Противостояние властей с главой Армянской церкви обостряется ближе к выборам

Новый виток конфликта между властями и ААЦ, незадолго до парламентских выборов в июне 2026 г., – лишь продолжение процессов, которые тянутся с момента поражения Армении в войне в Нагорном Карабахе 2020 г. Тогда Гарегин II публично призывал премьер-министра Армении Пашиняна уйти в отставку. Аналогичное заявление в 2024 г., во время процессов по делимитации границы с Азербайджаном, произнес епископ ААЦ Баграт Галстанян. Весной 2025 г. Пашинян заявил, что Гарегин II якобы нарушил обет безбрачия и у него есть ребенок, а потому должен быть низвержен со своего поста. В октябре 2025 г. прошли аресты священнослужителей ААЦ, среди которых был и епископ Галстанян. Кроме того, высказывающийся публично в поддержку ААЦ предприниматель, крупный жертвователь ААЦ Самвел Карапетян был арестован летом 2025 г. по обвинению в призывах к захвату власти (против него есть и другие обвинения, например в отмывании денег). Он до сих пор находится под домашним арестом. При этом 12 февраля по итогам съезда партии «Сильная Армения» он был выбран кандидатом в премьер-министры страны от этой силы.