы, связанные с работой межправительственных комиссий – таких, как российско-кубинская и ряд других «со стратегическим союзниками». Может идти речь о выполнении выработанной стратегии по межгосударственному экономическому, культурному сотрудничеству, чтобы «ряд решений с союзниками выполнялся эффективнее и быстрее», сообщил зампред ЦК КПРФ.
В ЛДПР пока тоже формируют список вопросов, рассказал «Ведомостям» член президиума партии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Он отметил, что у фракции и лично у него будут вопросы, которые касаются его комитета.
«Знаете, это [Дальний Восток и Арктика] сейчас стратегический регион, которому уделяется достаточно много внимания, и сделаны большие шаги в этом направлении, но есть моменты, на которые необходимо обратить более серьезное внимание. В том числе демографическая ситуация, переезд туда новых кадров, молодежи, без которой нам не поднять Север», – сообщил он.
Также, по словам Каргинова, важным для обсуждения [с правительством] является вопрос особо охраняемых природных территорий, в котором нужно «наводить порядок». «Нам необходимо развивать промышленность, необходимо разрабатывать какие-то месторождения, но в то же время мы не должны нарушать баланс территорий, природный баланс. Потому что все, что мы сохраняем – это для наших детей, для будущих поколений. Можем оставить территорию разрушенной, потому что после антропогенного фактора, после воздействия людей, природа будет восстанавливаться до нескольких столетий», – заявил депутат.
Представители «Справедливой России» и «Новых людей» сообщили «Ведомостям», что во фракциях еще обсуждаются вопросы для встречи с Мишустиным.
В подготовке материала участвовала Юлия Малева