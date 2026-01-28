Владимир Ресин может быть снова выдвинут в Госдуму

Несмотря на то что Ресин перешел из исполнительной власти в законодательную, он постоянно работает, говорит Платонов: при проведении мероприятий сам выступает в качестве ведущего, а на работе находится каждый день. В шестом созыве Госдумы, куда он был избран впервые, Ресин возглавлял комиссию по строительству парламентского центра. Проект, подразумевающий создание комплекса зданий для размещения обеих палат Федерального собрания (например, в пойме Нижних Мневников), так и не был реализован. Предложенные варианты центра критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в 2016 г. тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил об отказе от строительства: «Уважаемые коллеги, давайте пока забудем о новых офисах». В седьмом созыве Госдумы комиссия по созданию парламентского центра не создавалась.