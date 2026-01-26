Как изменилась отрасль GR с 2022 года

При этом с 2022 г. наблюдается постепенное смещение GR из операционного контура в зону внимания советов директоров и акционеров, говорит он. И хотя пока таких примеров немного, важен сам тренд: в компаниях начинают появляться ответственные за GR на самом высоком уровне, где ранее такой функции либо не было, либо она рассматривалась как вспомогательная. «Это отражает изменение восприятия роли GR в условиях возросшего участия государства в экономике», – подчеркнул он.