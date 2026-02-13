Макрон заявил о решении установить прямой канал связи с Россией

10 февраля Макрон также заявил, что предложил европейским партнерам возобновить диалог с Россией. По его словам, Париж уже возобновил технические контакты с Москвой по ряду вопросов. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что между странами продолжаются контакты, и отметил, что снижение уровня отношений до нуля не имеет смысла и является контрпродуктивным.