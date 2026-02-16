Противостояние властей с главой Армянской церкви обостряется ближе к выборам

Противостояние властей с главой Армянской церкви обостряется ближе к выборамОказавшийся под уголовным преследованием Гарегин II – один из давних критиков Пашиняна
В Армении возбудили уголовное дело против главы Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикоса всех армян Гарегина II, о чем сообщил его адвокат Ара Зограбян. По его словам, прокуратура возбудила дело «по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном» (бывший епископ ААЦ).
Конкретно речь идет о развитии сюжета, начавшегося с отстранения Гарегином II 10 января Сарояна от должности главы Масиацотнской епархии. Сароян затем подал иск в суд с требованием восстановить его в должности, который был удовлетворен. За нарушение обета послушания Гарегин II 27 января лишил сана Сарояна, что и послужило поводом для возбуждения уголовного дела против католикоса по обвинению в препятствовании правосудию. Зограбян также подчеркнул, что католикосу запрещен выезд из страны, что можно расценить и как попытку армянских властей сорвать предстоящее собрание епископов ААЦ в Австрии.
Новый виток конфликта между властями и ААЦ, незадолго до парламентских выборов в июне 2026 г., – лишь продолжение процессов, которые тянутся с момента поражения Армении в войне в Нагорном Карабахе 2020 г. Тогда Гарегин II публично призывал премьер-министра Армении Пашиняна уйти в отставку. Аналогичное заявление в 2024 г., во время процессов по делимитации границы с Азербайджаном, произнес епископ ААЦ Баграт Галстанян. Весной 2025 г. Пашинян заявил, что Гарегин II якобы нарушил обет безбрачия и у него есть ребенок, а потому должен быть низвержен со своего поста. В октябре 2025 г. прошли аресты священнослужителей ААЦ, среди которых был и епископ Галстанян. Кроме того, высказывающийся публично в поддержку ААЦ предприниматель, крупный жертвователь ААЦ Самвел Карапетян был арестован летом 2025 г. по обвинению в призывах к захвату власти (против него есть и другие обвинения, например в отмывании денег). Он до сих пор находится под домашним арестом. При этом 12 февраля по итогам съезда партии «Сильная Армения» он был выбран кандидатом в премьер-министры страны от этой силы.
При этом в самой ААЦ есть и другие мнения – часть священнослужителей в конфликте Пашиняна с Гарегином II решила поддержать премьера. Премьер в январе 2026 г. вместе с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал дорожную карту обновления ААЦ. Среди ее пунктов – отстранение Гарегина II, избрание местоблюстителя, принятие нового устава ААЦ и выбор католикоса всех армян в установленном порядке. Кроме того, отдельное внимание уделяется финансовой прозрачности и этическим нормам духовенства.
События вокруг ААЦ – отражение открытого конфликта светских властей с церковными, говорит завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Для Пашиняна ААЦ стала одним из ведущих оппонентов, в то время как «классические» его противники вроде команд экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна ослаблены и не могут конкурировать с ним. Гарегин II неоднократно поддерживал оппонентов премьера. ААЦ, продолжает Муханов, критикует внешнюю политику Пашиняна, что и сподвигло того давить на иерархов ААЦ.
И естественно, замечает Муханов, что происходящее связано со скорыми парламентскими выборами, которые имеют ключевое значение для команды Пашиняна: ему нужна на них только уверенная победа.
ААЦ в нынешних условиях – единственный институт, который противостоит Пашиняну в легальном поле, соглашается эксперт по Кавказу Артур Атаев. И премьер, и церковь идут ва-банк в противостоянии и не намерены сдавать позиции: победить может лишь кто-то один, а компромисс маловероятен. При этом, по оценке Атаева, нельзя говорить о сильном расколе в ААЦ – основная часть епископата выступает за ее единство и поддерживает католикоса.
Метод дискредитации, который избрал Пашинян, демонстрирует свою неэффективность – возможные личные грехи Гарегина II, в которых обвиняет его премьер, слабо влияют на ситуацию, говорит Атаев. При этом для ААЦ ситуация в целом складывается не лучшим образом, так как количество прихожан сокращается и Пашиняну можно не бояться широкого народного недовольства верующих. Конфликт властей с ААЦ непосредственно связан со скорыми выборами и Пашинян понимает, что их результаты зависят и от исхода конфликта с ААЦ, говорит Атаев.