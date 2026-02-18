Запад бьет тревогу из-за скорости строительства атомного подводного флота КНР

Китай, в частности, активно строит ПЛАРБ типа 094 «Цзинь», на вооружении которых находятся передовые межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок третьего поколения JL-3, дальность их действия превышает 10 000 км, и они могут достигнуть США. Авторы доклада IISS, проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что в 2025 г. на воду была спущена уже восьмая такая субмарина. Кроме того, приблизительный темп строительства по два корабля в год касается многоцелевых атомных подлодок типа 093B, и до девяти корпусов может быть спущено уже на воду. Точной информации о том, сколько из них уже находятся на дежурстве, нет.