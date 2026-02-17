Чем известен Рубен Варданян

Чем известен Рубен ВарданянБывший госминистр Нагорного Карабаха получил 20 лет тюрьмы
17 февраля Бакинский военный суд приговорил бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Ранее сообщалось, что гособвинение запрашивало для него пожизненное заключение. Что известно о Рубене Варданяне – в справке «Ведомостей».
Предпринимательская деятельность
Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 г. в Ереване (Армянская ССР). В 1992 г. с отличием окончил экономический факультет МГУ и прошел дополнительную профессиональную подготовку за рубежом, включая стажировки в Италии и курсы INSEAD и Harvard Business School.
Деловой карьерой занялся в начале 1990-х на российском финансовом рынке. В 1991-1992 гг. стал одним из основателей инвестиционно-брокерской компании «Тройка Диалог». До 2012 г. занимал позицию ее управляющего партнера и ключевого руководителя.
С «Тройкой Диалог» связано основное состояние Варданяна. В 2011 г. она была продана Сбербанку за сумму порядка $1,4 млрд. Также в рамках интеграции Сбербанка и инвестиционной компании был создан корпоративно-инвестиционный бизнес Sberbank CIB, соруководителем которого Варданян являлся вплоть до 2015 г. Параллельно был советником президента и председателя правления Сбербанка.
Варданян также активно участвовал в работе корпоративных и отраслевых советов на российском рынке ценных бумаг. В разное время входил в состав биржевого совета Московской фондовой биржи (1997-2002) и экспертного совета Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (1996-2002). Также в 1997-1998 гг. возглавлял совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка. До 2012 г. входил в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Варданян выступал соучредителем и партнером ряда бизнес- и социально-предпринимательских проектов, включая бизнес-центр «Романов двор». В 2006 г. стал сооснователем Московской школы управления «Сколково», где до 2011 г. занимал пост президента.
На протяжении 2010-х занимал различные места в рейтингах богатейших бизнесменов России. По данным Forbes, по итогам 2021 г. состояние Варданяна оценивалось примерно в $1 млрд (116-я строчка в рейтинге самых состоятельных людей страны).
Меценатство и общественная деятельность
Помимо предпринимательства, Варданян известен как филантроп и общественный деятель. Например, в 2014 г. он стал одним из основателей гуманитарной инициативы «Аврора».
Также являлся соинвестором и инициатором ряда образовательных и культурных проектов в Армении и за ее пределами. Варданян участвовал в создании в армянском городе Дилижане UWC Dilijan College – международной школы-пансиона для талантливых подростков 16-19 лет, которые учатся в ней два года перед поступлением в университет.
В 2014 г. выступил основателем проекта Philin, специализирующегося на предоставлении инфраструктуры для поддержки некоммерческих организаций и благотворительных фондов в России, предоставляя НКО услуги по ведению бэк‑офиса.
Политическая карьера
Варданян никогда не занимал выборных должностей, однако в 2022 г. он публично отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР, в Армении – Арцах), мотивируя это желанием поддержать местное население и участвовать в развитии региона после войны 2020 г.
4 ноября того же года был назначен государственным министром (аналог должности премьер-министра) непризнанной республики, стремясь применить свой опыт в управлении и привлечении инвестиций для укрепления экономической и социальной инфраструктуры региона.
Пребывание Варданяна на этом посту оказалось недолгим. 23 февраля 2023 г. стало известно, что президент НКР Араик Арутюнян подписал указ об его освобождении от должности. Решение было принято под давлением Азербайджана, который требовал его отставки как условия разблокирования стратегически важного Лачинского коридора – единственной сухопутной связи региона с Арменией.
После отставки Варданян продолжил общественную деятельность в непризнанной республике, участвуя в программах территориального развития и гуманитарной помощи.
Арест и суд
27 сентября 2023 г. Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками во время попытки выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Ему было предъявлено несколько десятков обвинений, включая участие в создании незаконных вооруженных формирований, терроризм и другие тяжкие преступления.
Варданян назвал процесс политически мотивированным. 5 апреля 2024 г. он объявил голодовку, а его семья потребовала освободить всех армянских политзаключенных в Азербайджане. 25 апреля семья убедила экс-госминистра отказаться от голодовки.
17 января 2025 г. в Бакинском военном суде официально начались закрытые судебные слушания, в ходе которых Варданян был обеспечен переводчиком и адвокатом. 19 февраля он снова объявил голодовку с целью привлечь внимание международного сообщества к несправедливости судебного процесса, но спустя 23 дня через аудиосообщение подтвердил решение о ее прекращении.
18 декабря прокуратура запросила для Варданяна пожизненный срок.