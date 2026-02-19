Игорь Кобзев возглавит правительство Иркутской области

Игорь Кобзев возглавит правительство Иркутской областиГубернатор решил сконцентрировать власть в одних руках после избрания на второй срок
Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло поправку в устав, позволяющую губернатору возглавить правительство региона. В проекте повестки дня соответствующий вопрос не значился, перед началом сессии законопроект предложил рассмотреть вице-спикер регионального парламента Виталий Перетолчин («Единая Россия»).
Представивший депутатам поправку и. о. председателя правительства Иркутской области Андрей Соковиков заявил, что губернатор Игорь Кобзев решил реализовать это предусмотренное федеральным законодательством право «в сегодняшних непростых условиях».
О намерении возглавить правительство Иркутской области Кобзев («Единая Россия») заявлял 15 октября 2025 г. на сессии заксобрания, спустя месяц после переизбрания на второй срок. Свое решение он связывал с необходимостью нести персональную ответственность за решения в условиях «резкого падения налоговых поступлений» в бюджет и готовностью «решительно встретить вызовы, найти и предложить действенные меры и, возможно, новые нестандартные решения». Бюджет Иркутской области на 2026 г. был принят с дефицитом 25 млрд руб.
Поправки в устав Приангарья тем не менее были внесены в заксобрание совершенно неожиданно. И, как выяснилось во время сессии, законопроект требует доработки: замечания к нему нашлись у прокуратуры. Депутаты приняли проект в первом чтении (40 голосов «за», ни одного «против», никто не воздержался, один человек не голосовал) и договорились внести необходимые поправки до 13 марта.
Несмотря на формальное единодушие, депутаты, включая спикера заксобрания Александра Ведерникова («Единая Россия»), в ходе обсуждения высказывались неоднозначно.
Спикер сравнил изменение устава (пост председателя правительства Иркутской области был введен в 2015 г.) с движением автомобиля, который при маневрировании то влево, то вправо пошел юзом (потерял управляемость при заклинивании колес). «Закономерный итог такого маневра в таком управлении очевиден <...> Поэтому нам надо, коллеги, всячески помогать нашему губернатору Игорю Кобзеву. Пусть эти храбрые радикальные решения приведут к резкому улучшению бюджетно-финансовой ситуации», – заявил Ведерников.
Глава фракции «Новых людей» в заксобрании Валерий Ус счел предложенные поправки «дополнительным стресс-фактором как для экономики региона в целом, так и для эффективной системы публичного управления в целом». По его мнению, обеспечение системного контроля за бюджетным процессом, достижением целевых показателей эффективности исполнительной власти и так далее возможно лишь в случае «полноценной работы двух лиц в разных должностях».
«Более того, сложившаяся в Иркутской области ситуация [предполагает работу] с полной отдачей сил и всесторонним погружением в каждое направление, которое за ним закреплено. Отмечу, что ответственность за принятие решений и совмещение должностей губернатора и председателя регионального правительства несет и депутатский корпус», – добавил Ус, после чего неожиданно заявил, что фракция «Новых людей» «концептуально поддерживает законопроект».
В целом губернаторы, за исключением республик, чаще стремятся лично руководить правительством и не отдавать этот пост кому-то другому, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, исключения связаны с потребностью в техническом премьере или внутриэлитными балансами. «В Иркутской области у Кобзева ранее был глава правительства – влиятельный местный политик и чиновник Константин Зайцев. Но после избрания на второй срок Кобзев предпочитает концентрировать власть в своих руках», – констатировал Туровский.
В последние годы в региональных администрациях чаще восстанавливали либо вводили должность председателя правительства и Иркутская область в этом контексте «немножко идет не в ногу», отмечает политолог Александр Кынев. «Есть попытка Кобзева немножко унифицировать управление, ликвидировать внутри правительства некие автономные элитные группы с собственными федеральными связями», – сказал он «Ведомостям».
Получится ли это, большой вопрос, так как регион «слишком сложный», уточняет Кынев. «Мне кажется, что упрощение управления в таком регионе, как Иркутская область, добром не кончится», – заключил эксперт.