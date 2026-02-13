Макрон заявил о решении установить прямой канал связи с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение установить прямой канал связи с Россией. Об этом он сообщил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам французского лидера, достижение мира на Украине невозможно без участия Европы. «Именно по этой причине я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников», – сказал Макрон (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что европейские страны должны быть частью обсуждения урегулирования конфликта и учитывать собственные интересы, в том числе в вопросах будущей стратегической стабильности на континенте.
Макрон также заявил о намерении начать консультации с партнерами Франции по формированию новой архитектуры европейской безопасности.
Кроме того, президент Франции призвал западные страны усилить давление на российскую экономику. По его словам, в Евросоюзе готовится 20-й пакет санкций, который затронет энергетический и финансовый секторы, а также предусматривает ужесточение мер против так называемого «теневого флота».
10 февраля Макрон также заявил, что предложил европейским партнерам возобновить диалог с Россией. По его словам, Париж уже возобновил технические контакты с Москвой по ряду вопросов. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что между странами продолжаются контакты, и отметил, что снижение уровня отношений до нуля не имеет смысла и является контрпродуктивным.