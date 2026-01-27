У комитета Совета Федерации по соцполитике будет новый председатель

Перминова работает в СФ с 2014 г. Она возглавила комитет по соцполитике 25 сентября 2023 г. в связи с назначением предыдущего руководителя Инны Святенко вице-спикером СФ. С 2016 по 2019 г. Перминова работала замглавы комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам, в 2019 г. была назначена первым замглавы этого комитета. С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. исполняла обязанности председателя комитета в связи с назначением зампредом СФ Николая Журавлева. До работы в СФ Перминова работала заместителем губернатора Курганской области – начальником финансового управления.