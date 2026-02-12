Gallup прекратит оценивать рейтинг Трампа
Компания Gallup прекратит ежемесячные опросы о рейтингах президенто. Рейтинг американского лидера Дональда Трампа продолжает оставаться на уровне, близком к исторически низким показателям. Об этом пишет Independent.
По словам представителя компании, Gallup больше не станет публиковать рейтинги одобрения и благосклонности к «отдельным политическим деятелям».
«Это стратегический сдвиг, основанный исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup, и является частью более широких, продолжающихся усилий по приведению всей общественной работы Gallup в соответствие с ее миссией», – отметил собеседник издания.
По данным Gallup, рейтинг Трампа за январь – декабрь 2025 г. упал на 11 п. п. до 36%. Это хуже результатов 2017 г., когда рейтинг главы Белого дома просел на 8 п. п., но лучше, чем 2021 г., когда уровень одобрения работы Байдена опустился на 14 п. п.