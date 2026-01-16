Роза Чемерис может возглавить дальневосточный список ЛДПР на выборах в Госдуму

В 2017–2021 гг. Чемерис была депутатом гордумы Владивостока от «Единой России». От этой партии пробовала в 2021 г. идти и в Госдуму: зарегистрировалась на праймериз, но сняла свою кандидатуру. После этого избралась в нижнюю палату по списку «Новых людей» (тогда они впервые прошли в Госдуму), ее региональная группа включала ряд субъектов ДВФО и ХМАО. Чемерис дважды пробовала свои силы и на губернаторских выборах: в 2018 г. – в Приморском крае (3,8% голосов), а в 2024 г. – в Хабаровском (4,28%).