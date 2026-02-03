Почему Чечня решилась на реформу МСУ перед выборами главы республики

Почему Чечня решилась на реформу МСУ перед выборами главы республикиВ национальных республиках к сохранению поселенческого уровня власти относятся особенно трепетно
Решение руководства Чечни перейти на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) может быть связано с желанием поддержать федеральный тренд, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Накануне рассмотрения в третьем чтении законопроекта «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» республика не планировала ликвидировать поселенческий уровень МСУ, писали «Ведомости» 4 марта 2025 г. Но 1 августа того же года глава Чечни Рамзан Кадыров создал комиссию по обеспечению перехода на одноуровневую муниципальную систему.
22 января 2026 г. Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что провел «расширенное совещание, в ходе которого рассмотрели вопросы перехода республики на одноуровневую систему МСУ». На нем же обсудили подготовку к единому дню голосования. 20 сентября в Чечне пройдут выборы главы республики, депутатов Госдумы, регионального парламента, а также советов вновь образованных 15 муниципальных округов и гордумы Грозного, сообщил на совещании руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.
«После проведения выборов будет начата работа по ликвидации органов МСУ муниципальных районов и формированию органов МСУ вновь образованных округов, утверждению уставов муниципальных округов, приему-передаче муниципального имущества. Администрацией главы и правительства ЧР оказывается необходимая методическая и консультационная помощь органам МСУ в рамках мероприятий по переходу на одноуровневую систему МСУ», – сказал он. «Ведомости» направили запрос в правительство Чечни.
Кадыров в сообщении в Telegram-канале уточнил, что в республике поэтапно реализуется переход к новой системе управления. «Он осуществляется без резких изменений. Действующие органы продолжают работу до формирования новых структур. Это позволит сохранить стабильность и повысить эффективность управления», – написал глава Чечни.
По состоянию на 1 ноября 2025 г. полностью перешли на одноуровневую систему МСУ 33 субъекта Федерации, еще девять регионов заявили о намерении провести муниципальную реформу с 1 января 2026 г., сообщил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Алексей Диденко (ЛДПР).
Отчет о встрече
В 25 субъектах преобразований муниципальных районов в муниципальные округа не производилось, уточнил он. Кроме того, в 2025 г. общее количество муниципальных округов по стране впервые превысило количество муниципальных районов (985 против 963).
В национальных республиках к сохранению поселенческого уровня МСУ относятся особенно трепетно, говорил «Ведомостям» 6 октября 2025 г. политолог Ростислав Туровский. Например, власти Дагестана и Якутии практически синхронно объявили тогда о сохранении сложившейся в республиках двухуровневой системы.
В Республике Алтай в 2025 г. был ликвидирован поселенческий уровень МСУ на фоне массовых протестов местных жителей. 24 сентября 2025 г. парламент Хакасии (большинство у «Единой России») снял с обсуждения вопрос о повторном рассмотрении законопроекта о ликвидации двухуровневой системы МСУ. Для его принятия было необходимо две трети голосов депутатов, так как летом глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на принятый закон.
Чечня не тот регион, который кто-то будет заставлять принимать те или иные законы, говорит политолог Александр Кынев. «Поэтому я думаю, что здесь просто-напросто решили провести муниципальную реформу в рамках федерального тренда», – отметил эксперт. Интенсификация муниципальной реформы может быть жестом лояльности, считает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров.
Одноуровневая система МСУ все чаще воспринимается как желаемая федеральным центром, говорит Туровский. По его словам, Чеченская Республика – знаковый регион: «Если он перейдет на один уровень МСУ, то колеблющиеся регионы последуют за ним». «В республике решение недовольства не вызовет, а вот число регионов с одноуровневой системой будет расти и дальше», – сказал эксперт «Ведомостям».