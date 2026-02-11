Кабмин подготовит предложения, увязывающие ставку по ипотеке с числом детей

До 1 июня Путин поручил правительству РФ обеспечить проведение не реже одного раза в три года федеральных статистических наблюдений, чтобы выяснить репродуктивные планы населения. Кроме того, кабмину необходимо будет рассчитать, возможно ли полностью или частично погасить за счет государственной поддержки (в размере не более 450 000 руб.) ипотеку семей в случае рождения четвертого ребенка и последующих детей.