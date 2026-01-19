Губернаторы рассказали «Ведомостям», что думают о кандидатах в депутаты Госдумы

«Депутаты Госдумы от Удмуртии должны выбивать финансирование по всем программам для региона. Кроме того, у нас с 2017 г. требование, что каждый депутат – гордумы, Госсовета Удмуртии и тем более Госдумы – должен быть абсолютно публичен и открыт. То есть все, что он наобещал во время предвыборной кампании, – на дашборд, чтобы каждый житель видел, выполнил он обещания или нет. Это сложная тема, потому что в прошлые годы было «от выборов до выборов». Но у нас требование сейчас такое. И это работает. У нас от региона в Госдуме известный депутат Андрей Исаев – он постоянно на связи, – который решает конкретные проблемы. Максимальная активность депутатов – это самое главное, потому что сейчас возможностей очень много. К примеру, мы по программе комплексного развития сельских территорий в 2026 г. получаем 3,5 млрд руб. То есть все зависит от нас.