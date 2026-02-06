Алтайским коммунистам нашли состав преступления

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 г. депутат – член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого заксобрания (речь, предположительно, о Чернобае – он является членом указанного комитета), «введя в заблуждение одного из членов партии, организовал ее фиктивное трудоустройство на должность своего помощника». «В последующем он предоставил фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 млн руб., которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению», – следует из сообщения СК.