Губернаторы рассказали «Ведомостям», что думают о кандидатах в депутаты Госдумы

Губернаторы рассказали «Ведомостям», что думают о кандидатах в депутаты ГосдумыОб их отборе, перспективах и задачах
В сентябре 2026 г. состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва. Россияне будут выбирать депутатов: 225 – по спискам и 225 – по одномандатным округам. «Ведомости» спросили глав регионов, какими качествами должны обладать депутаты, представляющие их регион, а также знают ли они уже, кто от них пойдет на выборы.
Александр Бречалов, глава Удмуртии
«Депутаты Госдумы от Удмуртии должны выбивать финансирование по всем программам для региона. Кроме того, у нас с 2017 г. требование, что каждый депутат – гордумы, Госсовета Удмуртии и тем более Госдумы – должен быть абсолютно публичен и открыт. То есть все, что он наобещал во время предвыборной кампании, – на дашборд, чтобы каждый житель видел, выполнил он обещания или нет. Это сложная тема, потому что в прошлые годы было «от выборов до выборов». Но у нас требование сейчас такое. И это работает. У нас от региона в Госдуме известный депутат Андрей Исаев – он постоянно на связи, – который решает конкретные проблемы. Максимальная активность депутатов – это самое главное, потому что сейчас возможностей очень много. К примеру, мы по программе комплексного развития сельских территорий в 2026 г. получаем 3,5 млрд руб. То есть все зависит от нас.
До конца мы пока не определились, кто от региона пойдет в Госдуму. И я пока не хотел бы озвучивать, потому что надо проводить консультации – и мы проводим и с «Единой Россией», и с администрацией президента. Ну и надо понимать, что те, кто хочет, они могут пойти, а с теми, кто еще не определился, мы тоже ведем переговоры. Но у нас нет проблем, наше мнение здесь всегда учитывается».
Депутаты Госдумы, представляющие регион (избраны по спискам или округам): Лариса Буранова, Олег Гарин, Андрей Исаев (все «Единая Россия»), Мария Дробот (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР)
Владимир Мазур, губернатор Томской области
«Депутат должен быть человеком ответственным, понимающим людские вопросы, проблематику региона, а также как решать стоящие задачи. Он должен быть неравнодушным, отзывчивым и добрым. Ну и не считаться со своим временем. Это избранник народа, и он должен выполнять наказы, обещания, решать сложности, которые вдруг возникают. Конечно же, мы должны работать совместно. И в Томской области это делается в приоритете – когда мы не перекладываем ответственность на кого-либо, а вместе находим решение. И если где-то случился какой-то сбой в системе, то его нужно срочно поправить. И это все решается в диалоге. Очень правильно, когда пишется письмо, депутатский запрос, но проще – звонком. Мне можно позвонить, сказать, если есть проблемы избирателей и если что-то надо решить. Быстрота решений и мгновенная реакция на проблемы должны быть в приоритете у депутатов от региона.
Мы сейчас проводим консультации, встречаемся с кандидатами – и с теми, кто хотел бы пойти, и с действующими депутатами. Смотрим на работу нынешних депутатов. Смотрим, какая у нас задача стоит. Пофамильно не скажу кандидатуры, но работу мы ведем».
Депутаты – Вероника Власова, Михаил Киселев, Олег Матвейчев, Вячеслав Петров, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина (все «Единая Россия»), Иван Бабич (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Николай Новичков («Справедливая Россия»)
Радий Хабиров, глава Башкирии
«У депутатов Госдумы от Башкортостана должно быть два качества. Первое – им должны доверять люди, не начальники, большие люди, а жители региона. Второе – чтобы человек был дисциплинированный. Все-таки депутаты должны держать политический каркас страны и принимать решения, порой тяжелые. Поэтому депутаты должны быть дисциплинированные, твердо понимать принципы и решения партии [«Единая Россия»] и двигаться в этом направлении. Мы исходим из того, что у нас достаточно крепкий состав в нынешнем составе Госдумы. Поэтому сейчас анализируется работа действующих депутатов. Достаточно большое количество депутатов этого созыва примут участие в выборах, но какие-то точечные изменения будут».
Депутаты – Эльвира Аиткулова, Зариф Байгускаров, Рима Баталова, Динар Гильмутдинов, Рафаэль Марданшин, Наталья Орлова, Ирина Панькина, Римма Утяшева, Александр Сидякин, Ризван Курбанов (все «Единая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Амир Хамитов («Новые люди»), Рифат Шайхутдинов (ЛДПР), Геннадий Семигин («Справедливая Россия»)
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края
«Депутаты Госдумы должны обладать качеством лидера. Это должны быть люди, которые уже послужили Отечеству: и на гражданском направлении, на мнение которых ориентируются жители региона, и чтобы это были люди, которые <...> доказали способность ради будущего страны пойти и встать на ее защиту. И я думаю, что это один из основных аспектов. Поэтому в Госдуме нужны участники спецоперации. Безусловно, нужны те, кто знает в регионе обстановку, кто пользуется авторитетом, кто на протяжении всей своей депутатской деятельности делал что-то полезное для региона, кто вовлекал в разные хорошие проекты в регионе молодежь и сам бы был вовлечен в эти проекты. Депутаты должны разъяснять суть тех или иных законов, потому что не для всех они могут быть понятны. Нужно больше бывать на территории, больше общаться с людьми.
