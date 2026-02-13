Усиление президента, курултай и история: что в новой конституции Казахстана

Кроме того, в Казахстане пересматривается блок конституционных прав: с одной стороны, усиливается защита личной свободы, судебной защиты и неприкосновенности жилища, но сокращается перечень прав, не подлежащих ограничению ни при каких условиях. Новая конституция нужна не только для того, чтобы просто усилить и без того сильного президента, а для того, чтобы зафиксировать систему в обновленной архитектуре: более централизованной, более управляемой и одновременно более формализованной, считает эксперт.