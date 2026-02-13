Современники Жириновского обсудили феномен основателя ЛДПР и его прогнозы

Ректор МГИМО МИД Анатолий Торкунов заявил, что «Жириновский – это абсолютно уникальный феномен позднесоветской, российской политической реальности и, наверное, и международной реальности». Он обратился к слушателям: «Представьте себе советское общество конца 80-х – начала 90-х гг. Первые президентские выборы [в РСФСР]. Все персонажи <...> были вполне конвенциональными. И вдруг на этом фоне появляется совершенно яркий, уникальный, умеющий говорить, рассуждать, дискутировать человек – Владимир Жириновский». Его воспринимали скорее как фигуру, с которой нужно и важно было взаимодействовать, «в том числе через борьбу, оппонирование, защиту своих интересов иногда от его едкой, иногда от ироничной критики», говорит Торкунов.