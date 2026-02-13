Современники Жириновского обсудили феномен основателя ЛДПР и его прогнозы

Современники Жириновского обсудили феномен основателя ЛДПР и его прогнозы80-летие скончавшегося политика отмечается на государственном уровне
В рамках празднования 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в МГИМО открылся научно-экспертный форум «Жириновские чтения». Приветственную речь зачитал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий сферы образования и науки. Он признал, что Жириновский «был одним из тех, кто формировал политическую культуру, задавал тон дискуссиям о развитии государства». «Отдельного внимания заслуживает международный аспект: в дискуссиях о внешней политике России, как вы видите, часто звучат идеи, которые Владимир Вольфович Жириновский поднимал в течение многих лет», – резюмировал вице-премьер.
Ректор МГИМО МИД Анатолий Торкунов заявил, что «Жириновский – это абсолютно уникальный феномен позднесоветской, российской политической реальности и, наверное, и международной реальности». Он обратился к слушателям: «Представьте себе советское общество конца 80-х – начала 90-х гг. Первые президентские выборы [в РСФСР]. Все персонажи <...> были вполне конвенциональными. И вдруг на этом фоне появляется совершенно яркий, уникальный, умеющий говорить, рассуждать, дискутировать человек – Владимир Жириновский». Его воспринимали скорее как фигуру, с которой нужно и важно было взаимодействовать, «в том числе через борьбу, оппонирование, защиту своих интересов иногда от его едкой, иногда от ироничной критики», говорит Торкунов.
По прошествии лет теперь есть возможность «вдумчиво и спокойно» проанализировать феномен, продолжает ректор МГИМО. Первый такой аспект заключается в том, что именно Жириновский на самом широком уровне заставил общество задуматься об идентичности государства и его «цивилизационной принадлежности». Вторая грань – это то, как покойный лидер партии мог «обостренно» преподносить отношения государства и общества. И третий факт заключается в том, что Жириновский сделал проблематику международной политики частью внутриполитического дискурса, указал выступающий.
Вызывающий доверие лидер
Завершил свое выступление Торкунов сбывшимися прогнозами Жириновского: по его словам, тот предсказал ковид, поворот России на восток, а также «фрагментацию украинской территории».
Основатель ЛДПР умер в 2022 г. вскоре после начала спецоперации.
По словам нынешнего руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого, Жириновский учил «думать шире текущей конъюнктуры, смотреть на процессы и их развитие, динамику, не бояться непопулярных формулировок и оценок, брать на себя ответственность за свои слова и прогнозы». Он напомнил, что 25 апреля Жириновскому должно было бы стать 80 лет. «Не хочу сказать «исполнилось бы» – для нас он остается живым, он остается нашим лидером, учителем», – расчувствовался Слуцкий.
Глава ЛДПР подчеркнул, что «Жириновские чтения» станут ежегодными.
«Жириновский был не просто лидером, но и главным партийным брендом. В сознании электората аббревиатура ЛДПР часто ассоциировалась именно с его личностью, а не с идеологией или программой», – отмечает политолог Константин Калачев.
Такое мероприятие – это, скорее, демонстрация административного веса и попытка заполнить партийную повестку, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Приходится эксплуатировать тему вклада Жириновского в политику и политические учения, который не для всех избирателей и экспертов выглядит особенно убедительным», – сказал он «Ведомостям».
«Не факт, что [образ Жириновского] приносит новые голоса, но цементирует электоральное ядро. На еще один выборный цикл Жириновский еще пригодится, но выезжать на нем с каждым годом будет все сложнее», – резюмировал Калачев.
6 ноября 2024 г. президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2026 г. Руководителем организационного комитета по подготовке мероприятий назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Всего в план празднования 80-летия вошло 56 мероприятий, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале 14 мая 2025 г.
Путин называл его «настоящим лидером старейшей политической партии современной России». Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России. Наилучшего результата он добился на выборах 2008 г., заняв третье место (9,35%) после Дмитрия Медведева (70,28%) и Геннадия Зюганова (17,72%).
Он также был депутатом всех восьми созывов Госдумы.