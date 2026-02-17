Зачем Индия собирается купить французские истребители за $35,9 млрд

По всей видимости, основную часть из 114 машин индийцы хотят собрать у себя в соответствии с политикой Make in India, но первые 30 машин, вероятно, будут поставлены из Франции, и это можно сделать в течение нескольких лет. Что касается влияния сделки на мировой рынок вооружений, то Dassault сможет гарантированно загрузить сборочную линию истребителей Rafale как минимум до 2035 г., а то и на более длительный срок, поскольку новых крупных контрактов на эту машину больше не ожидалось, отмечает Фролов.