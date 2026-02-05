Что известно о задержании Эстонией контейнеровоза с экипажем из России

Эстонские власти в своих внутренних водах задержали контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем. Об этом сообщил сайт налогово-таможенного департамента Эстонии, соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства. По его данным, «следственный отдел в ходе совместной операции с полицией и военно-морским флотом перехватили во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под багамским флагом, который может быть связан с контрабандой из Эквадора».