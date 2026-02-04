На что могла пойти Индия ради снижения тарифов Трампа и причем здесь Россия

На что могла пойти Индия ради снижения тарифов Трампа и причем здесь РоссияСША говорят об отказе индийцев от российской нефти, что Дели и Кремль не подтверждают
Дели сможет получить «наилучшую сделку» благодаря достигнутой 2 февраля договоренности между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о снижении пошлин для индийских товаров с 50 до 18%. Об этом заявил на брифинге 3 февраля индийский министр промышленности и торговли Пиюш Гоял. «Это не просто сделка, это исторический поворотный момент, что изменит индийско-американские отношения», – сказал он (цитата по трансляции брифинга на YouTube-канале индийского ведомства).
По словам Гояла, сделка с США «защитит» интересы индийских агропромышленности, аквакультуры (включая морепродукты), деревообработки, текстильной индустрии, химпрома, машиностроения, производства пластмасс и запчастей для авиации. Так он подтвердил предварительные выводы федерации индийских экспортных организаций (FIEO), которая сочла снижение тарифов благоприятным для роста экспорта именно этих позиций. Гоял отметил, что подробности сделки индийское правительство позже раскроет перед членами парламента.
Несмотря на отсутствие официальных подробностей по торговой сделке, уже вечером 2 февраля курс индийской рупии вырос на 1,36% до 90,265 рупии за доллар, что стало рекордным суточным ростом национальной валюты с декабря 2018 г. В то же время неделей ранее, в конце января, индийская рупия все равно была на рекордно низком уровне к доллару – 91,7 за доллар, а вечером 3 февраля доллар торговался на отметке 90,9 рупии, отыграв часть падения на ожиданиях от сделки.
Поздно вечером 2 февраля Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что достиг соглашения с Моди. По словам Трампа, Вашингтон полностью отменит введенную в конце августа 2025 г. надбавку на индийские товары в 25% за покупку нефти у России, так как Моди якобы согласился перестать ее закупать. Вместо этого Дели, со слов Трампа, «гораздо больше» будет покупать нефти у США «и, возможно, Венесуэлы», президента которой Николаса Мадуро американские военные похитили в январе.
Трамп добавил, что остающийся тариф в 25% для индийских товаров тоже сократится – до 18% – в обмен на то, что Индия «будет двигаться к снижению пошлин и нетарифных барьеров в отношении США до нуля». Reuters со ссылкой на источники пишет, что Индия обязалась закупать у США оборонную продукцию, самолеты и фармтовары. Моди в соцсети Х подтвердил, что достиг с Трампом сделки о снижении тарифов на индийские товары до 18%, но о согласии прекратить покупать нефть у Москвы не упомянул.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 3 февраля, отвечая на вопрос «Ведомостей», отметил, что в Кремле «очень внимательно» отслеживают новости о сделке США и Индии. Но по отказу индийской стороны от закупок российской нефти в Кремле «до сих пор каких-то заявлений из Дели не слышали».
«Мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией – между Россией и Индией. И мы намерены дальше мирно развивать наши двусторонние отношения с Дели», – сказал Песков. А Гоял во время своего брифинга в тот же день сказал, что президент России Владимир Путин находится по вопросу Индии в контакте с Трампом.
Трамп ввел дополнительные пошлины против товаров из Индии, у которой на рынок США в 2024 г. приходилось 18% всего экспорта, в начале августа 2025 г. – за разнообразные барьеры для американских товаров на индийском рынке. А уже в конце того же месяца США удвоили тарифы под предлогом закупок Индией нефти у России. Трамп считает их финансированием боевых действий Москвы против Украины. В результате особенно пострадала индийская ювелирная и текстильная промышленность.
Если суммарная пошлина для Индии на уровне 50% была дискриминационной, то 18% приближены к средним значениям для других азиатских стран, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Это действительно может облегчить индийским экспортерам сохранение позиций на рынке США без существенных уступок по ценам», – говорит она.
В конце января 2026 г. Индия подписала с Евросоюзом (ЕС) «мать всех сделок» о зоне свободной торговле, переговоры о которой шли с 2007 г. Европейское объединение радикально снизило тарифы на 99% индийских товаров, для некоторых позиций – до нуля. Дели поступил так в отношении 90% европейских. Это соглашение Индии с ЕС могло стать триггером для активизации усилий США по улучшению экономических отношений с Индией, допускает Беленькая. По-видимому, активизация сотрудничества Индии с ЕС беспокоит Вашингтон и вызывает желание не дать Дели полностью «ускользнуть» от взаимодействия с ним, говорит Беленькая.
Для Индии США и ЕС – почти равнозначные торговые партнеры, отмечает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. По его словам, конкуренция США и ЕС за доступ к индийскому рынку есть и сделка с евроблоком могла ускорить договоренности с американцами: «Но переговоры по обеим сделкам шли независимо и продолжались долго, в таких переговорах условия вырабатываются постепенно».
При этом, продолжает экономист, обращает на себя внимание, что Индия пока не подтверждает отказ от нефти из России. Он может быть не одномоментным, а постепенным и частичным – и для Дели такой вариант наиболее приемлем с учетом договоренностей с Москвой, допускает Гнидченко. «Индии приходится балансировать между доступом к большому американскому рынку и возможностями импорта дешевых энергоресурсов. Еще один аргумент в пользу того, что снижение закупок нефти в России может быть постепенным, связан с тем, что Венесуэла не способна одномоментно нарастить экспорт нефти из-за инфраструктурных ограничений», – указывает аналитик.
На основе опыта 2025 г. стоит воздержаться от «катастрофических» прогнозов по потреблению российской нефти Индией, замечает научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Вероятно, Трамп сказал о связи снижения пошлин для Индии и закупок ее нефти из России то, что сам хотел услышать от Моди, отмечает Макаревич. При этом, по данным Kpler, по итогам 2025 г. доля России в импорте нефти Индией составила 33% против около 37% в 2024 г. на фоне ужесточения контроля США и санкций ЕС.
Индия рассматривается западными странами как потенциальный экономический «противовес» Пекину в перспективе 10–15 лет по размерам экономики: «Заключение сразу двух крупных торговых соглашений может позволить Дели активнее расширять экспорт и продолжать поддерживать высокие темпы роста ВВП. В этом контексте США не будут выступать против соглашения Индии и ЕС, Дели не придется выбирать между двумя рынками», – говорит аналитик.
По мнению Беленькой, еще один возможный фактор ускорения по сделке США и Индии – ожидания скорого вердикта Верховного суда США о правомерности введения Трампом тарифов на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. «Поэтому Трамп старается до этого момента закрепить тарифы с крупными торговыми партнерами на уровне двусторонних торговых сделок», – говорит она.
В любом случае индийцы смогли наконец договориться с американцами и, судя по усилиям индийского правительства в последние месяцы, это действительно облегчит жизнь экспортерам, говорит Макаревич: «Очевидно, на рынок США они вернутся с удовольствием. А сделки Дели с США и ЕС не означают, что он перестанет искать дополнительные рынки сбыта, так как ему в обозримой перспективе будет мало имеющихся».