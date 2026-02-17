Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам заключения

Российско-армянский бизнесмен и бывший инвестиционный банкир Варданян был задержан азербайджанскими пограничниками в сентябре 2023 г. при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению, после того как регион перешел под контроль Баку. По версии Азербайджана, он незаконно пересек границу, занимал «самопровозглашенный» пост госминистра в непризнанной республике, а также финансировал ее.