Число согласованных округов на выборах в Госдуму может уменьшиться

Число согласованных округов на выборах в Госдуму может уменьшитьсяУже почти решено, кто из кандидатов и где столкнется с наименьшим сопротивлением единороссов
На думских выборах 2026 г. количество согласованных одномандатных округов может оказаться минимальным за последние три федеральные кампании (с 2016 г.). Согласованными называют те из них, где «Единая Россия» намеренно выставляет слабых кандидатов или не выставляет их вовсе. Всего на выборах может быть примерно 10–13 подобных округов, сказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента (АП).
КПРФ может получить четыре согласованных округа, «Справедливая Россия» – три, оставшиеся две партии – по два, говорят собеседники «Ведомостей». Согласования еще продолжаются, добавляют два близких к АП источника. А некоторые партии будут всерьез бороться и за другие одномандатные округа, отметил один из собеседников «Ведомостей».
По словам двух источников «Ведомостей», единороссы планируют выдвинуть кандидатов везде. Такой же позиции придерживается и АП.
Руководство КПРФ и «Справедливой России» просило у Кремля больше гарантированных округов, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Среди четырех депутатов КПРФ, которые могут гарантированно быть выдвинуты и избраны в округах, собеседники называют нынешнего главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова (Тольяттинский округ в Самарской области), первого зампредседателя комитета Госдумы по науке Олега Смолина (Москаленский в Омской области), первого зампреда комитета по малому и среднему предпринимательству Сергея Казанкова (Марийский в Марий Эл), а также космонавта Олега Новицкого (Братский в Иркутской области). Из четверых «новенький» только Новицкий.
Обсуждение идет еще по одному округу, но решения нет, добавляет собеседник «Ведомостей».
У «Справедливой России» округа будут согласованы под главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга (Коркинский в Челябинской области), главу комитета по финрынку Анатолия Аксакова (Канашский в Чувашии) и зампреда комитета по строительству Александра Аксененко (Искитимский в Новосибирской области), отмечают источники «Ведомостей».
Выборы 2016 г.
Для ЛДПР могут освободить Северный округ в Санкт-Петербурге, где в 2021 г. избирался единоросс Евгений Марченко, говорит один из собеседников «Ведомостей». В 2021 г. в первую осеннюю сессию Госдумы VIII созыва фракция «Единая Россия» исключила депутата из своего состава, поскольку он проголосовал против принятия проекта бюджета в первом чтении.
ЛДПР, как говорят источники, намерена выставить там первого заместителя координатора петербургского отделения партии, участника спецоперации Ивана Есипова. Второй округ сейчас обсуждается. Среди кандидатов, которые могут быть выдвинуты в округах, собеседники называют представляющего Смоленск главу комитета по охране здоровья Сергея Леонова, депутата Госдумы Розу Чемерис (избрана от «Новых людей», уже пробовала себя в Хабаровском крае на губернаторских выборах) и проч.
Выборы 2021 г.
«Новые люди» в 2021 г. впервые прошли в Госдуму. По итогам формирования фракций к ним вошли двое московских одномандатников-самовыдвиженцев Олег Леонов (Центральный) и Дмитрий Певцов (Медведковский). На этот раз «Новые люди» могут избрать кандидатов в двух округах, говорят источники «Ведомостей» и допускают, что там пойдут экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева (замруководителя фракции) и, возможно, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Для партий выдвижение статусных людей в гарантированных для их избрания округах открывает дополнительные возможности. К примеру, если кандидаты пройдут в Госдуму по округам, будучи также на проходных местах в списке (а, например, Даванков и Авксентьева войдут в его общефедеральную часть), то смогут передать свои мандаты другим желающим.
Практика целенаправленного распределения округов между конкурентами «Единой России» впервые использовалась давно – на выборах 2016 г., напоминает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Тогда был смысл в том, чтобы вести торг с оппозицией с целью сделать ее более системной. В 2021 г. это натолкнулось на нежелание партии власти добровольно отдавать округа. В итоге распределение было, но скорее в косвенном варианте, когда «Единая Россия» могла, например, выдвинуть слабого кандидата».
Всего из 450 депутатов половина (225) избирается по партийным спискам, а половина – по мажоритарным округам, на которые разделена территория страны. Смешанная система выборов была возвращена в 2014 г. В 2016 г. около 18 округов были «освобожденными», т. е. единороссы там не выставляли соперников представителям других партий (см. врез). На выборах в Госдуму 2021 г. из 225 округов лишь в 26 победили не представители «Единой России». При этом согласовано было около 20 округов (см. врез).
С укреплением «Единой России» и ослаблением парламентской оппозиции, а также с ростом ее лояльности смысла в согласовании округов становится все меньше, считает Туровский: «Сейчас вопрос не в том, чтобы делиться округами с оппозицией, а в том, нужно ли «Единой России» брать абсолютно все округа. И поскольку отказываться от парламентского консенсуса тоже нельзя, уступки будут».
«Ведомости» направили запросы представителям вышеназванных партий.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов