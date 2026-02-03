Что сказал Путин на совещании по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин провел первое в 2026 г. совещание по экономическим вопросам. В рамках мероприятия участники рассмотрели некоторые предварительные итоги работы экономики РФ за 2025 г., обсудили прогнозы, вызовы и тенденции отрасли, а также поговорили о ситуации на внутреннем и на международном рынках. Об этом сообщает Кремль.