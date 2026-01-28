Владимир Ресин может быть снова выдвинут в Госдуму

Владимир Ресин может быть снова выдвинут в ГосдумуСобеседники «Ведомостей» называют его эффективным и до сих пор влиятельным человеком
Депутат Госдумы последних трех созывов, а до этого – куратор стройкомплекса Москвы Владимир Ресин, вероятно, может быть переизбран. О том, что такой вариант обсуждается, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. О решении говорить преждевременно, сказал «Ведомостям» представитель Ресина. 89-летний Ресин – легендарная фигура, отмечают собеседники «Ведомостей». Статус депутата Госдумы для него отчасти формальный, но он демонстрирует вектор работы, говорит еще один близкий к АП источник: «Такая экспертиза, какая есть у него, всегда востребована».
Нынешний депутат с 1965 г. работал в строительных организациях Москвы, с 1990 г. – в статусе зампреда исполкома Моссовета возглавил Мосстройкомитет. В 1991 г. стал заместителем премьер-министра правительства Москвы, а с 1992 г. – уже первым вице-мэром, курирующим вопросы архитектуры и строительства. После отставки Юрия Лужкова, с 28 сентября по 21 октября 2010 г. именно Ресин был и. о. мэра Москвы.
Благодаря градостроительной политике Ресина вся строительная отрасль России «была втянута» на территорию города, заявил «Ведомостям» основатель компании S.holding Алексей Шепел: «Любой строитель, инвестор, девелопер, считает большой удачей начать проект в Москве». С бывшим первым вице-мэром связаны многие серьезные проекты – от МКАД, как мы ее знаем, до развития территорий, окружающих «Москва-cити», говорит Шепель. Наконец, «первая реновация была еще в 2001 г.» под руководством чиновника, сказал он: «Я имею в виду ликвидацию жилого фонда первого периода индустриального домостроения».
Ресин – один из тех людей, которыми гордится столица, сказал «Ведомостям» президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Он знает Ресина с 1993 г., с момента избрания в Мосгордуму, спикером которой был в 1994–2014 гг., и рад, если тот «собирается дальше отдавать свой опыт, знания и труд». Ресин «спас строительный комплекс Москвы, который в годы перестройки удалось сохранить и начать развивать, а вместе со стройкомплексом – и экономику города», говорит бывший спикер Мосгордумы. Сейчас же он «несет миссию по строительству православных храмов в столице, изначально их планировалось построить 200, но построено уже больше», замечает Платонов (проект Ресина был запущен в начале 2010-х гг.).
«Это легенда всей государственной власти России, не только строительного комплекса столицы, – заявил «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»). – Он непубличный человек, но сверхэффективный и до сих пор влиятельный».
Несмотря на то что Ресин перешел из исполнительной власти в законодательную, он постоянно работает, говорит Платонов: при проведении мероприятий сам выступает в качестве ведущего, а на работе находится каждый день. В шестом созыве Госдумы, куда он был избран впервые, Ресин возглавлял комиссию по строительству парламентского центра. Проект, подразумевающий создание комплекса зданий для размещения обеих палат Федерального собрания (например, в пойме Нижних Мневников), так и не был реализован. Предложенные варианты центра критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в 2016 г. тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил об отказе от строительства: «Уважаемые коллеги, давайте пока забудем о новых офисах». В седьмом созыве Госдумы комиссия по созданию парламентского центра не создавалась.
В 2021 г. Ресин должен был открывать – как старейший депутат – первое заседание Госдумы восьмого созыва, но передал это право Валентине Терешковой, которая младше его. В 2021 г. он шел на выборы в списке по Москве – под номером 4.
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов