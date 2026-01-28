Почему Дональд Трамп снова придрался к Южной Корее

Власти Южной Кореи заявили, что торговые договоренности, которые были достигнуты между президентом Ли Чжэ Меном и Дональдом Трампом в конце октября 2025 г., уже де-факто действуют и без формального одобрения со стороны национального собрания (парламента). В Сеуле удивлены постом Трампа в его соцсети Truth Social 27 января, в котором он объявил о возвращении зеркальных пошлин для Южной Кореи на автомобили, пиломатериалы, фармацевтические препараты и другие неназванные товары с 15 до 25% (как это и было до достижения сделки. – «Ведомости»). Поводом стало якобы невыполнение Сеулом соглашения, чему мешает, по его мнению, нерасторопная работа корейских парламентариев по ратификации «исторической» сделки. А ее требует конституция Республики Корея, ведь документ подразумевает значительные финансовые расходы. Согласно условиям сделки, Сеул в обмен на снижение пошлин взял на себя обязательства инвестировать в американскую экономику $350 млрд (из них $150 млрд – в кораблестроение).