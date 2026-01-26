Нина Останина может пойти в Госдуму от возглавляемой коммунистом Хакасии

Нина Останина может пойти в Госдуму от возглавляемой коммунистом ХакасииВ КПРФ не сомневаются в ее выдвижении в следующий созыв
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) на выборах в 2026 г. может выдвинуться по округу в Хакасии, которую возглавляет коммунист Валентин Коновалов. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в КПРФ.
Такое решение может объясняться не только тем, что Останина и Коновалов в одной партии, но и их хорошими отношениями, уточнил один из собеседников. Сейчас Хакасию по одномандатному округу № 35 (в него входит вся территория республики) в Госдуме представляет экс-министр энергетики и председатель правления «Русгидро» в 2015–2020 гг. Николай Шульгинов («Единая Россия», ЕР). В регионе расположены активы «Русгидро» – Саяно-Шушенская ГЭС и Майнская ГЭС.
Шульгинов победил на довыборах в Госдуму в 2024 г. – после ухода из Минэнерго. Тогда он выдвигался как беспартийный, но его поддержали и ЕР, и КПРФ. Довыборы назначили из-за ухода из Госдумы Сергея Сокола (ЕР), в 2023 г. он сложил полномочия и был избран председателем Верховного совета Хакасии. «От работы с Останиной для Коновалова, без сомнений, будет больше пользы», – отметил один из собеседников «Ведомостей» в КПРФ.
Останина – депутат Госдумы пяти созывов, с 1995 по 2011 г. и с 2021 г. В этот созыв парламента она прошла по списку КПРФ – от региональной группы, объединяющей Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области. Депутат родилась в поселке Победим Алтайского края, окончила исторический факультет АлГУ. Позже переехала в Кемеровскую область, в 1990-х гг. вошла в команду Амана Тулеева: была одним из руководителей регионального блока «Народовластие», затем его помощником как председателя заксобрания Кузбасса, а в 1995 г. избралась в Госдуму. С 1999 г. выдвигалась от компартии. После конфликта с Тулеевым оставила в 2011 г. пост первого секретаря кемеровского обкома КПРФ и перешла на работу в ЦК партии.
«Четыре созыва я представляла этот регион [Кемеровскую область]. Трижды избиралась по одномандатному округу. К сожалению, активная работа по защите интересов избирателей Кузбасса не совпала с позицией власти», – рассказала Останина «Ведомостям».
По словам депутата, у нее есть желание работать в Госдуме, и она надеется на «политическую поддержку» КПРФ, но окончательное решение будет принимать съезд. Останина не подтвердила и не опровергла возможность ее выдвижения в Хакасии, но отметила, что много работала в республике – в том числе помогала губернатору в двух избирательных кампаниях, в 2018 и 2023 г., а затем осенью 2025 г. – на выборах главы второго по численности города региона Черногорска, в которых победила кандидат от КПРФ Елена Гопина.
Глава комитета предположила, что, возможно, присутствовала в Хакасии больше, чем другие депутаты Госдумы от КПРФ, кроме первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина. «Я действительно очень уважительно отношусь к главе [Хакасии] и стараюсь каждый раз на его приглашения откликнуться. Да и у меня самой большой интерес, поскольку я сибирячка и Хакасию тоже хорошо знаю. Меня [с республикой] связывают такие чисто земляческие родственные отношения», – сообщила депутат.
Останина – яркий депутат, с огромным опытом и помимо комитета возглавляет всероссийский женский союз «Надежда России», отметил пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его словам, партия заинтересована, чтобы во фракции «работали профессионалы». «Поэтому у меня нет сомнений, что она будет баллотироваться. Где, в каких округах или по каким спискам – определится позже», – сказал он «Ведомостям».
Шульгинов не стал комментировать вопрос выдвижения по округу Хакасии. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства региона.
Останина, учитывая ее активность, опыт и статус, получит проходное место в списке КПРФ, что гарантирует ее попадание в парламент, полагает политолог Ростислав Туровский. По его мнению, ее выдвижение от округа будет способом торга между КПРФ и Старой площадью, учитывая, что Хакасия является одним из чувствительных регионов.
Депутат может пойти с подстраховкой – одновременно по округу и списку, считает политолог Константин Калачев. И если она выдвинется в Хакасии, это может означать, что руководство КПРФ уверено, что Коновалов останется на посту главы республики, отметил он.
«Сам округ для Останиной вполне проходной. Она хоть и не из Хакасии, но родилась в Алтайском крае, работала на Кузбассе, так что рафинированной столичной дамой ее не назвать. Человек из народа. С людьми работать умеет», – сказал эксперт «Ведомостям».