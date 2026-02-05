Кем был сын Каддафи и что значит его убийство на западе Ливии

Кем был сын Каддафи и что значит его убийство на западе ЛивииРоль Саифа аль-Ислама в стране была спорной, а его устранение было выгодно многим
Второй сын убитого в октябре 2011 г. экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи (с 1969 по 2011 г.) 53-летний Саиф аль-Ислам Каддафи погиб 3 февраля в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, где находился безвыездно почти 15 лет. Это подтвердили в соцсетях адвокат политика Халид аль-Заиди и его советник Абдалла Отман.
Команда сына Каддафи в своем заявлении позже привела детали. Согласно ее данным, он был убит в результате «прямого столкновения с четырьмя неизвестными стрелками». В сообщении говорится, что четверо неизвестных в масках проникли на территорию дома Саифа аль-Ислама в Эз-Зинтане, перепрыгнув садовую стену, и в саду совершили «предательское трусливое убийство». Отмечается, что нападавшие повредили камеры наблюдения, чтобы замести следы.
Саудовский телеканал Al Hadath сообщает, что Саиф погиб в ходе боя с силами, подчиняющимися 444-й бригаде, которая действует при международно признанном Правительстве национального единства Ливии (ПНЕ; заседает в столице Триполи и контролирует часть запада страны, ориентируется на страны Запада, Алжир, Катар и Турцию). Эта бригада отрицает свою причастность к убийству. Ответственность за нападение пока на себя не взяла ни одна из ливийских сил.
Заседающий в Триполи Высший государственный совет сообщил в своем заявлении, что убийство Саифа аль-Ислама будет расследовано. Генпрокуратура страны, подчиняющаяся Триполи, заявила, что устанавливает личности подозреваемых. Как сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, близкие к семье Саифа аль-Ислама, его похоронят не в Триполи, где он родился в 1972 г., через три года после прихода отца к власти в результате военного переворота в 1969 г., а в городе Сирт.
Саиф аль-Ислам получал образование в Ливии и Швейцарии в 1990-е гг. Тогда же впервые британская газета The Telegraph обвиняла его в отмывании денег для отца. В 1997–1998 гг. Саиф аль-Ислам был инициатором создания Международного фонда сотрудничества в области благотворительности Каддафи. Как глава фонда Саиф вел переговоры с афганскими талибами и филиппинскими повстанцами об освобождении западных заложников. В 2008 г. Саиф заявлял об уходе из политики, исключив намерение стать преемником отца. Тогда же Саиф окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, получив степень доктора наук.
В 2010 г. Саиф аль-Ислам принимал активное участие в ослаблении блокады Израилем сектора Газа. Фонд сына Каддафи тогда выделил $50 млн на восстановление анклава. С началом гражданской войны в Ливии и признанием Францией оппозиции Каддафи в качестве законных властей потребовал от ее тогдашнего президента Николя Саркози вернуть деньги, якобы переданные Триполи для финансирования его предвыборной кампании 2007 г. В сентябре 2025 г. Саркози был осужден французским судом за причастность к делу о финансировании Каддафи.
После поражения Каддафи-старшего в гражданской войне и его гибели Саиф аль-Ислам содержался в тюрьме Эз-Зинтана до 2017 г. местными группировками. Новые власти Ливии обвиняли его в причастности к гибели протестующих в 2011 г. и сначала даже приговорили к казни. Выдал ордер на него и Международный уголовный суд, но в итоге его освободили по амнистии. Саиф аль-Ислам в 2021 г. баллотировался в президенты Ливии, но его выборы до сих пор так и не состоялись. В СМИ циркулировали слухи о его связях с ЧВК, действовавшей на стороне контролирующей Восток страны Ливийской народной армии (ЛНА; базируется в Бенгази и ориентируется на ОАЭ, Египет и Россию) во главе с генералом Халифой Хафтаром. Из-за этого в 2021 г. прокуратура в Триполи также выписывала ордер на его арест.
При жизни отца, уделившего большое внимание его образованию и позиционированию на внутренней и внешней арене, Саифа аль-Ислама воспринимали возможным «преемником» Каддафи, напоминает замдекана восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов. В 1990–2000-е гг. он вел переговоры по дерадикализации исламистов, но это не предотвратило событий 2011 г., продолжает Лукьянов. Саиф аль-Ислам курировал и хранение денег за рубежом через финансово-политические гарантии для режима Каддафи, тесно взаимодействовал с семьей нынешнего премьера Ливии Абделя Дбейбы, отмечает востоковед. «Это привлекало к нему внимание после крушения режима отца как к хранителю информации о скрытых финансах», – говорит Лукьянов.
В целом фигура Саифа аль-Ислама как политика переоценена, считает эксперт. Во время событий 2011 г. он имел в отличие от других братьев минимальную роль в противодействии повстанцам, пытаясь удержать разваливающееся гражданское управление. После освобождения в 2017 г. он провозглашал абстрактные популистские программы. Но, несмотря на слухи о баснословных капиталах, так и не смог создать реального политического движения и военного крыла силы, ассоциирующейся не с Каддафи, считает Лукьянов. «Отчасти это результат сделки части семьи Каддафи с Алжиром и Оманом – убежища в обмен на отказ от политических амбиций», – считает эксперт.
В то же время Саиф аль-Ислам ассоциировался в Ливии с периодом относительной стабильности и безопасности времен его отца, замечает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его словам, в этом смысле убитый мог раздражать и ПНЕ, и ЛНА, и других ливийских игроков. «Кроме того, радикальные исламисты и другие участники или их родственники борьбы с Каддафи считают, что «сын за отца в ответе» в рамках кровной мести», – говорит Балмасов.
В Эз-Зинтане доминирует опирающийся на сформированные в годы гражданской войны отряды генерал Усама Джувейли, первый министр обороны посткаддафиевского правительства. По этой причине можно говорить, что Эз-Зинтан находится в сложных отношениях с властями ПНЕ в Триполи. «Эз-Зинтан – серая зона на пути к границе. Местные шейхи, милиция и бизнес отказываются склониться перед ПНЕ и Дбейбой. Поэтому в город введена 444-я бригада, лояльная ПНЕ. Часть местных элит готова к сотрудничеству с Хафтаром и ЛНА против ПНЕ, а часть не хочет ни тех ни других», – заключает Лукьянов.