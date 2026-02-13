Почему Gallup не выдержал низких рейтингов Трампа

Дубравский аргументирует свою позицию еще и тем, что в годы первого президентства Трампа и незадолго до нынешнего решения агентство публиковало его рейтинги, несмотря на критику. Одновременно с этим эксперт подчеркивает, что отказ от обновления данных по общему президентскому рейтингу не означает и то, что Gallup в целом не будет замерять показатели деятельности Трампа. «Сохраняются отдельные опросы по состоянию экономики, уровню благосостояния граждан, а также оценке других направлений, и это так или иначе будет отображать уровень одобрения или, наоборот, неодобрения деятельности администрации», – заключает он.