Кем был сын Каддафи и что значит его убийство на западе Ливии

После поражения Каддафи-старшего в гражданской войне и его гибели Саиф аль-Ислам содержался в тюрьме Эз-Зинтана до 2017 г. местными группировками. Новые власти Ливии обвиняли его в причастности к гибели протестующих в 2011 г. и сначала даже приговорили к казни. Выдал ордер на него и Международный уголовный суд, но в итоге его освободили по амнистии. Саиф аль-Ислам в 2021 г. баллотировался в президенты Ливии, но его выборы до сих пор так и не состоялись. В СМИ циркулировали слухи о его связях с ЧВК, действовавшей на стороне контролирующей Восток страны Ливийской народной армии (ЛНА; базируется в Бенгази и ориентируется на ОАЭ, Египет и Россию) во главе с генералом Халифой Хафтаром. Из-за этого в 2021 г. прокуратура в Триполи также выписывала ордер на его арест.