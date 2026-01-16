Роза Чемерис может возглавить дальневосточный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Роза Чемерис может возглавить дальневосточный список ЛДПР на выборах в ГосдумуЯркая женщина в такой роли станет приобретением, но может вызвать отторжение у партийцев в регионах, говорят эксперты
На выборах в Госдуму в 2026 г. депутат от «Новых людей» Роза Чемерис может возглавить крупную территориальную группу ЛДПР, объединяющую регионы Дальнего Востока. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к партии. Собеседник «Ведомостей» из окружения Чемерис отметил, что «такой вариант активно обсуждают» и он является «наиболее вероятным одновременно с [ее] выдвижением по одному из округов Хабаровского края».
О том, что Чемерис может присоединиться к ЛДПР на предстоящих выборах в Госдуму, «Ведомости» писали в декабре 2025 г.
Еще один источник «Ведомостей» с Охотного Ряда подтверждает, что тема выдвижения Чемерис от либерал-демократов во главе регионального списка – с привязкой к Приморскому краю – действительно «давно обсуждается». По его словам, этого хочет лично глава ЛДПР Леонид Слуцкий, поскольку у него хорошие отношения с Чемерис (они работают вместе в комитете по международным делам).
При этом собеседник «Ведомостей», близкий к ЛДПР, полагает, что, вероятно, одной общей группы по Дальнему Востоку не будет. По его словам, могут быть сформированы примерно равные группы – их будет около 35 по стране.
На выборах в Госдуму в 2021 г. в ЛДПР регионы Дальнего Востока поделили на четыре группы: Бурятия (группа № 4), Якутия, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область и Чукотский автономный округ (группа № 11), Приморский край и Сахалинская область (группа № 15), Забайкальский край и Калининградская область (группа № 19, возглавляла депутат Госдумы Василина Кулиева – единственная сейчас женщина во фракции ЛДПР).
У Чемерис есть все необходимые ресурсы и опыт для успешной кампании на Дальнем Востоке, продолжает собеседник в Госдуме. Но есть несколько моментов, которые могут помешать «сделке» с ЛДПР: например, в 2018 г. во время выборов губернатора Приморского края, в которых участвовала Чемерис от партии «За женщин России», та вела «очень агрессивную кампанию против ЛДПР и публично оскорбляла [основателя партии]», вспоминает источник.
Дальний Восток «по пространству большой – по избирателям нет» (около 8,5 млн избирателей в ДВФО, по данным на 2025 г.) и потому Чемерис должна быть уверена, что гарантированно получит свои 250 000–300 000 голосов по списку, отмечает другой собеседник «Ведомостей» в Госдуме, близкий к ЛДПР. «Поэтому все рационально, прагматично», – оценил он.
В 2017–2021 гг. Чемерис была депутатом гордумы Владивостока от «Единой России». От этой партии пробовала в 2021 г. идти и в Госдуму: зарегистрировалась на праймериз, но сняла свою кандидатуру. После этого избралась в нижнюю палату по списку «Новых людей» (тогда они впервые прошли в Госдуму), ее региональная группа включала ряд субъектов ДВФО и ХМАО. Чемерис дважды пробовала свои силы и на губернаторских выборах: в 2018 г. – в Приморском крае (3,8% голосов), а в 2024 г. – в Хабаровском (4,28%).
Потомственное депутатство
Чемерис – энергичный политик и она сама может решать, от кого ей выдвигаться: от ЛДПР или от «Новых людей», говорит политический консультант Даниил Ермилов. «Это один из немногих кандидатов за пределами «Единой России», который может забрать одномандатный округ. Она может мобилизовать избирателей на Дальнем Востоке – в Приморском крае, в Хабаровском крае, отчасти на Сахалине», – считает эксперт.
Ермилов полагает, что для других активных членов ЛДПР на Дальнем Востоке, например для Кулиевой, особых рисков нет. Так как Чемерис может победить в округе, то место по списку в таком случае передадут кому-то другому. «Есть другая проблема – как ее воспримут партийцы в Приморье, в Хабаровском крае и на Сахалине, но тут все упирается в ресурсы и в ее обаяние», – резюмировал он.
ЛДПР традиционно имеет большую популярность на Дальнем Востоке, но ей не хватает сильных местных лидеров и организаций, чтобы эту популярность поддерживать, обращает внимание вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
Например, в 2019 г. ЛДПР победила на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края, получив 30 мандатов из 36 (у единороссов два мандата). Тогда же партия одержала победу на выборах в гордуму (34 мандата из 35). Годом ранее победу на выборах губернатора во втором туре одержал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал (был арестован и отправлен в отставку в 2020 г., в 2023 г. получил 22 года строгого режима по делу о заказных убийствах).
Точкой бифуркации для ЛДПР в Хабаровском крае стал 2020 год, когда местные жители посчитали, что партия предала Фургала, считает политолог Александр Кынев. После этого в 2021 г. либерал-демократов на Дальнем Востоке – их «вотчине» – потеснили «Новые люди», отмечает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Это произошло за счет «новизны месседжа, яркого предложения и попадания в специфический региональный вайб легкой фронды», разъясняет он.
Чемерис – медийная персона и ЛДПР это будет в плюс, но ее известность реально велика лишь в Приморском крае, в других регионах ДФО партии необходимо будет опираться на местные ресурсы ЛДПР, подчеркнул Туровский.
При этом ее популярность осложняется «непростыми» отношениями с губернатором Олегом Кожемяко, обращает внимание политолог Константин Калачев. «Думаю, что это сыграло роль в 2021 г., когда она перешла из ЕР в партию «Новые люди», – рассуждает он.
«Ведомости» направили запрос Чемерис, Кулиевой и в ЛДПР.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов