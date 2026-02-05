Что известно о задержании Эстонией контейнеровоза с экипажем из России

Что известно о задержании Эстонией контейнеровоза с экипажем из РоссииТаллин считает его причастным к контрабанде
Эстонские власти в своих внутренних водах задержали контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем. Об этом сообщил сайт налогово-таможенного департамента Эстонии, соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства. По его данным, «следственный отдел в ходе совместной операции с полицией и военно-морским флотом перехватили во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под багамским флагом, который может быть связан с контрабандой из Эквадора».
В ходе задержания на судно высадилось подразделение эстонского спецназа, которое обеспечило безопасность деятельности сотрудников следственного отдела налогово-таможенного департамента.
Экипаж судна состоял из 23 человек, все они – граждане России. Сопротивляться при задержании судна команда также не стала, вместо этого пойдя на сотрудничество с эстонскими властями.
Задержанное судно не находится под санкциями Евросоюза.
В эстонские воды оно прибыло для заправки топливом и моторными маслами. Во время проведения первичной таможенной проверки оно находилось на официальной якорной стоянке. По итогам же задержания корабль с россиянами на борту отбуксировали в порт Мууга для «тщательной таможенной проверки», сообщила ERR. Как заявил руководитель отряда эстонского спецназа Марек Аас, судно будут изучать на предмет возможного наличия наркотиков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 4 февраля, что в связи с инцидентом Москва будет «внимательно следить» за действиями Таллина и «реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят от Эстонии»: «Вновь настоятельно призываем [эстонское] государство неукоснительно следовать нормам международного морского права, дабы не прослыть морскими пиратами».
Ранее гражданские суда, связанные или предположительно связанные с Россией, имевшие ее пунктом отправления или назначения, уже попадали в инциденты, связанные с действиями западных стран.
Согласно морскому праву и общему принципу территориальности суда любой страны под любым флагом могут ходить в территориальных водах беспрепятственно, если соблюдают законодательство той страны, в чьих водах они находятся, говорит адвокат, партнер практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Денис Саушкин. Например, на российские территориальные воды распространяются все положения Уголовного кодекса.
В территориальных водах к ответственности могут быть привлечены любые суда, вне зависимости от того, откуда их экипажи, говорит Саушкин. Так что практика задержания и досмотра судна эстонской стороной не нарушает морского права – при наличии достаточных доказательств эстонская правовая система вполне может возбудить уголовное дело.
До обвинений следуют стадии самого задержания и обыска, а потом, если доказательств вины не найдется, судно могут просто отпустить, поясняет эксперт.
Что касается реакции России, то здесь, считает Саушкин, будет уместна консульская поддержка и взаимодействие МИД с адвокатами россиян.
Предложение задерживать перевозящие сырье из России танкеры на море в 2025 г. было высказано французским президентом Эммануэлем Макроном. Президент России Владимир Путин тогда назвал подобные действия европейских властей в нейтральных водах пиратством.
В конце января президиум Морской коллегии при президенте России, председателем которой является экс-директор ФСБ Николай Патрушев, выступил с предложением мер реагирования на нарушения норм международного морского права со стороны недружественных государств.