Мы подбираем кандидатов. Если «Единая Россия» не допустит того, кто был бы непонятным для населения человеком, значит, и губернатор тоже. Да и администрация президента скажет, если кого-то непонятного вытащат: «зачем вы чудите». Поэтому здесь консолидированное мнение дает возможность пройти в Госдуму людям с устоявшейся платформой, взглядами, авторитетом и послужным списком».
Депутаты – Андрей Гурулев, Виктория Николаева, Владимир Новиков, Виктор Пинский, Александр Щербаков (все «Единая Россия»), Марина Ким, Федот Тумусов (оба «Справедливая Россия»), Роза Чемерис («Новые люди»), Алексей Корниенко (КПРФ)
Андрей Клычков, губернатор Орловской области
«Депутат Госдумы от региона должен думать в первую очередь об Орловской области – ни о чем другом. Это ключевой фактор. И порой, пропуская федеральные законы через региональную призму, получается лучше эффект, нежели когда просто общая канва рассмотрения законодательства в усредненном формате.
Что касается кандидатов, то партии будут выдвигать, предлагать кандидатов, а избиратели решат».
Депутаты – Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Николай Иванов (КПРФ)
Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области
«Прежде всего депутат Госдумы от региона – это человек, который неравнодушен к интересам Калининградской области, а самое главное – к интересам людей, которые живут в нашем регионе. У нас и сама программа работы в области называется «Вместе мы сила». Поэтому когда мы говорим о тех депутатах, которые представляют наш регион, то это люди, которые живут жизнью Калининградской области, это люди, которые продвигают интересы области, и, конечно, находятся на защите области. Мы находимся в особом месте, наши соседи сегодня нам не друзья – хотя раньше и были в хороших дружеских отношениях. Поэтому безопасность – это один из приоритетов, который сегодня Калининградскую область волнует. И должно быть несколько депутатов, каждый из которых отвечал бы за отдельное направление, ключевые из которых – это безопасность и развитие.
Я сейчас не буду говорить о том, кто может представлять регион. Все это будет понятно позже. Но так, да, уже все основные кандидатуры определены».
Депутаты – Андрей Горохов, Андрей Колесник, Марина Оргеева (все «Единая Россия»), Василина Кулиева (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Ольга Алимова (КПРФ)
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
«Депутат Госдумы от Мурманской области точно должен любить наш край, потому что он точно этого заслуживает. Другие регионы тоже заслуживают, но все-таки люди на севере живут в очень непростых условиях и делают важные проекты для всей страны, не только для Мурманской области. Поэтому, конечно, это искреннее отношение, любовь к региону. А кроме того – это добросовестность, появление не от выборов до выборов. Нужно пахать, помогать, решать вопросы простых людей в разных городах и поселках. Ну и самое главное, очень активно и где-то даже жестко, если это необходимо, представлять регион на федеральном уровне в Государственной думе. Мы с кандидатом определились, надеюсь, что ровно так и будет».
Депутаты – Татьяна Кусайко, Евгений Федоров (оба «Единая Россия»), Борис Комоцкий (КПРФ), Игорь Ананских («Справедливая Россия»)
Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области
«Депутат Госдумы должен слышать людей, должен понимать, что есть первоочередные выполнимые обязательства, а есть те, которые нужно посмотреть и где-то помочь, может быть, организационно. Не нужно давать неисполнимых обещаний. Пока еще кандидаты неизвестны, мы посмотрим социологию. Бывают административные решения, но мы говорим о доверии жителей к тому или иному кандидату».
Депутаты – Мария Василькова, Антон Красноштанов, Сергей Тен, Александр Якубовский (все «Единая Россия»), Сергей Левченко (КПРФ), Георгий Арапов («Новые люди»)
Айсен Николаев, глава Якутии
«Депутат Госдумы от региона – это человек, который объединяет людей самых разных национальностей, разных взглядов. И самое главное, он должен быть настоящим патриотом Якутии и защищать интересы ее народа на уровне главного законодательного органа нашей страны. Для себя я понимаю, кто будет кандидатами в депутаты Госдумы от региона».
Депутаты – Галина Данчикова («Единая Россия»), Петр Аммосов, Сергей Левченко (оба КПРФ), Федот Тумусов, Марина Ким (оба «Справедливая Россия»), Георгий Арапов («Новые люди»)