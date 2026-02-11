Число согласованных округов на выборах в Госдуму может уменьшиться

Выборы 2021 г.

На выборах в Госдуму 2021 г. из 225 округов лишь в 26 победили не представители «Единой России». При этом согласовано было около 20 округов. В них свои кандидатуры выставляли и единороссы – но заведомо неизбираемые, чьи рейтинги были ниже действующих депутатов от парламентской оппозиции. Неожиданными тогда в округах оказались победы коммунистов Марии Прусаковой (Рубцовский в Алтайском крае; на выборах 2026 г. округа не будет), Олега Михайлова (Сыктывкарский), Петра Аммосова (Якутский), Михаила Матвеева (Промышленный в Самарской области), Андрея Алехина (Омский).