На выборах в заксобрание Вологодской области отменяют общую часть партсписков

Практика упразднения общей части партсписков стартовала еще в конце 2010-х гг., одним из первых от нее отказалась Ярославская область и через какое-то время это из экзотики стало трендом: все больше регионов отказываются от общей части списка, чтобы максимально привязать народных избранников «к земле», добавил Захаров (с 2017 по 2021 г. он возглавлял избирком Ярославской области).