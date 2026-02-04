Газета
Главная / Политика /

Губернаторы начали отчитываться о своей работе перед заксобраниями

Главы Башкирии и Тувы обратились с посланиями к депутатам, а глава Хакасии встретился со спикером
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главы Башкирии и Тувы Радий Хабиров и Владислав Ховалыг, соответственно, уже в январе 2026 г. выступили с отчетом о своей работе за прошлый год перед депутатами региональных парламентов. В обеих республиках эта процедура официально именуется посланием заксобранию – по аналогии с ежегодным посланием президента России Федеральному собранию.

Хабиров и Ховалыг выступили в один день, 30 января. «Руководитель региона обозначил задачи парламентариев Башкортостана и управленческой команды на 2026 г. и среднесрочную перспективу», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Ховалыг в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе послания «подвел итоги и обозначил вектор развития республики на 2026 г.». «Для меня послание – шанс обобщить наиболее значимые инициативы моих земляков и трансформировать их в конкретные поручения для органов власти всех уровней», – написал глава Тувы.

В обоих посланиях отдельный акцент главы субъектов сделали на теме специальной военной операции. Хабиров поблагодарил жителей Башкирии, «которые делают все для победы», и отметил, что регион стал одним из центров компетенций по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиоэлектронной борьбе и «вошел в первую тройку рейтинга «дронофикации» регионов». Ховалыг пообещал усилить помощь участникам спецоперации и их семьям. «Работа по обеспечению занятости военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, должна стать первоочередной задачей для каждого органа государственной власти и всех работодателей», – написал он в своем Telegram-канале после выступления перед депутатами.

Институт послания – это в первую очередь политический ритуал, который демонстрирует главу исполнительной власти как центральную фигуру, определяющую стратегию развития территории в масштабе как целой страны, так и отдельно взятого ее субъекта, говорит политолог Александр Кынев.

«С одной стороны, власть систематизирует информацию о своих достижениях – т. е. это мощная пиар-акция, с другой – ставит горизонты, в рамках которых власть будет реализовываться», – отмечает эксперт.

Новый коммунист в Хакасии

26 января «Ведомости» сообщали, что председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) на выборах в 2026 г. может выдвинуться по одномандатному округу № 35 в Хакасии. В действующем созыве от этого округа избран экс-министр энергетики и председатель правления «Русгидро» в 2015–2020 гг. Николай Шульгинов («Единая Россия»). В регионе расположены активы «Русгидро» – Саяно-Шушенская ГЭС и Майнская ГЭС.

По словам Кынева, иногда послания губернаторов проходят «чисто формально», скучно и занудно, напоминая статистический отчет. «Поэтому нужно анализировать контент. <...> Есть ли в послании позитивная часть, есть ли там итоги, есть ли там какие-то новые цели и т. д. Или это чисто «я просто вышел, отчитался и ушел», – сказал политолог «Ведомостям».

Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов перед депутатами Верховного совета (большинство принадлежит «Единой России») пока не отчитался, но 3 февраля встретился со спикером-единороссом Сергеем Соколом. К слову, предыдущий отчет Коновалова за 2024 г. ему пришлось проводить в центре культуры, а не в заксобрании из-за конфликта с парламентским большинством.

По словам главы Хакасии, он и Сокол «подвели итоги взаимодействия правительства и парламента республики в 2025 г., наметили планы на текущий год, обсудили ряд других тем». «Рассмотрели с Сергеем Михайловичем приоритеты дальнейшего совместного законотворчества. Договорились продолжить в текущем году конструктивное сотрудничество между исполнительной и законодательной властью региона», – написал Коновалов в Telegram-канале.

Почему Чечня решилась на реформу МСУ перед выборами главы республики

Политика / Демократия

Сокол в своем канале в Telegram назвал «качественной» совместную работу правительства, парламента и Совета старейшин хакасского народа. «Что касается работы в 2026 г., то план законопроектной работы утвержден. В ближайшее время в Верховный совет будет представлен перечень приоритетных законодательных инициатив», – уточнил спикер заксобрания.

Иллюзии, что Коновалова удастся «сдвинуть» с поста главы региона до выборов в Госдуму, растворились, как сахар в чае, считает политолог Константин Калачев. «Надо договариваться. Задача перед Коноваловым и Соколом общая – и результат «Единой России» обеспечить, и скандалов избежать. Одним – властную ренту, другим – протестную. <...> Оттепель, но временная. Скорее даже, «водяное перемирие». Перед выборами решили не конфликтовать», – отмечает эксперт.

