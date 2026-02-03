Почему Чечня решилась на реформу МСУ перед выборами главы республики

Одноуровневая система МСУ все чаще воспринимается как желаемая федеральным центром, говорит Туровский. По его словам, Чеченская Республика – знаковый регион: «Если он перейдет на один уровень МСУ, то колеблющиеся регионы последуют за ним». «В республике решение недовольства не вызовет, а вот число регионов с одноуровневой системой будет расти и дальше», – сказал эксперт «Ведомостям».