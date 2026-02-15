Какие выводы из Мюнхенской конференции можно сделать об отношениях США с Европой

Содержание речи Рубио в Мюнхене не сильно контрастирует с основными нарративами Вэнса, просто в исполнении госсекретаря было больше политеса, подчеркнул научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его словам, у администрации Трампа существует потребность в перенаправлении потоков торговли (вместо большого импорта добиться наращивание американского экспорта) и закреплении своего доминирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и информационных технологий. На таком фоне призывы вернуться к демократии и христианской морали, а также платить за свою оборону – это не только попытка Вашингтона сэкономить, но и перевести Евросоюз (ЕС) в режим более вовлеченного партнера по внешним вопросам. Как полагает Павлов, это происходит из-за осознания Вашингтоном предела его единоличного влияния и возможностей самостоятельно воздействовать на окружающий мир.