Губернаторы завершают обсуждение возможных кандидатов в депутаты Госдумы

Губернаторы завершают обсуждение возможных кандидатов в депутаты ГосдумыИх основная задача – представлять регионы на федеральном уровне
Губернаторы почти определились с возможными кандидатами на выборы депутатов Госдумы или консультируются по этому поводу с основными контрагентами. Как заявил глава Якутии Айсен Николаев, он уже понимает «для себя» кандидатов от Якутии. Аналогичным образом ответили губернаторы Мурманской области Андрей Чибис и Калининградской области Алексей Беспрозванных. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, у республики «достаточно крепкий [депутатский] состав в нынешней Госдуме»: «Поэтому сейчас анализируется работа действующих депутатов». По его словам, «какие-то точечные изменения» в депутатском корпусе будут.
Некоторые губернаторы говорят, что еще до конца список кандидатов не ясен. Например, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, пока не определено, кто пойдет от региона в Госдуму: «И я пока не хотел бы озвучивать [фамилии], потому что надо проводить консультации – и мы проводим и с «Единой Россией», и с администрацией президента (АП)».
О проведении консультаций с АП и партиями сказал также глава Томской области Владимир Мазур: «Мы сейчас проводим консультации, встречаемся с кандидатами – и теми, кто хотел бы пойти, и с действующими депутатами». В регионе также «смотрят работу» действующих парламентариев. «Если «Единая Россия» не допустит того, кто был бы непонятным для населения человеком, значит, и губернатор тоже, – заявил «Ведомостям» глава Приморья Олег Кожемяко. – Да и АП скажет, «зачем вы чудите».
Утверждает, что еще идет изучение социологии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. А глава Орловской области коммунист Андрей Клычков ответил на вопрос о списке кандидатов в регионе так: «Партии будут выдвигать, предлагать кандидатов, а избиратели решат».
Все опрошенные «Ведомостями» губернаторы считают, что основная задача, которая будет стоять перед депутатами Госдумы от региона, – это представлять интересы региона в нижней палате и хорошо знать свой субъект.
По словам Бречалова, парламентарии должны «выбивать финансирование» для программ региона. В Госдуме должны сидеть те, «кто знает в регионе обстановку, кто пользуется авторитетом, кто на протяжении всей своей депутатской деятельности делал что-то полезное для региона», сообщил Кожемяко.
«Депутат Госдумы от Мурманской области точно должен любить наш край, потому что он точно этого заслуживает. Другие регионы тоже заслуживают, но все-таки люди, которые у нас живут на севере, – они живут в очень непростых условиях и делают важные проекты для всей страны», – говорит Чибис. По словам Николаева, их депутат Госдумы «должен быть настоящим патриотом Якутии и защищать интересы ее народа».
Главам регионов желательно, чтобы депутаты находились в тесном рабочем контакте с ними, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Важно, чтобы депутат Госдумы хорошо знал федеральную, в том числе парламентскую, повестку и мог выступать надежным союзником и для губернатора, и для региона. Это позволило бы использовать пусть и небольшие, но все же существующие парламентские ресурсы для необходимой корректировки законопроектов в интересах региона».Также это позволило бы держать руку на пульсе того, что происходит в федеральном центре, поскольку губернатор за всем уследить не может, считает эксперт: «И важно, конечно, чтобы депутат меньше работал на личные амбиции, а больше – на регион, от которого он избран».