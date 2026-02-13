Усиление президента, курултай и история: что в новой конституции Казахстана

Усиление президента, курултай и история: что в новой конституции КазахстанаКасым-Жомарт Токаев решит через ее принятие сразу несколько своих проблем
Госагентства Казахстана 12 февраля обнародовали полный текст проекта новой конституции, референдум по которой накануне президент Касым-Жомарт Токаев назначил на 15 марта. Разработкой этой редакции основного закона с 21 января занималась конституционная комиссия.
В ее состав входили 130 человек из числа представителей курултая (совещательный орган при президенте, который по новым правилам будет упразднен), правоведов, чиновников, руководителей СМИ, председателей маслихатов (местные представительные органы), а также экспертного и научного сообществ. Комиссию возглавляла председатель конституционного суда (КС) Эльвира Азимова, ее заместителями были госсоветник президента Ерлан Карин и вице-премьер, министр культуры и информации Аида Балаева.
Как гласит сообщение на сайте КС, новая конституция «отражает зрелость казахстанской государственности, международный авторитет страны и стратегическую направленность на прогрессивное развитие». В преамбуле народу Казахстана добавилась характеристика «единый». Там же закреплено следование токаевскому концепту «Справедливого Казахстана» и «неукоснительное соблюдение прав человека», а также преемственность по отношению к «тысячелетней истории Великой степи».
Основными ценностями Казахстана, которые теперь изложены во второй статье, стали суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность. Вводится статья о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины (аналогичная норма была закреплена в России в 2020 г. и Белоруссии в 2022 г.). Русский язык в госорганах Казахстана теперь употребляется не «наравне с казахским», а «наряду».
Реформы затронули органы власти: вместо двухпалатного парламента в Казахстане будет создан однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.
Власти убеждают общество, что возможности парламента будут расширены. Одновременно возвращается в Казахстане институт вице-президента (был упразднен в 1990-е гг. Нурсултаном Назарбаевым), которого будет назначать президент при согласии парламента. Если же депутаты дважды не согласятся, то президент получит право роспуска курултая (в России аналогичная процедура действует при назначении премьера).
Наконец, закрепляется примат национального права над международным (раньше было наоборот).
Конституцию Казахстана уже меняли дважды в период независимости страны: в 1993 и 1995 гг. А во вторую вносились поправки шесть раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 гг. В последний раз – после кровавых январских протестов – было внесено 56 поправок. Среди них – установление семилетнего срока для президента, запрет ему состоять в политических партиях, запрет близким родственникам главы государства занимать должности госслужащих, а также исключение статьи, предусматривавшей особый статус и неприкосновенность Назарбаева (в статусе лидера нации – елбасы).
На первый взгляд сейчас речь идет о точечных поправках, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Более того, форма правления и один возможный семилетний срок президента остаются неизменными. Но по своей сути мы наблюдаем системную перестройку модели власти в Казахстане, уверен он.
Меняется архитектура представительного органа, усиливается президентский контур, пересматривается статус международного права и закладывается более жесткая ценностная рамка через преамбулу, перечисляет эксперт. То есть речь идет не о корректировке баланса, а о его новой сборке в том же президентском векторе, указывает Брикульский.
Двухпалатный парламент становится однопалатным курултаем, и при этом президент усиливает процедурное влияние на его работу. Одновременно курултай не получает дополнительных полномочий по формированию правительства, а в случае его отсутствия президент будет вправе издавать акты с силой законов и конституционных законов, подчеркивает Брикульский.
Расширяются специальные правовые режимы вплоть до влияния на судебную систему в отдельных регионах.
Кроме того, в Казахстане пересматривается блок конституционных прав: с одной стороны, усиливается защита личной свободы, судебной защиты и неприкосновенности жилища, но сокращается перечень прав, не подлежащих ограничению ни при каких условиях. Новая конституция нужна не только для того, чтобы просто усилить и без того сильного президента, а для того, чтобы зафиксировать систему в обновленной архитектуре: более централизованной, более управляемой и одновременно более формализованной, считает эксперт.
Конституцию в Казахстане нельзя назвать «священной коровой» и внесение изменений в основной закон – процесс творческий, говорит заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. По его словам, нынешние изменения принимаются для консолидации власти и это часть продуманной стратегии Токаева.
Ему необходимо решить ряд проблем, одна из которых связана с легитимацией своего управления страной и лояльностью элит, которые могут быть «сегодня за тебя, а завтра против». Как итог, новая конституция, в том числе с учреждением института вице-президентства, – набор тактических решений, которые направлены на укрепление власти, отмечает аналитик. Казахстану необходимо институциональное строительство, чтобы не повторять опыт революций соседней Киргизии, подытоживает Грозин.