Почему Gallup не выдержал низких рейтингов Трампа

Почему Gallup не выдержал низких рейтингов ТрампаПредставители агентства, возможно, не захотели нести дополнительные издержки
Международная исследовательская и консалтинговая компания Gallup 12 февраля объявила о своих планах отказаться от мониторинга президентских рейтингов – спустя почти 90 лет после начала этой работы в 1938 г. Соответствующее заявление было сделано представителем фирмы Джастином Маккарти. «Мы сосредоточимся на фундаментальной аналитике, которая способствует серьезным изменениям», – заявил он (цитата по The New York Times, NYT). Решение было объяснено обновлением корпоративной стратегии. Одновременно подчеркивается, что Gallup продолжит исследование и мониторинг популярности конкретных политических событий и решений.
В американских СМИ подчеркивается важность решения Gallup на фоне попыток президента США Дональда Трампа уличить разные издания и социологические компании в предвзятости и необъективности по отношению к нему. При этом, несмотря на недовольство Трампа опросами, он практически никогда не судился с ними в годы своего первого президентства (2017–2021 гг.).
Gallup – одно из старейших рейтинговых агентств в США, которое начало проводить первые исследования в 1935 г. Его долгое время принято было считать золотым стандартом политических опросов, особенно по части президентских рейтингов, которые обновлялись ежемесячно. Согласно последним таким данным опросника (за декабрь 2025 г.), поддержка Трампа составляла 36%. По данным агрегатора опросов Real Clear Politics, поддержка президента на 11 февраля составляет 42,1%. Стоит отметить, что любые показатели рейтингов ниже порога в 45–50% вполне нормальны для президента Трампа.
На втором сроке Трамп аналогично в абсолютном большинстве случаев ограничивается критикой социологических служб, автоматически не влекущей за собой судебные тяжбы. Пока единственным случаем реального иска со стороны Трампа в отношении опросника была история Энн Зельцер и ее компании Selzer & Co. Президент обвинил ее во вмешательстве в президентские выборы 2024 г. Иск был связан с предвыборным опросом в штате Айова, который был опубликован в начале ноября 2024 г. накануне голосования, который ошибочно предсказывал победу бывшего вице-президента демократки Камалы Харрис. Суд в итоге встал на сторону Зельцер и отклонил иск Трампа.
При всей непредсказуемости Трампа пока сложно поверить, что для опросной индустрии в США существуют серьезные риски, говорит социолог Денис Волков. По мнению эксперта, решение не продолжать мониторинг популярности именно президента может быть связано с желанием не растерять контракты с правительством на оказание, например, консалтинговых услуг.
Решение Gallup связано не со страхом перед Трампом, а компания занимается переформатированием своей работы и во многом возвращается к истокам – более фундаментальным и сложным исследованиям, говорит политолог, руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Эту позицию эксперта косвенно подтверждает и предыдущая практика Gallup: например, в 2015 г. они отказались от отслеживания рейтингов кандидатов на партийных праймериз перед президентскими выборами.
Дубравский аргументирует свою позицию еще и тем, что в годы первого президентства Трампа и незадолго до нынешнего решения агентство публиковало его рейтинги, несмотря на критику. Одновременно с этим эксперт подчеркивает, что отказ от обновления данных по общему президентскому рейтингу не означает и то, что Gallup в целом не будет замерять показатели деятельности Трампа. «Сохраняются отдельные опросы по состоянию экономики, уровню благосостояния граждан, а также оценке других направлений, и это так или иначе будет отображать уровень одобрения или, наоборот, неодобрения деятельности администрации», – заключает он.