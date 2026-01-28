Газета
Главная / Политика /

Почему Дональд Трамп снова придрался к Южной Корее

Причиной его гнева может быть вовсе не медлительность парламента
Владимир Кулагин
Роман Романов
Властям Южной Кореи теперь предстоит догадаться, что стало реальной причиной недовольства президента США Дональда Трампа
Властям Южной Кореи теперь предстоит догадаться, что стало реальной причиной недовольства президента США Дональда Трампа / The White House

Власти Южной Кореи заявили, что торговые договоренности, которые были достигнуты между президентом Ли Чжэ Меном и Дональдом Трампом в конце октября 2025 г., уже де-факто действуют и без формального одобрения со стороны национального собрания (парламента). В Сеуле удивлены постом Трампа в его соцсети Truth Social 27 января, в котором он объявил о возвращении зеркальных пошлин для Южной Кореи на автомобили, пиломатериалы, фармацевтические препараты и другие неназванные товары с 15 до 25% (как это и было до достижения сделки. – «Ведомости»). Поводом стало якобы невыполнение Сеулом соглашения, чему мешает, по его мнению, нерасторопная работа корейских парламентариев по ратификации «исторической» сделки. А ее требует конституция Республики Корея, ведь документ подразумевает значительные финансовые расходы. Согласно условиям сделки, Сеул в обмен на снижение пошлин взял на себя обязательства инвестировать в американскую экономику $350 млрд (из них $150 млрд – в кораблестроение).

В правительстве Южной Кореи 27 января провели экстренное заседание, где обсудили пост Трампа, призвав сохранять спокойствие, так как пока из США не появилось юридических подтверждений. Действительно, конкретной даты вступления в силу нового решения о старых пошлинах в посте Трампа не было, что оставляет поле для маневров. Наиболее болезненным удар может быть по автомобильной промышленности, на которую приходится около 25% от общего экспорта Южной Кореи в США (и почти половины экспорта южнокорейских машин). В США всего в 2025 г. корейцы отправили товаров на $123 млрд, это второй рынок сбыта для них после КНР.

Известно, что министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван в ближайшее время посетит США для обсуждения ситуации с министром торговли США Говардом Латником (причем несколько дней назад на форуме в Давосе американцы не говорили ни о каких претензиях). В день появления резкого поста Трампа в Южной Корее там с визитом, как сообщала The Chosun Ilbo, находился замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби – один из идеологов всей политики администрации в АТР. А торговое соглашение, вокруг которого возник скандал, было связано и с военными аспектами: тогда же в Кенджу Трамп дал согласие на создание корейцами их первой атомной субмарины, поддержал передачу оперативного управления армией в военное время под контроль Сеула (пока оно остается у США. – «Ведомости»), а корейцы пообещали довести свои военные траты до уровня в 3,5% ВВП.

Как пишут The Korea Times и Reuters, согласно имевшимся договоренностям, США на деле снизили свои пошлины до 15% ретроспективно с 1 ноября 2025 г. И, впрочем, с того момента документы по ратификации действительно зависли в финансовом комитете. Агентство Yonhap пишет, что в правящей партии считают, что документ успешно будет ратифицирован в феврале 2026 г.

Как беспорядки в Миннеаполисе могут навредить администрации Дональда Трампа

Политика / Международные новости

Впрочем, СМИ поставили под сомнение, что реальной причиной очередной вспышки гнева Трампа на этот раз была долгая парламентская процедура. И The Choson Ilbo, и Reuters, ссылаясь на источники, назвали в качестве реального повода другую конфликтную ситуацию: это недавние претензии властей Южной Кореи к занимающей большую долю в стране платформе электронной торговли (а с недавнего времени еще и стриминговому сервису) Coupang. В конце 2025 г. этот холдинг допустил крупную утечку персональных данных 33 млн клиентов, что привело в Южной Корее к критике, судебным разбирательствам и нескольким расследованиям в компании со стороны властей. Крупные инвесторы Coupang – Greenoaks и Altimeter – в свою очередь, сочли такое поведение «дискриминацией» американской компании и пожаловались на это торговому представителю США. Известно, что принять меры по разрядке ситуации вокруг Coupang уже призывал вице-президент США Джеймс Вэнс на своих переговорах с премьер-министром Ким Мин Соком в январе 2026 г.

Созданная уроженцем Сеула с американским паспортом Бом Сук Кимом в 2010 г. компания зарегистрирована в США и имеет там же штаб-квартиру, но почти 90% ее оборота завязано на Южной Корее. Среди ее инвесторов на ранних этапах были поддерживающие связи с Трампом инвесткомпания Blackrock и миллиардер Билл Экман.

The Korea Times и гонконгская South China Morning Post в качестве рабочей гипотезы сразу ряда экспертов приводят скорое вынесение решения Верховным судом США о пошлинах, введенных на основе закона 1977 г. об экономических полномочиях (в том числе и зеркальных). В связи с этим одним из аргументов Трампа в защиту своих действий может стать фактическая выгода, которую страна получает в результате его своевольной тарифной политики. Наконец, еще одним мотивом Трампа может быть просто желание быстрее увидеть первый инвестиционный транш в США со стороны Сеула в размере $20 млрд, запланированный на 2026 г. А последствия этого, судя по всему, озаботили многих в Южной Корее на фоне слабеющего курса южнокорейской воны (почти на 7% за полгода относительно доллара). В минфине Южной Кореи ранее говорили, что работа по отбору соответствующих проектов вряд ли завершится в первой половине 2026 г.

В Сеуле вряд ли сознательно затягивают ратификацию сделки, но Трамп уверен в обратном и хочет их поторопить, говорит научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. Эксперт объясняет это стремление президента США желанием показать избирателю какой-то реальный результат, и желательно экономический. Не в последнюю очередь потому, что он теряет ранее свойственную ему в этой сфере популярность, продолжает Кочегуров. Что же касается визита Колби в Южную Корею, то на фоне публикации новой редакции стратегии национальной обороны он был привязан в большей мере к вопросам военного сотрудничества Сеула и Вашингтона.

Процесс согласования плана по инвестициям после угроз Трампа пойдет активнее, так как «Сеулу нечего делать, кроме как провести переговоры с Вашингтоном», говорит эксперт Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Александра Зуева. Говоря о ситуации вокруг Coupang, эксперт допускает, что версия о разбирательствах вокруг нее стала одной из причин нынешнего наката со стороны США. Но по мнению Зуевой, этот сюжет – все-таки не основной для Трампа. «Он пытается давить, так как хочет скорой реализации сделки», – резюмировала эксперт.

