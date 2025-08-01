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Главная / Технологии /

Для госкомпаний поднимают предельную долю собственных IT-разработок до 70%

Но для этого больше половины таких решений должны выводиться на рынок для сторонних клиентов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры смягчило требования к государственному бизнесу, разрабатывающему собственные IT-продукты. Теперь госкорпорации и компании с госучастием смогут направлять на свои IT-разработки в общей сложности до 70% расходов на IT. Это можно будет сделать при условии, что до 40% расходов пойдет на собственное ПО, предназначенное и для коммерциализации на внешнем рынке. Это следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием, которые 4 июля были одобрены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию.

Если раньше госбизнесу рекомендовалось направлять только 30% IT-расходов на собственное ПО, 70% – на программные продукты сторонних компаний, то с 2025 г. требования изменились, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры. «С 2025 г. структура IT-затрат госкомпаний в рамках стратегий цифровой трансформации от общих затрат на IT составляет не более 30% на внутренние нужды (без коммерциализации), не более 40% на собственные разработки при условии обязательной последующей их коммерциализации и не менее 30% на закупку решений у внешних поставщиков», – уточнил собеседник. По его словам, эти изменения должны стимулировать развитие IT-рынка и повысить спрос госкомпаний на коммерческие разработки.

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