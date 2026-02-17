Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам заключения

Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам заключенияПрокуратура Азербайджана требовала для последнего госминистра НКР пожизненного
Суд в Баку приговорил бывшего госминистра уже несуществующего Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы, сообщает агентство Azertag. Обвинение требовало пожизненного заключения.
Варданян обвиняется в преступлениях против мира и человечности, в военных преступлениях, а также в терроризме и его финансировании по статьям уголовного кодекса Азербайджана.
Российско-армянский бизнесмен и бывший инвестиционный банкир Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками в сентябре 2023 г. при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению, после того как регион перешел под контроль Баку. По версии Азербайджана, он незаконно пересек границу, занимал «самопровозглашенный» пост госминистра в непризнанной республике, а также финансировал ее.
5 февраля суд в Баку вынес приговоры другим бывшим лидерам НКР – Араику Арутюняну, Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну. Дело Варданяна слушалось отдельно. Арутюнян был приговорен к пожизненному заключению. Гукасян и Саакян приговорены к 20 годам лишения свободы. На момент оглашения приговора им исполнилось 65 лет и их нельзя лишать свободы пожизненно.
Варданян занимал должность главы правительства непризнанного государства с 4 ноября 2022 г. до 23 февраля 2023 г. Его отставка произошла под давлением Азербайджана – она была одним из ключевых требований для разблокировки Лачинского коридора.
Фактическая транспортная блокада НКР, когда Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, продолжалась с декабря 2022 г. по сентябрь 2023 г. 19 сентября 2023 г. Баку пошел в наступление и начал «антитеррористические мероприятия». Уже 28 сентября 2023 г. президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.