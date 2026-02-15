Какие выводы из Мюнхенской конференции можно сделать об отношениях США с Европой

Какие выводы из Мюнхенской конференции можно сделать об отношениях США с ЕвропойРиторическое спокойствие Рубио не меняет прежние установки Белого дома
Несмотря на наличие противоречий, Европа и США остаются частью одной западной цивилизации, заявил 14 февраля госсекретарь США Марко Рубио в своем выступлении на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Главный американский дипломат, одновременно исполняющий обязанности советника президента по нацбезопасности, заверял, что критика со стороны Вашингтона направлена не на разрушение его союза с Европой, а наоборот – на его укрепление и обновление. «Причина, друзья мои, проста: нам не все равно. <...> Мы хотим, чтобы Европа была сильной», – говорил Рубио.
Американский привет
Рубио назвал отказ от национальных интересов в пользу политики открытых границ «дурацкой идеей, не учитывающей человеческую природу и игнорирующей уроки последних 5000 лет истории человечества». Он в целом подвергал критике леволиберальные и глобалистские практики. Это, как Рубио выразился, «заблуждение» стало причиной невыгодных экономических и политических решений и в самих США. В качестве одной из основных угроз он упомянул массовую нелегальную иммиграцию.
По сути, Рубио, несмотря на сравнительную мягкость его формулировок, во многом повторял некоторые тезисы вице-президента США Джеймса Вэнса, который стал главным ньюсмейкером предыдущей Мюнхенской конференции в феврале 2025 г. Тогда он весьма резко обрушился на европейских союзников с критикой их подходов как ко внешней, так и внутренней политике.
Рубио сейчас говорил, что выходить из кризиса США и их европейским союзникам следует вместе, для чего странам Европы необходимо не только тратить больше на оборону, но и укреплять в том числе «культурную» безопасность. «И это то, что мы защищаем: великую цивилизацию, которая имеет все основания гордиться своей историей, уверена в своем будущем и стремится всегда быть хозяином своей экономической и политической судьбы», – сказал Рубио.
После ФРГ Рубио отправился с официальным визитом в Словакию, где 15 февраля он развил свою мысль: «Мы не просим, чтобы вы были вассалами Соединенных Штатов. Мы хотим быть вашими партнерами».
Содержание речи Рубио в Мюнхене не сильно контрастирует с основными нарративами Вэнса, просто в исполнении госсекретаря было больше политеса, подчеркнул научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его словам, у администрации Трампа существует потребность в перенаправлении потоков торговли (вместо большого импорта добиться наращивание американского экспорта) и закреплении своего доминирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и информационных технологий. На таком фоне призывы вернуться к демократии и христианской морали, а также платить за свою оборону – это не только попытка Вашингтона сэкономить, но и перевести Евросоюз (ЕС) в режим более вовлеченного партнера по внешним вопросам. Как полагает Павлов, это происходит из-за осознания Вашингтоном предела его единоличного влияния и возможностей самостоятельно воздействовать на окружающий мир.
Выступление Рубио также доказывает, что США не собираются оставлять Европу, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Эксперт считает, что Рубио попытался умерить идеологический флер американской внешней политики, который в ходе прошлогодней конференции придал ей Вэнс, и сосредоточиться на основных приоритетах: меньше разговоров о климатической повестке, отказ от глобалистских практик (в глазах Белого дома) и пересмотр иммиграционной политики. «США по-прежнему стратегически терять Европу не готовы, считая это своей сферой влияния. Никакого полного ухода США из Европы не планируется, как следует из речи Рубио», – подчеркнул эксперт.
Европейский ответ
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сказал, что после выступления Рубио в воздухе были слышны «вздохи облегчения». Но они вряд ли исходили от лидеров некоторых европейских стран, которые участвовали в Мюнхенской конференции. Например, глава европейской дипломатии Кая Каллас попыталась опровергнуть слова Рубио о «цивилизационном стирании» Европы, одновременно сглаживая критику согласием с другим его тезисом (о единстве союзников). Каллас в итоге пришла к выводу, что разногласия между партнерами «останутся в силе».
Более примирительный тон был у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Кто-то может сказать, что слово «независимость» противоречит нашим трансатлантическим связям. Но на самом деле верно обратное. И мы только что услышали это от госсекретаря Рубио. Независимая Европа – это сильная Европа. А сильная Европа способствует укреплению трансатлантического альянса», – сказала она.
Что же касается других европейских лидеров, ранее выражавших недовольство внешнеполитическим подходом Трампа, то они выступали за день до Рубио. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в этот раз заявил о начале переговоров с Францией по вопросу о ядерном сдерживании в Европе. Французский президент Эмманюэль Макрон впервые подтвердил наличие таких дискуссий. Он также повторил свой давний тезис о необходимости создания в Европе новой архитектуры безопасности. «Настало время для мужества. Время для сильной Европы <...> она должна научиться быть геополитическим игроком. Это не было частью нашей ДНК», – сказал он (цитата по France 24).
Согласно открытым данным на март 2023 г., американское тактическое ядерное оружие в Европе было размещено в четырех странах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, а также в Турции. Предположительно, там находится от 100 до 300 боеголовок. А весь ядерный арсенал Франции насчитывает до 290 боезарядов, из которых развернуто до 280.
Что касается вопроса самостоятельной европейской системы ядерного сдерживания, то это во многом политический, а не военно-технический аспект, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Он объяснил, что разговоры о расширении французского ядерного зонтика давно идут в Европе. «В принципе, для этого нужные инструменты у французов есть: воздушный компонент их ядерных сил хорошо подходит для межсоюзного демонстративного развертывания, а демонстративные акции – важнейшая часть расширенного сдерживания», – говорит эксперт. Но в качестве основного препятствия Ермаков называет отсутствие решительности и последовательности у современных европейских политиков, которые годами не могут пойти даже на «минимально базовые» шаги в этой области.