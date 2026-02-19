Игорь Кобзев возглавит правительство Иркутской области

Поправки в устав Приангарья тем не менее были внесены в заксобрание совершенно неожиданно. И, как выяснилось во время сессии, законопроект требует доработки: замечания к нему нашлись у прокуратуры. Депутаты приняли проект в первом чтении (40 голосов «за», ни одного «против», никто не воздержался, один человек не голосовал) и договорились внести необходимые поправки до 13 марта.