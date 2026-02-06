Газета
Главная / Политика /

Алтайским коммунистам нашли состав преступления

Еще у двух депутатов заксобрания и их помощников прошли обыски
Юлия Малева
Коммунисты Алтайского края во главе с Марией Прусаковой столкнулись с рядом преград накануне выборов
Коммунисты Алтайского края во главе с Марией Прусаковой столкнулись с рядом преград накануне выборов / Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

У двух членов заксобрания Алтайского края из фракции КПРФ – вице-спикера регионального парламента Юрия Кропотина и первого секретаря Рубцовского горкома Андрея Чернобая 5 февраля прошли обыски, после которых их задержали. Об этом «Ведомостям» сообщила депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь крайкома Мария Прусакова.

«Сегодня примерно с 5–6 утра [по местному времени] одновременно начались обыски у двух депутатов нашей фракции: Чернобая, проживающего в Рубцовске, и Кропотина – в Барнауле, а также у шести помощников депутатов, которые были доставлены в [региональное управление] Следственного комитета (СК) и опрошены», – сообщила она. Кроме того, в своем Telegram-канале депутат сообщила об обысках у главного редактора партийной газеты «Голос труда», заместителя руководителя регионального отделения Дарьи Зулиной.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, чей комментарий приводит пресс-служба, у Кропотина онкологическое заболевание, он только что прошел курс лечения.

Обвиняемых в мошенничестве алтайских коммунисток отпустили под домашний арест

Политика / Власть

Региональное управление СК сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении двух депутатов Алтайского краевого заксобрания и помощника одного из них, не называя имен. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 г. депутат – член комитета по спорту, культуре и молодежной политике Алтайского краевого заксобрания (речь, предположительно, о Чернобае – он является членом указанного комитета), «введя в заблуждение одного из членов партии, организовал ее фиктивное трудоустройство на должность своего помощника». «В последующем он предоставил фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении помощником трудовых функций в законодательном органе. В результате противоправных действий помощнику депутата из бюджета были перечислены денежные средства в размере более 2,4 млн руб., которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению», – следует из сообщения СК.

Самая крупная фракция КПРФ

В Алтайском крае у КПРФ самая большая фракция среди региональных заксобраний. Всего в парламенте 68 депутатов, половина из которых избиралась по спискам, половина – по одномандатным округам. На выборах 2021 г. по партийным спискам за ЕР проголосовало 34,33% избирателей, за коммунистов – 24,04%. В региональный парламент прошло 18 коммунистов (9 – по округам). Во фракции ЕР – 34 депутата.

По такой же схеме другой депутат заксобрания и главный бухгалтер краевого отделения партии (17 февраля 2025 г. на этот пост была утверждена Наталия Чистоклетова) с 2021 по 2025 г. путем фиктивного трудоустройства женщины на должность помощника депутата похитили из бюджета более 2,2 млн руб., утверждают в СК.

Аналогичная ситуация произошла с двумя другими алтайскими коммунистками в конце 2025 г. – депутатом заксобрания Людмилой Клюшниковой и ее помощницей Светланой Кербер. По версии следствия, в период с 2021 по 2025 г. Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в парламент. В результате этих действий из бюджета было незаконно перечислено более 3 млн руб., считают следователи. Обе были отправлены в СИЗО.

Этот случай вызвал общественный резонанс («Ведомости» писали о том, что с призывом остановить преследование выступили как минимум 18 ячеек партии). На заседании фракции в Госдуме, как сообщали «Ведомостям» источники, Зюганов говорил, что если ситуация не будет разрешена в срок, то он поднимет вопрос в ходе Госсовета 25 декабря. Коммунисты задачу выполнили: 26 декабря стало известно, что Клюшникову и Кербер отпустили под домашний арест.

Региональные выборы в Алтайском крае совмещены с выборами депутатов Госдумы, отмечает политолог Константин Калачев, а отделение КПРФ «в поддавки играть не настроено». Кейс алтайских коммунистов может быть связан с тем, что отделение в Алтайском крае выделяется критикой региональных властей на фоне других субъектов, считает политолог Владимир Слатинов. Практика трудоустройства партийных активистов на должности помощников депутатов является всеобщей, обращает внимание эксперт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её