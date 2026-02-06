Алтайским коммунистам нашли состав преступления

Алтайским коммунистам нашли состав преступленияЕще у двух депутатов заксобрания и их помощников прошли обыски
У двух членов заксобрания Алтайского края из фракции КПРФ – вице-спикера регионального парламента Юрия Кропотина и первого секретаря Рубцовского горкома Андрея Чернобая 5 февраля прошли обыски, после которых их задержали. Об этом «Ведомостям» сообщила депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь крайкома Мария Прусакова.
«Сегодня примерно с 5–6 утра [по местному времени] одновременно начались обыски у двух депутатов нашей фракции: Чернобая, проживающего в Рубцовске, и Кропотина – в Барнауле, а также у шести помощников депутатов, которые были доставлены в [региональное управление] Следственного комитета (СК) и опрошены», – сообщила она. Кроме того, в своем Telegram-канале депутат сообщила об обысках у главного редактора партийной газеты «Голос труда», заместителя руководителя регионального отделения Дарьи Зулиной.
По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, чей комментарий приводит пресс-служба, у Кропотина онкологическое заболевание, он только что прошел курс лечения.
Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении двух депутатов Алтайского краевого заксобрания и помощника одного из них, не называя имен. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2022 по 2025 г. депутат – член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого заксобрания (речь, предположительно, о Чернобае – он является членом указанного комитета), «введя в заблуждение одного из членов партии, организовал ее фиктивное трудоустройство на должность своего помощника». «В последующем он предоставил фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 млн руб., которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению», – следует из сообщения СК.
Самая крупная фракция КПРФ
По такой же схеме другой депутат заксобрания и главный бухгалтер краевого отделения партии (17 февраля 2025 г. на этот пост была утверждена Наталия Чистоклетова) с 2021 по 2025 г. путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн руб., утверждают в СК.
Аналогичная ситуация произошла с двумя другими алтайскими коммунистками в конце 2025 г. – депутатом заксобрания Людмилой Клюшниковой и ее помощницей Светланой Кербер. По версии следствия, в период с 2021 по 2025 г. Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в парламент. В результате этих действий из бюджета было незаконно перечислено более 3 млн руб., считают следователи. Обе были отправлены в СИЗО.
Этот случай вызвал общественный резонанс («Ведомости» писали о том, что с призывом остановить преследование выступили как минимум 18 ячеек партии). На заседании фракции в Госдуме, как сообщали «Ведомостям» источники, Зюганов говорил, что если ситуация не будет разрешена в срок, то он поднимет вопрос в ходе Госсовета 25 декабря. Коммунисты задачу выполнили: 26 декабря стало известно, что Клюшникову и Кербер отпустили под домашний арест.
Региональные выборы в Алтайском крае совмещены с выборами депутатов Госдумы, отмечает политолог Константин Калачев, а отделение КПРФ «в поддавки играть не настроено». Кейс алтайских коммунистов может быть связан с тем, что отделение в Алтайском крае выделяется критикой региональных властей на фоне других субъектов, считает политолог Владимир Слатинов. Практика трудоустройства партийных активистов на должности помощников депутатов является всеобщей, обращает внимание эксперт.