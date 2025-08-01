Для госкомпаний поднимают предельную долю собственных IT-разработок до 70%

Если раньше госбизнесу рекомендовалось направлять только 30% IT-расходов на собственное ПО, 70% – на программные продукты сторонних компаний, то с 2025 г. требования изменились, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры. «С 2025 г. структура IT-затрат госкомпаний в рамках стратегий цифровой трансформации от общих затрат на IT составляет не более 30% на внутренние нужды (без коммерциализации), не более 40% на собственные разработки при условии обязательной последующей их коммерциализации и не менее 30% на закупку решений у внешних поставщиков», – уточнил собеседник. По его словам, эти изменения должны стимулировать развитие IT-рынка и повысить спрос госкомпаний на коммерческие разработки.