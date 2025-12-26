Газета
Политика

Обвиняемых в мошенничестве алтайских коммунисток отпустили под домашний арест

Ведомости

Депутата Алтайского заксобрания Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер, арестованных в рамках уголовного дела о мошенничестве, отпустили под домашний арест. Об этом сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале.

«Чудеса случаются!!! Спасибо [лидеру КПРФ] Геннадию Андреевичу Зюганову и всем кто бьется и своих не бросает», – написала Прусакова.

16 декабря Зюганов поручил партийцам «вытащить до Нового года» из заключения Клюшникову (ее отправили 21 ноября в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ее помощницу Светлану Кербер (арестована 15 ноября на два месяца), писали «Ведомости».

Зюганов собрался «вытащить» алтайских коммунисток из СИЗО до Нового года

Политика / Власть

18 ноября алтайское краевое отделение выступило с заявлением, что они расценивают уголовное преследование как политическое давление на Клюшникову из-за ее «оппозиционной деятельности». Об этом же «Ведомостям» сообщил секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. по его словам, что такие аресты – одна из форм давления.

Следствие полагает, что с 2021 по 2025 г. Клюшникова организовала фиктивное трудоустройство своей помощницы в парламент, предоставив подложные документы о выполнении ею трудовых функций. Вместе с тем Кербер якобы фактически не исполняла возложенных обязанностей. Следователи считают, указанные действия повлекли за собой незаконное перечисление свыше 3 млн руб. из бюджета.

