Что значит новая стратегия национальной обороны США для всего мира

Что значит новая стратегия национальной обороны США для всего мираПентагон сконцентрируется на Западном полушарии, но не забудет о Китае и России
Не в интересах США вести активную деятельность по всему миру в одиночку, вместо этого американские военные сосредоточатся на самых важных и опасных угрозах для своей страны, говорится в новой версии стратегии национальной обороны (СНО), опубликованной на сайте Пентагона 23 января. «Министерство [военное] больше не будет отвлекаться на интервенции, бесконечные войны, смену режимов <...> Вместо этого мы будем ставить в приоритет практические и конкретные интересы нашего народа. Мы будем поддерживать мир посредством силы. Мы будем мечом и щитом, сдерживающими войну во имя мира, но готовыми к сражению и победе в войнах при необходимости», – подчеркивается в документе. Уточняется, что такой подход не означает изоляционизм: «<...> он основан на гибком, практическом реализме».
Реализация изложенного в новом тексте СНО подхода включает защиту Западного полушария, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, перераспределение нагрузки между американскими союзниками и партнерами по всему миру, а также восстановление американской оборонно-промышленной базы.
В части, посвященной Западному полушарию и защите территории США, говорится о нем как о центральном элементе для обеспечения безопасности «родины». Критика направлена против внешнеполитического истеблишмента, «пренебрегшего» этим полушарием. В качестве основного негативного результата такой политики выделяется поток нелегальных мигрантов и наркотрафик, а также рост влияния на регион противников США: «<...> мы видели, как растет влияние противников от Гренландии в Арктике до Американского залива, Панамского канала и других мест на юге. Это не только угрожает доступу США к ключевым территориям во всем полушарии, это также делает Америку (имеются в виду Северная и Южная Америка. – «Ведомости») менее стабильной и безопасной, подрывая интересы как США, так и наших региональных партнеров».
Обеспечению безопасности Западного полушария и защиты территории США, по мнению авторов доклада, будут способствовать укрепление южной границы США, борьба с наркотерроризмом, сохранение доступа к ключевым зонам полушария типа Панамского канала, сооружение системы противоракетной обороны «Золотой купол», модернизация американского ракетно-ядерного потенциала, предупреждение киберугроз, борьба с исламским терроризмом.
Китай же признается второй по мощности после США страной, что, согласно тексту, мотивирует Вашингтон на сохранение выгодного для себя баланса военных сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что доминирование Китая или какой-либо другой страны в этом экономически важном регионе сделает практически невозможным там деятельность США, что помешает американской экономике и возможностям страны возродить производство. При этом в документе также говорится об отсутствии у Вашингтона стремления доминировать, «унижать или душить» Китай.
Несмотря на это, в докладе допускается возможность диалога с КНР «по широкому набору форматов» для поддержания стратегической стабильности и деэскалации. При этом в документе ни разу не упомянут Тайвань (хотя он упоминается в новой стратегии нацбезопасности).
Россия упоминается как «сохраняющаяся, но управляемая угроза для восточных членов НАТО на ближайшее будущее». В тексте прописано сохранение у России запасов военных и производственных мощностей, а также способности модернизировать свой ракетно-ядерный потенциал. В СНО допускается, что Москва может использовать эти и прочие свои ресурсы против США: «В свете этого министерство обеспечит готовность вооруженных сил США к защите от российских угроз территории США. Министерство также продолжит играть жизненно важную роль в НАТО, даже если мы будем корректировать расстановку сил и деятельность США на европейском театре военных действий, чтобы лучше учитывать российскую угрозу американским интересам, а также возможности наших союзников».
Подчеркивается, что «европейское НАТО» превосходит Россию по экономическому и военному потенциалу, а также по населению. Одновременно с этим в документе признается снижение общего экономического потенциала Европы. При всем при этом генеральная линия американского военного ведомства заключается в следующем: европейские союзники США способны взять на себя основную часть ответственности за безопасность в регионе при наличии «важной, но ограниченной поддержки» со стороны Вашингтона. «Это включает в себя лидерство в поддержке обороны Украины. Как сказал президент Трамп, конфликт на Украине должен закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это в первую очередь ответственность Европы», – сказано в документе.
Как основную гарантию сохранения стабильности и безопасности в мире США предлагают союзникам взять на себя большую ответственность в обеспечении собственной безопасности. В этом и заключается смысл перераспределения ответственности. В СНО говорится, что американская сеть военных союзов и партнерств «богаче всех потенциальных противников, вместе взятых». Что же касается сохранения американского военного первенства, то это, согласно докладу, будет обеспечено возрождением и укреплением оборонно-промышленной базы. Для этого будут поощряться разного рода инновации в военной сфере, в том числе создание новых поставщиков: «<...> эти усилия потребуют не что иное, как национальную мобилизацию».
СНО и коррелирует, и противоречит стратегии нацбезопасности, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По словам эксперта, противоречие заключается в более резкой риторике в отношении России в нынешнем документе. «Для него Россия перманентно остается угрозой, но он видит много возможностей в сотрудничестве с Москвой, поэтому от диалога не отказывается», – объяснил эксперт. Неупоминание Тайваня, в свою очередь, показывает неготовность Трампа к резкой военной эскалации в отношениях с Китаем. Но в долгосрочной перспективе США продолжат курс на соперничество с КНР, сказал эксперт.
Трамп в очередной раз показал два своих приоритета: Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По мнению эксперта, Китай будет оставаться в приоритете независимо от риторики, но Вашингтон в этом вопросе, кажется, хотел бы больше «управляемости» и сохранения за собой инициативы через в том числе неожиданные действия.