Что сказал Путин на совещании по экономическим вопросам

Что сказал Путин на совещании по экономическим вопросамПрезидент назвал замедление динамики ВВП рукотворным, что связано с действиями по снижению инфляции
Президент РФ Владимир Путин провел первое в 2026 г. совещание по экономическим вопросам. В рамках мероприятия участники рассмотрели некоторые предварительные итоги работы экономики РФ за 2025 г., обсудили прогнозы, вызовы и тенденции отрасли, а также поговорили о ситуации на внутреннем и на международном рынках. Об этом сообщает Кремль.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и др.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе совещания.
ВВП и инфляция
ВВП России в 2025 г. прибавил 1%. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – сказал президент.
Замедление темпов роста российского ВВП было ожидаемым и даже рукотворным. Такое решение было принято с целью снижения инфляции. Путин напомнил, что в 2023-2024 гг. темпы роста ВВП составляли 4,1%–4,3%.
Показатель инфляции в конце 2025 г. сократился до 5,6%. «Мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий и организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов», – подчеркнул глава государства.
В начале 2026 г. инфляция в РФ незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы, в том числе повышения НДС. На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Но этот рост, по словам президента РФ, ожидается ненадолго.
К декабрю 2026 г. инфляция снова снизится до 5%. Путин отметил, что схожая динамика отмечалась и в прошлом, поэтому «есть все основания полагать, что так будет и сейчас».
Российская экономика
России необходимо добиться восстановления темпов, которыми растет национальная экономика. Для этого нужно улучшать деловой климат, а также наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда. «Соответствующие меры включены в план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 г. Прошу выполнять его ритмично, по намеченному графику», – сказал Путин.
Первые значимые результаты от выполнения плана структурных изменений в экономике РФ должны быть видны уже в 2026 г.
Ведомствам, занимающимся экономической политикой, важно контролировать не только динамику цен, но и все ключевые показатели.
Повышение производительности труда является приоритетом в условиях кадрового дефицита в ряде отраслей. На этом фоне необходимо активнее внедрять современные системы и решения в области искусственного интеллекта (ИИ). Глава государства подчеркнул, что повышение производительности труда – это «приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях».
Российскую экономику необходимо сделать более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.