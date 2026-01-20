Депутат всех созывов Грешневиков, скорее всего, откажется от выборов«Справедливая Россия» может потерять всех представителей Ярославской области в Госдуме
Ветеран депутатского корпуса 69-летний Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия», СР), избиравшийся еще в Верховный совет РСФСР в 1990 г. и затем бессменно заседающий в Госдуме с 1993 г., может отказаться от участия в очередных выборах 20 сентября 2026 г., сообщили «Ведомостям» собеседник в партии и собеседник в органах власти Ярославской области.
По данным источника в СР, Грешневикову не дают гарантий избрания по одномандатному округу № 195 (Ростовский – Ярославская область). Второй источник говорит, что власти региона не поддержат Грешневикова на выборах.
Сам депутат сказал «Ведомостям», что решение об участии в выборах еще не принял: «Месяца через три соображу». При этом, по словам Грешневикова, его округ уже «обрабатывают» потенциальные кандидаты от «Единой России» (ЕР) – депутаты ярославской областной думы Максим Вахруков (старший сын экс-губернатора Ярославской области, начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова и брат замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова) и Сергей Соколов.
Грешневиков пять раз избирался депутатом Госдумы от Ростовского одномандатного округа (до 2015 г. округ назывался Рыбинским). В 2016 г. ЕР по согласованию с СР не стала выдвигать здесь своего кандидата, и ветеран ярославской политики без труда переизбрался. В 2021 г., несмотря на участие в выборах по Ростовскому округу кандидата от ЕР (депутат ярославской областной думы Лариса Ушакова), Грешневиков вновь победил, набрав 34,27% (Ушакова стала второй с 29,31%).
Во втором одномандатном округе, Ярославском, пять лет назад одержал победу еще один представитель СР – первый губернатор Ярославской области после распада СССР Анатолий Лисицын. Годом ранее он вышел из ЕР. Лисицыну оппонировал экс-председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко, участвовавший в выборах от ЕР (в 2020 г. на довыборах в седьмой созыв Госдумы экс-хоккеист победил экс-губернатора в том же округе).
Третий мандат СР в 2021 г. получила в Ярославской области по списку – он достался народному артисту России Николаю Бурляеву, шедшему вторым в региональной группе (Владимирская, Ивановская, Ярославская области). Лидером группы был Грешневиков, Лисицын шел третьим в списке.
78-летний Лисицын сказал «Ведомостям», что планирует участвовать в выборах в этом году. 28 августа 2025 г. «Ведомости» сообщали, что ЕР заинтересована в возвращении в свои ряды первого губернатора Ярославской области. Лисицын сказал, что «скорее всего» будет баллотироваться от СР. Собеседник в органах власти Ярославской области считает, что экс-губернатор согласился бы участвовать в выборах от ЕР, если бы получил соответствующее предложение.
79-летний Бурляев воздержался от комментариев относительно своего участия в выборах в Госдуму.
Победа СР в обоих округах Ярославской области в 2021 г. – абсолютно уникальный случай и совершенно очевидно, что второй раз власть этого бы не допустила, говорит политолог Александр Кынев. По его словам, тогда можно было выигрывать кампанию на оппозиционной риторике в ситуации «жесткого оппонирования», но сейчас победить, будучи несогласованным кандидатом, «крайне тяжело».
«Если поддержки кандидата по округу не будет, шансы победить в этом году будут очень-очень низкими. И соответственно, нужно еще 25 раз подумать, прежде чем идти на рискованную кампанию. Это огромные финансовые ресурсы при очень небольшом шансе победить», – сказал эксперт «Ведомостям».
Вполне возможно, что Грешневиков уже не вписывается в нынешний политический расклад, да и фактор возраста имеет свое значение, говорит политолог Ростислав Туровский. «Властям Ярославской области на предстоящих думских выборах совершенно точно надо изменить ситуацию, когда у них по округам избираются представители СР, а не ЕР. И идти на какие-либо сделки с СР ни они, ни федеральное руководство ЕР в этом случае не намерены», – отметил он.
По мнению Туровского, и у СР будут другие приоритетные кандидаты, учитывая, что партийная фракция, судя по всему, в будущем созыве уменьшится. «Из этого всего и следует вероятное решение не поддерживать выдвижение Грешневикова, с чем может согласиться и он сам», – заключил политолог.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов