Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Ведомости

Бакинский военный суд вынес приговор бывшему президенту Нагорно-Карабахской республики Араику Арутюняну, назначив ему пожизненное лишение свободы, сообщило азербайджанское агентство APA.

Азербайджанская сторона признала его виновным в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, а также насильственный захват и удержание власти.

По аналогичным обвинениям пожизненные сроки получили и другие фигуранты дела: бывший министр обороны НКР Левон Мнацаканян, экс-спикер парламента республики Давид Ишханян, бывший заместитель командующего армянскими силами в Карабахе Давид Манукян и экс-глава МИД НКР Давид Бабаян.

Все осужденные были задержаны в конце 2023 г. после военной операции Азербайджана в Карабахе, в результате которой регион полностью перешел под контроль Баку. Пожизненное лишение свободы также грозит бывшему государственному министру НКР Рубену Варданяну. Ни один из фигурантов дела вину не признал.

8 августа 2025 г. Баку и Ереван заключили совместное соглашение о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.

