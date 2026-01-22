О чем парламентские фракции спросят премьера Мишустина

Также, по словам Каргинова, важным для обсуждения [с правительством] является вопрос особо охраняемых природных территорий, в котором нужно «наводить порядок». «Нам необходимо развивать промышленность, необходимо разрабатывать какие-то месторождения, но в то же время мы не должны нарушать баланс территорий, природный баланс. Потому что все, что мы сохраняем – это для наших детей, для будущих поколений. Можем оставить территорию разрушенной, потому что после антропогенного фактора, после воздействия людей, природа будет восстанавливаться до нескольких столетий», – заявил депутат.