Депутат всех созывов Грешневиков, скорее всего, откажется от выборов

Вполне возможно, что Грешневиков уже не вписывается в нынешний политический расклад, да и фактор возраста имеет свое значение, говорит политолог Ростислав Туровский. «Властям Ярославской области на предстоящих думских выборах совершенно точно надо изменить ситуацию, когда у них по округам избираются представители СР, а не ЕР. И идти на какие-либо сделки с СР ни они, ни федеральное руководство ЕР в этом случае не намерены», – отметил он.