Gallup прекратит оценивать рейтинг Трампа

По данным Gallup, рейтинг Трампа за январь – декабрь 2025 г. упал на 11 п. п. до 36%. Это хуже результатов 2017 г., когда рейтинг главы Белого дома просел на 8 п. п., но лучше, чем 2021 г., когда уровень одобрения работы Байдена опустился на 14 п. п.