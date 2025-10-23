Главные заявления Путина на заседании Совета по демографии

«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, сквозное направление всех наших национальных проектов и стратегических планов развития», – заявил Путин. Он подчеркнул, что речь идет о будущем страны, а потому необходима консолидация усилий государства, бизнеса, общества, традиционных религий и СМИ.