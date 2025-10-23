Газета
Главная / Общество /

Главные заявления Путина на заседании Совета по демографии

Президент высказался о поддержке семей, рождаемости и миграции
Елена Вострикова
Михаил Терещенко / РИА Новости
Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, сквозное направление всех наших национальных проектов и стратегических планов развития», – заявил Путин. Он подчеркнул, что речь идет о будущем страны, а потому необходима консолидация усилий государства, бизнеса, общества, традиционных религий и СМИ.

«Ведомости» собрали главные заявления президента в ходе выступления.

Путин призвал молодых людей не откладывать счастье родительства

Общество

Глобальные тенденции и позиция России:

  • В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости.

  • Некоторые страны компенсируют низкую рождаемость хаотичной миграцией.

  • Выбор России – это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей.

О семье и ее поддержке:

  • Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными.

  • Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия.

  • Правительство старается сохранить все инструменты льготной ипотеки.

  • О совершенствовании маткапитала нужно думать, но нельзя «распылить его на второстепенные вещи».

Родительство и личная ответственность:

  • Решение о рождении ребенка не должно приниматься под давлением, каждый человек и каждая семья должны принимать его сами.

  • Молодежи не нужно выбирать что-то одно, они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или стартом карьеры.

