Запад бьет тревогу из-за скорости строительства атомного подводного флота КНР

Запад бьет тревогу из-за скорости строительства атомного подводного флота КНРНо отставание от США и России все еще значительно
Китай в период с 2021 по 2025 г. строил новые атомные подводные лодки темпами, превосходящими американские. Согласно публикации британского Международного института стратегических исследований (IISS) «Бум в Бохае: Китай наращивает производство подводных лодок», за указанный интервал КНР построила10 атомных субмарин с общим водоизмещением 79 000 т – больше, чем за 10 лет до того с 2011 г. США в 2021–2025 гг. построили семь атомных лодок с общим тоннажем 55 000. Атомные субмарины в Китае строятся компанией Bohai Shipbuilding Heavy Industry на модернизированной верфи в китайском Хулудао (северо-восточная провинция Ляонин). Для сравнения: за период с 2016 по 2020 г. промышленность КНР сдала флоту три атомных субмарины, в то время как США – семь.
При этом по общему числу атомных лодок Китай все еще сильно отстает от США и России (ее авторы исследования в расчеты не брали). Согласно данным Пентагона за 2025 г., у Китая на дежурстве находятся 12 атомных субмарин – по 6 ракетных и многоцелевых. У США сейчас есть 65 атомных подлодок, из них 14 стратегических подводных лодок атомных с ракетами баллистическими (ПЛАРБ).
Китай, в частности, активно строит ПЛАРБ типа 094 «Цзинь», на вооружении которых находятся передовые межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок третьего поколения JL-3, дальность их действия превышает 10 000 км, и они могут достигнуть США. Авторы доклада IISS, проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что в 2025 г. на воду была спущена уже восьмая такая субмарина. Кроме того, приблизительный темп строительства по два корабля в год касается многоцелевых атомных подлодок типа 093B, и до девяти корпусов может быть спущено уже на воду. Точной информации о том, сколько из них уже находятся на дежурстве, нет.
Исследователи считают, что китайские модели «почти наверняка» уступают по качеству американским и европейским подлодкам, но указывают на возможные проблемы для Запада из-за темпов строительства в КНР. В то же самое время у США с новыми субмаринами возникают проблемы: исследовательская служба конгресса в начале 2026 г. признала, что США сильно отстают от плана постройки двух многоцелевых атомных подлодок класса «Вирджиния» в год.
А, например, в июле 2025 г. начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коудл говорил в сенате, что Вашингтон не сможет поставить Австралии (союзник по AUKUS, как и Британия) ни одной из трех обещанных «Вирджинии» без удвоения темпов их производства. ПЛАРБ типа «Колумбия» стали разрабатываться лишь несколько лет назад, и первая на вооружение поступит не ранее 2028 г. С 2022 г. американские верфи сдают около одной подлодки в год. Помимо прочего у Китая есть 46 подлодок с неатомной силовой установкой, США перестали их строить после появления серийных атомных лодок в 1960-е гг.
В боевом составе Военно-морского флота России есть более 60 атомных и дизельных подводных лодок, но точная цифра не известна. Президент России Владимир Путин во время визита на «Севмаш» говорил в 2025 г., что только там «до 2030 г. планируется построить шесть новых атомных подводных лодок». В составе российского подводного флота есть13 ПЛАРБ, 28 многоцелевых атомных подводных лодок и 8 атомных подводных лодок специального назначения.
Китай еще с 2012–2013 гг. взял курс на становление себя великой морской державой, говорит замдиректора ИКСА РАН Яна Лексютина. Официально об этом было заявлено вскоре после прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина, и его меры были комплексной программой, которая предусматривала не только строительство подлодок, но и быстрое увеличение надводного флота, а также постройку авианосцев.
ВПК Китая – «история крайне сложная и закрытая», поэтому судить о строительстве его атомных подлодок сложно за исключением того, что было построено за пять лет 10 их корпусов, отмечает старший научный сотрудник Института США и Канады им. Арбатова Игорь Шкробтак. В то время как семь построенных американских субмарин класса «Вирджиния» – подлодки уже отработанные и полноценные, которые в теории могут быть оснащены крылатыми ракетами. Как итог, сильно к паритету с США Китай пока не приблизился, сказал Шкробтак.
Сейчас в постройке у Китая действительно могут находиться 3–4 модернизированных атомных многоцелевых подводных лодки типа 093B, которые могли выйти на испытания в 2025–2026 гг., но этого пока не было объявлено, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Кроме того, может вестись и строительство ПЛАРБ нового поколения типа 096 (бесшумные субмарины типа 096 могут быть введены в эксплуатацию к 2030 г., писали ранее «Ведомости»).
Наконец, Китай, возможно, готовится начать строительство серии малых атомных подводных лодок на основе конструкции больших неатомных подводных лодок типа 039, но статус и данного проекта не ясен, говорит Кашин. В любом случае речь идет о весьма долгосрочных, капиталоемких и технически рискованных программах, и рост атомного флота КНР на 1–2 единицы в год уже будет считаться замечательным темпом. При этом Китаю все равно потребуется не менее 10–15 лет, чтобы, например, догнать Россию по численности атомного подводного флота.