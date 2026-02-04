Губернаторы начали отчитываться о своей работе перед заксобраниями

В обоих посланиях отдельный акцент главы субъектов сделали на теме специальной военной операции. Хабиров поблагодарил жителей Башкирии, «которые делают все для победы», и отметил, что регион стал одним из центров компетенций по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиоэлектронной борьбе и «вошел в первую тройку рейтинга «дронофикации» регионов». Ховалыг пообещал усилить помощь участникам спецоперации и их семьям. «Работа по обеспечению занятости военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, должна стать первоочередной задачей для каждого органа государственной власти и всех работодателей», – написал он в своем Telegram-канале после выступления перед депутатами.