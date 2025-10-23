Главные заявления Путина на заседании Совета по демографии

Главные заявления Путина на заседании Совета по демографииПрезидент высказался о поддержке семей, рождаемости и миграции
Президент России Владимир Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, сквозное направление всех наших национальных проектов и стратегических планов развития», – заявил Путин. Он подчеркнул, что речь идет о будущем страны, а потому необходима консолидация усилий государства, бизнеса, общества, традиционных религий и СМИ.
«Ведомости» собрали главные заявления президента в ходе выступления.
Глобальные тенденции и позиция России:
В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости.
Некоторые страны компенсируют низкую рождаемость хаотичной миграцией.
Выбор России – это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей.
О семье и ее поддержке:
Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными.
Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия.
Правительство старается сохранить все инструменты льготной ипотеки.
О совершенствовании маткапитала нужно думать, но нельзя «распылить его на второстепенные вещи».
Родительство и личная ответственность:
Решение о рождении ребенка не должно приниматься под давлением, каждый человек и каждая семья должны принимать его сами.
Отцовство и материнство – это счастье, и это не нужно откладывать на потом.
Молодежи не нужно выбирать что-то одно, они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или стартом карьеры.