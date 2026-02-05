Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Все осужденные были задержаны в конце 2023 г. после военной операции Азербайджана в Карабахе, в результате которой регион полностью перешел под контроль Баку. Пожизненное лишение свободы также грозит бывшему государственному министру НКР Рубену Варданяну. Ни один из фигурантов дела вину не признал.