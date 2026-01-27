Газета
У комитета Совета Федерации по соцполитике будет новый председатель

Кемеровский сенатор Алексей Синицын сменит на этом посту Елену Перминову из Курганской области
В комитете Совета Федерации (СФ) по социальной политике сменится председатель. Пост, занимаемый с 2023 г. сенатором от Курганской области Еленой Перминовой, займет представитель Кемеровской области – Кузбасса Алексей Синицын. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в парламенте. Перестановки произойдут на пленарном заседании верхней палаты 28 января, соответствующий вопрос под номером 3 включен в проект повестки дня (опубликован на сайте СФ).

Синицын занимает пост первого зампреда комитета СФ по экономической политике. В верхнюю палату его в 2018 г. делегировал тогдашний губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. На момент назначения Синицын был исполняющим обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. Спустя пять лет Цивилев назначил Синицына на новый пятилетний срок, а в 2024 г. последнему потребовалось переподтверждение полномочий в связи с досрочными выборами губернатора Кемеровской области. Цивилев был назначен министром энергетики России 14 мая 2024 г., его преемник на посту главы Кузбасса Илья Середюк после избрания переназначил Синицына на новый срок.

Кемеровский сенатор с 2015 г. возглавляет региональное отделение «Единой России» (ЕР), является также руководителем Сибирского межрегионального координационного совета партии.

Перминова работает в СФ с 2014 г. Она возглавила комитет по соцполитике 25 сентября 2023 г. в связи с назначением предыдущего руководителя Инны Святенко вице-спикером СФ. С 2016 по 2019 г. Перминова работала замглавы комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам, в 2019 г. была назначена первым замглавы этого комитета. С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. исполняла обязанности председателя комитета в связи с назначением зампредом СФ Николая Журавлева. До работы в СФ Перминова работала заместителем губернатора Курганской области – начальником финансового управления.

Всего в структуре СФ 10 комитетов.

