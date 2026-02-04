На что могла пойти Индия ради снижения тарифов Трампа и причем здесь Россия

При этом, продолжает экономист, обращает на себя внимание, что Индия пока не подтверждает отказ от нефти из России. Он может быть не одномоментным, а постепенным и частичным – и для Дели такой вариант наиболее приемлем с учетом договоренностей с Москвой, допускает Гнидченко. «Индии приходится балансировать между доступом к большому американскому рынку и возможностями импорта дешевых энергоресурсов. Еще один аргумент в пользу того, что снижение закупок нефти в России может быть постепенным, связан с тем, что Венесуэла не способна одномоментно нарастить экспорт нефти из-за инфраструктурных ограничений», – указывает аналитик.