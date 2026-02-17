Зачем Индия собирается купить французские истребители за $35,9 млрд

Зачем Индия собирается купить французские истребители за $35,9 млрдКонфликт с Пакистаном в мае 2025 года показал острую необходимость довооружения
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу во время конференции по вопросам искусственного интеллекта India AI Impact Summit 2026. Ее посетил также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидеры еще нескольких европейских и латиноамериканских стран, а также CEO крупнейших компаний отрасли.
Накануне индийские СМИ сообщили, что Совет по оборонным закупкам страны (председатель – министр обороны Индии) одобрил пакет закупок стоимостью 3,6 трлн рупий, или $39,7 млрд. Подавляющая часть суммы ($35,88 млрд) выделяется на приобретение 114 истребителей Rafale французской корпорации Dassault, включая закупку крылатых ракет Scalp. Также в пакет входит приобретение в США шести дополнительных базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Neptune (порядка $3 млрд) и 288 дополнительных зенитных управляемых ракет в России для зенитных ракетных систем С-400 ($1,1 млрд).
В составе ВВС Индии эксплуатируется 35 истребителей Rafale, решение о покупке которых было принято в 2012 г. Еще 26 Rafale-M (корабельная модификация) были заказаны ВМС Индии. Таким образом, в случае доведения сделки до конца всего у Индии будет 175 Rafale – лишь немногим больше, чем у ВВС Франции: сейчас они имеют около 160 машин, планируется доведение их числа до 225, а возможно, и несколько более единиц.
Во время скоротечного конфликта с Пакистаном в мае 2025 г. ВВС Индии потеряли один Rafale, при этом С-400 фактически смогли закрыть доступ для ВВС Пакистана на значительной части индийской территории, чем вызвано обсуждение закупок комплексов, а также ракет к ним, говорит источник в военно-промышленном комплексе России. При этом ВВС Индии давно нуждаются в численном пополнении своего парка современными машинами из-за выбытия большого количества истребителей предыдущих поколений. Поэтому закупки Rafale не исключают сотрудничества с Россией по истребителю пятого поколения на базе российского Су-57, сказал собеседник «Ведомостей».
Вероятность доведения проекта по закупке Rafale ВВС Индии велика, говорит член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Фролов. Этот случай отличается от других индийских оборонных закупок тем, что опыт войны 2025 г. оказался для Индии отрезвляющим. Он показал, что качественного превосходства над ВВС Пакистана у Индии нет и ей надо срочно наращивать как количественный, так и качественный состав своей боевой авиации, продолжает он.
По всей видимости, основную часть из 114 машин индийцы хотят собрать у себя в соответствии с политикой Make in India, но первые 30 машин, вероятно, будут поставлены из Франции, и это можно сделать в течение нескольких лет. Что касается влияния сделки на мировой рынок вооружений, то Dassault сможет гарантированно загрузить сборочную линию истребителей Rafale как минимум до 2035 г., а то и на более длительный срок, поскольку новых крупных контрактов на эту машину больше не ожидалось, отмечает Фролов.
Покупка Rafale – политический, а не военно-технический выбор, считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. В условиях нарастающей турбулентности в международных отношениях такие сделки призваны укрепить политические отношения Индии и Франции, подчеркивает эксперт.