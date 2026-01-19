Губернаторы завершают обсуждение возможных кандидатов в депутаты Госдумы

Главам регионов желательно, чтобы депутаты находились в тесном рабочем контакте с ними, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Важно, чтобы депутат Госдумы хорошо знал федеральную, в том числе парламентскую, повестку и мог выступать надежным союзником и для губернатора, и для региона. Это позволило бы использовать пусть и небольшие, но все же существующие парламентские ресурсы для необходимой корректировки законопроектов в интересах региона».Также это позволило бы держать руку на пульсе того, что происходит в федеральном центре, поскольку губернатор за всем уследить не может, считает эксперт: «И важно, конечно, чтобы депутат меньше работал на личные амбиции, а больше – на регион, от которого он избран».