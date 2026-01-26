Нина Останина может пойти в Госдуму от возглавляемой коммунистом Хакасии

Останина – депутат Госдумы пяти созывов, с 1995 по 2011 г. и с 2021 г. В этот созыв парламента она прошла по списку КПРФ – от региональной группы, объединяющей Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области. Депутат родилась в поселке Победим Алтайского края, окончила исторический факультет АлГУ. Позже переехала в Кемеровскую область, в 1990-х гг. вошла в команду Амана Тулеева: была одним из руководителей регионального блока «Народовластие», затем его помощником как председателя заксобрания Кузбасса, а в 1995 г. избралась в Госдуму. С 1999 г. выдвигалась от компартии. После конфликта с Тулеевым оставила в 2011 г. пост первого секретаря кемеровского обкома КПРФ и перешла на работу в ЦК партии.