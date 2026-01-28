Почему Дональд Трамп снова придрался к Южной Корее

Почему Дональд Трамп снова придрался к Южной КорееПричиной его гнева может быть вовсе не медлительность парламента
Власти Южной Кореи заявили, что торговые договоренности, которые были достигнуты между президентом Ли Чжэ Меном и Дональдом Трампом в конце октября 2025 г., уже де-факто действуют и без формального одобрения со стороны национального собрания (парламента). В Сеуле удивлены постом Трампа в его соцсети Truth Social 27 января, в котором он объявил о возвращении зеркальных пошлин для Южной Кореи на автомобили, пиломатериалы, фармацевтические препараты и другие неназванные товары с 15 до 25% (как это и было до достижения сделки. – «Ведомости»). Поводом стало якобы невыполнение Сеулом соглашения, чему мешает, по его мнению, нерасторопная работа корейских парламентариев по ратификации «исторической» сделки. А ее требует конституция Республики Корея, ведь документ подразумевает значительные финансовые расходы. Согласно условиям сделки, Сеул в обмен на снижение пошлин взял на себя обязательства инвестировать в американскую экономику $350 млрд (из них $150 млрд – в кораблестроение).
В правительстве Южной Кореи 27 января провели экстренное заседание, где обсудили пост Трампа, призвав сохранять спокойствие, так как пока из США не появилось юридических подтверждений. Действительно, конкретной даты вступления в силу нового решения о старых пошлинах в посте Трампа не было, что оставляет поле для маневров. Наиболее болезненным удар может быть по автомобильной промышленности, на которую приходится около 25% от общего экспорта Южной Кореи в США (и почти половины экспорта южнокорейских машин). В США всего в 2025 г. корейцы отправили товаров на $123 млрд, это второй рынок сбыта для них после КНР.
Известно, что министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван в ближайшее время посетит США для обсуждения ситуации с министром торговли США Говардом Латником (причем несколько дней назад на форуме в Давосе американцы не говорили ни о каких претензиях). В день появления резкого поста Трампа в Южной Корее там с визитом, как сообщала The Chosun Ilbo, находился замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби – один из идеологов всей политики администрации в АТР. А торговое соглашение, вокруг которого возник скандал, было связано и с военными аспектами: тогда же в Кенджу Трамп дал согласие на создание корейцами их первой атомной субмарины, поддержал передачу оперативного управления армией в военное время под контроль Сеула (пока оно остается у США. – «Ведомости»), а корейцы пообещали довести свои военные траты до уровня в 3,5% ВВП.
Как пишут The Korea Times и Reuters, согласно имевшимся договоренностям, США на деле снизили свои пошлины до 15% ретроспективно с 1 ноября 2025 г. И, впрочем, с того момента документы по ратификации действительно зависли в финансовом комитете. Агентство Yonhap пишет, что в правящей партии считают, что документ успешно будет ратифицирован в феврале 2026 г.
Впрочем, СМИ поставили под сомнение, что реальной причиной очередной вспышки гнева Трампа на этот раз была долгая парламентская процедура. И The Choson Ilbo, и Reuters, ссылаясь на источники, назвали в качестве реального повода другую конфликтную ситуацию: это недавние претензии властей Южной Кореи к занимающей большую долю в стране платформе электронной торговли (а с недавнего времени еще и стриминговому сервису) Coupang. В конце 2025 г. этот холдинг допустил крупную утечку персональных данных 33 млн клиентов, что привело в Южной Корее к критике, судебным разбирательствам и нескольким расследованиям в компании со стороны властей. Крупные инвесторы Coupang – Greenoaks и Altimeter – в свою очередь, сочли такое поведение «дискриминацией» американской компании и пожаловались на это торговому представителю США. Известно, что принять меры по разрядке ситуации вокруг Coupang уже призывал вице-президент США Джеймс Вэнс на своих переговорах с премьер-министром Ким Мин Соком в январе 2026 г.
Созданная уроженцем Сеула с американским паспортом Бом Сук Кимом в 2010 г. компания зарегистрирована в США и имеет там же штаб-квартиру, но почти 90% ее оборота завязано на Южной Корее. Среди ее инвесторов на ранних этапах были поддерживающие связи с Трампом инвесткомпания Blackrock и миллиардер Билл Экман.
The Korea Times и гонконгская South China Morning Post в качестве рабочей гипотезы сразу ряда экспертов приводят скорое вынесение решения Верховным судом США о пошлинах, введенных на основе закона 1977 г. об экономических полномочиях (в том числе и зеркальных). В связи с этим одним из аргументов Трампа в защиту своих действий может стать фактическая выгода, которую страна получает в результате его своевольной тарифной политики. Наконец, еще одним мотивом Трампа может быть просто желание быстрее увидеть первый инвестиционный транш в США со стороны Сеула в размере $20 млрд, запланированный на 2026 г. А последствия этого, судя по всему, озаботили многих в Южной Корее на фоне слабеющего курса южнокорейской воны (почти на 7% за полгода относительно доллара). В минфине Южной Кореи ранее говорили, что работа по отбору соответствующих проектов вряд ли завершится в первой половине 2026 г.
В Сеуле вряд ли сознательно затягивают ратификацию сделки, но Трамп уверен в обратном и хочет их поторопить, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. Эксперт объясняет это стремление президента США желанием показать избирателю какой-то реальный результат, и желательно экономический. Не в последнюю очередь потому, что он теряет ранее свойственную ему в этой сфере популярность, продолжает Кочегуров. Что же касается визита Колби в Южную Корею, то на фоне публикации новой редакции стратегии национальной обороны он был привязан в большей мере к вопросам военного сотрудничества Сеула и Вашингтона.
Процесс согласования плана по инвестициям после угроз Трампа пойдет активнее, так как «Сеулу нечего делать, кроме как провести переговоры с Вашингтоном», говорит эксперт Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Александра Зуева. Говоря о ситуации вокруг Coupang, эксперт допускает, что версия о разбирательствах вокруг нее стала одной из причин нынешнего наката со стороны США. Но по мнению Зуевой, этот сюжет – все-таки не основной для Трампа. «Он пытается давить, так как хочет скорой реализации сделки», – резюмировала эксперт.