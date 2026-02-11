Кабмин подготовит предложения, увязывающие ставку по ипотеке с числом детей

Кабмин подготовит предложения, увязывающие ставку по ипотеке с числом детейПутин утвердил список поручений по реализации государственной семейной политики
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, региональным исполнительным органам, Банку России и АО «Дом.РФ» представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье.
Президент по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики утвердил перечень поручений. Список опубликован на сайте Кремля.
До 1 июня Путин поручил правительству РФ обеспечить проведение не реже одного раза в три года федеральных статистических наблюдений, чтобы выяснить репродуктивные планы населения. Кроме того, кабмину необходимо будет рассчитать, возможно ли полностью или частично погасить за счет государственной поддержки (в размере не более 450 000 руб.) ипотеку семей в случае рождения четвертого ребенка и последующих детей.
В перечне также указано, что правительству нужно рассмотреть возможность перераспределения средств внутри родового сертификата, чтобы увеличить их количество. Средства выделяются на оплату услуг по оказанию комплексной помощи беременным женщинам, стоящим перед выбором, сохранять ли ребенка.
По поручению президента, в «Госуслугах» появится раздел «Госуслуги. Семья» и специальное приложение, которое предоставляло бы доступ к этому разделу с мобильных устройств. Меры направлены на повышение информированности о мерах господдержки в этой сфере. До 1 августа правительство также должно рассмотреть вопрос, как лучше применять информационные технологии в сфере мониторинга репродуктивного здоровья населения.
Президент также поручил правительству и исполнительным органам субъектов РФ проанализировать востребованность ясельных групп у родителей с детьми в возрасте до трех лет и принять меры, чтобы поддержать развитие дошкольных образовательных организаций.
Правительству совместно с исполнительными органами субъектов, ЦБ и АО «Дом.РФ» нужно представить предложения по обеспечению жильем семей с детьми, в том числе по первоочередному улучшению жилищных условий для семей, в которых есть дети до семи лет. Для семей, не имеющих собственного жилья, необходимо развить условия льготной аренды.
Путин также поручил представить предложения, какие поправки стоит внести в нормативные правовые акты, чтобы популяризировать традиционные семейные ценности и позитивный образ многодетной семьи в рекламе. Доклад должны подготовить правительство и администрация президента также до 1 июня.
Минобрнауки до 1 сентября должно разработать рекомендации по созданию благоприятных условий для родивших в период обучения женщин.
Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики 23 октября 2025 г. Тогда он заявил, что государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия.