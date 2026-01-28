На выборах в заксобрание Вологодской области отменяют общую часть партсписков

На выборах в заксобрание Вологодской области отменяют общую часть партсписковЭто освобождает губернаторов от необходимости участвовать в кампании
Заксобрание Вологодской области 28 января рассмотрит внесенные членами фракций «Единой России» (ЕР) и «Справедливой России» (СР) поправки в закон о выборах депутатов регионального парламента, упраздняющие общую часть партийных списков на выборах. Соответствующий вопрос включен в проект повестки дня сессии заксобрания под номером 12.
Законопроект «направлен на дальнейшее совершенствование законодательства области о выборах», говорится в пояснительной записке. Выборы в заксобрание Вологодской области пройдут в единый день голосования (ЕДГ-2026) 20 сентября.
Соавтор инициативы, глава комитета заксобрания по вопросам местного самоуправления Антон Холодов (ЕР) сообщил «Ведомостям», что законопроектом будет отменено использование «паровозов» – лидеров общей части партсписков, которые делятся электоральным рейтингом с остальными кандидатами от партии, но после выборов отказываются от мандатов.
Например, списки ЛДПР на выборах в заксобрания регионов традиционно возглавляет лидер партии. «Логика состоит в том, чтобы избиратели голосовали за реальных депутатов. «Паровозы» обычно уступают место другим, это нечестно по отношению к людям», – сказал единоросс.
КПРФ будет голосовать против поправок, сказал «Ведомостям» глава фракции в заксобрании Александр Морозов. По его мнению, предлагаемая схема нарушает права избирателей и принимается в ущерб интересам оппозиции. Кроме того, коммунист считает, что упразднение общей части партсписков противоречит уставу Вологодской области.
Нормы устава не препятствуют отмене общей части партийных списков, в нем есть только общее требование о том, что половина региональной легислатуры должна быть избрана по пропорциональной системе, а вторая половина – по мажоритарной, говорит политюрист Олег Захаров.
Собеседник, близкий к заксобранию региона, считает, что общие части партсписков отменяются, поскольку у ЕР «нет кандидатов на первую тройку». Региональное отделение партии власти возглавляет губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Губернаторы вне списков
Вологодские власти решили делать ставку на территориальные группы без «паровозов», с завязкой на местных кандидатов, у которых есть своя база поддержки, являющаяся дополнительной к базе поддержки партии, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Практика упразднения общей части партсписков стартовала еще в конце 2010-х гг., одним из первых от нее отказалась Ярославская область и через какое-то время это из экзотики стало трендом: все больше регионов отказываются от общей части списка, чтобы максимально привязать народных избранников «к земле», добавил Захаров (с 2017 по 2021 г. он возглавлял избирком Ярославской области).
«Безголовые» партсписки на выборах в заксобрания регионов освобождают губернаторов от необходимости участвовать в кампании, что выгодно как непопулярным главам регионов (их рейтинги не подвергаются обсуждению и ревизии), так и тем руководителям субъектов, кто позиционируется как некая надпартийная фигура и считает себя выше «позорного межпартийного соглашения», говорит политолог Александр Кынев.
По словам эксперта, еще один повод для упразднения общей части списков – желание региональных властей «обезглавить» оппозицию. Такая конфигурация позволяет «дирижировать» будущим составом парламента, добавил он.
В заксобрании Вологодской области 34 депутата. 17 избираются по партийным спискам, 17 – по одномандатным округам.
31 октября 2025 г. «Ведомости» сообщали, что региональные отделения партий обсуждают сокращение списочной части состава парламента. В частности, один из вариантов предполагал сокращение списочников до 25% от общего числа депутатов, другой, более радикальный, – переход на мажоритарную систему выборов в заксобрание. Собеседник в заксобрании сказал, что существующую пропорцию списочников и одномандатников в итоге решено было сохранить, чтобы «не спорить с другими партиями».