Что значит новая стратегия национальной обороны США для всего мира

Не в интересах США вести активную деятельность по всему миру в одиночку, вместо этого американские военные сосредоточатся на самых важных и опасных угрозах для своей страны, говорится в новой версии стратегии национальной обороны (СНО), опубликованной на сайте Пентагона 23 января. «Министерство [военное] больше не будет отвлекаться на интервенции, бесконечные войны, смену режимов <...> Вместо этого мы будем ставить в приоритет практические и конкретные интересы нашего народа. Мы будем поддерживать мир посредством силы. Мы будем мечом и щитом, сдерживающими войну во имя мира, но готовыми к сражению и победе в войнах при необходимости», – подчеркивается в документе. Уточняется, что такой подход не означает изоляционизм: «<...> он основан на гибком, практическом реализме».