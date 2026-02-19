Сможет ли дочка находящегося в Гааге экс-лидера Филиппин стать президентом

Сможет ли дочка находящегося в Гааге экс-лидера Филиппин стать президентомУ Сары Дутерте есть реальные шансы возглавить страну
Самый популярный политик на Филиппинах, 47-летняя Сара Дутерте, будет баллотироваться на пост президента Филиппин. «Я положу свою жизнь, свои силы и свое будущее на служение нашей стране» – такими словами она, вице-президент Филиппин и дочка экс-президента Родриго Дутерте (2016–2022), 18 февраля подтвердила, что планирует бороться за пост главы государства в 2028 г., пишет Rappler. В 2022 г. Дутерте шла на выборах в тандеме с президентом Фердинандом Маркосом-младшим (хотя голосование по президенту и вице-президенту в стране разделено). Но спустя без малого четыре года расклад кардинально другой.
Сара Дутерте с 2024 г. сильно переругалась с президентом, пережила одну попытку импичмента, ей грозит уже следующая, а отец находится в Гааге из-за обвинений Международного уголовного суда (МУС) в причастности к убийствам 76 человек в ходе агрессивной кампании по борьбе с наркотиками. При этом нынешний президент, выходец из другого влиятельного клана (его отец Фердинанд Маркос авторитарно правил с 1965 по 1986 г.), больше не будет иметь конституционного права избрания на второй срок.
Среди семи пунктов обвинений, которые привели в 2025 г. к первому импичменту Сары Дутерте в палате представителей, не прошедшему в сенате, были нецелевые расходы средств и заказ услуг киллера. Он должен был бы разобраться с Маркосом, его женой и спикером палаты представителей, двоюродным братом президента Мартином Ромуальдесом, если бы что-то плохое произошло с ней самой. И об этом Сара Дутерте несколько раз рассказывала публично, но обвинения отвергала. А затем она смогла усилить свои политические позиции после промежуточных выборов в сенат в августе 2025 г., на которых хорошие результаты показали ее сторонники. И это придало ей дополнительный импульс замахнуться на самый главный пост, что подкреплено и опросами общественного мнения – сейчас Сара Дутерте опережает потенциальных конкурентов. Но при этом возможна вторая попытка импичмента: с февраля 2026 г. против Сары Дутерте рассматриваются несколько жалоб в нецелевых расходах ($10,5 млн), коррупции и опять история с заказом киллера.
Отношения Сары Дутерте с Маркосом-младшим стали портиться на фоне возникших претензий к ней: она сперва стала критиковать лидера из-за отсутствия реального экономического плана развития и высокой инфляции в стране. Но нынешний президент на своем посту и без нее уже пережил немало. Это несколько волн уличных протестов численностью более 500 000 человек из-за недовольства населения коррупцией в связи с плохой подготовкой инфраструктуры к наводнениям и попытка запуска процедуры импичмента, в том числе из-за ареста и выдачи Дутерте-старшего. А в 2026 г. Маркоса-младшего догнали и проблемы со здоровьем из-за воспаления кишечника.
Клан Дутерте
Отец Сары в годы своего правления проводил куда более лояльную политику по отношению к Пекину (с ярыми выпадами против США), нежели однозначно проамерикански настроенный Маркос-младший. При нем в годы президентства Джо Байдена страны нарастили масштабы совместных военных учений, филиппинцы открыли США доступ еще к четырем своим военным базам, также получили свое закрепление многосторонние политические форматы, например Токио – Вашингтон – Манила. С приходом Дональда Трампа на первый план вышли проблемы торгового характера, и Маркос-младший заключил в Белом доме под давлением сомнительную сделку: взамен на снятие всех тарифных барьеров при доступе на филиппинский рынок США согласились снизить пошлины со своей стороны с 20 до 19%.
Первые годы на посту вице-президента Сара Дутерте отсылала по вопросу своего отношения к Пекину к словам ее старшего брата о том, что в ее задачи не входит «демонизировать Китай». Но позже она поменяла тональность, и это дало Маркосу возможность обвинять ее в «прокитайскости». В частности, она стала говорить, что действующая администрация, членом которой Дутерте остается, очень зря ставит своим приоритетом оборонный союз с США в ущерб отношениям с Китаем. В интервью RT она говорила, что конституция страны «четко указывает, что мы должны проводить независимую внешнюю политику», а не «поддерживать одну сверхдержаву только потому, что у вас проблемы с другой» (из-за территориальных споров Манилы с КНР в Южно-Китайском море. – «Ведомости»). Не особенно Саре Дутерте понравилось и фактическое размещение Вашингтоном на Филиппинах ракет средней дальности Typhon под предлогом учений.
Если бы следующие выборы президента Филиппин проходили завтра, то Сара Дутерте, скорее всего, победила бы на них, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных учений НИУ ВШЭ Александр Королев. Несмотря на то что в последнее время ее рейтинги пошли вниз, она по-прежнему остается самым популярным политиком на Филиппинах из-за серьезной базы поддержки, в том числе на Минданао: те, кто поддерживал ее отца, хотели бы видеть Сару Дутерте президентом. База сторонников популиста Родриго Дутерте перетекла к Саре и при окончательном провале попыток импичмента у нее будут хорошие шансы на победу, согласна научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дарья Панарина.
Команда Сары Дутерте пытается выстроить ее образ «осажденного лидера», что особенно может быть привлекательно в глазах бедных слоев, продолжает Королев. Но при этом, как отмечает эксперт, до 2028 г. еще есть время. И Маркос-младший, Ромуальдес, обладающий финансовыми и административными ресурсами, но низкими рейтингами, и популярный инфлюенсер Раффи Тулфо, и лидер оппозиции Лени Робредо вполне могут изыскать средства противодействия ей. Кроме того, свою роль сыграет и решение МУСа по Родриго Дутерте, и потому, как считает Королев, однозначную ставку на Сару делать пока рано.
Что же касается ее возможной будущей политики, то при ней может вернуться стиль сильной руки, как это было во время правления отца, пусть и не в таком харизматичном образе. Речь, например, может идти о более умеренной борьбе с наркотиками, опоре на силовиков, крупных инфраструктурных проектах, особенно на юге страны, говорит Королев. Во внешней политике при Саре Дутерте Филиппины могут вернуться к более прагматичному курсу, в том числе снова обратившись к сотрудничеству с КНР: речь идет о схеме взаимодействия притока инвестиций в обмен на молчание по спорным вопросам, полагает Королев. Но при этом практика правления Родриго Дутерте показала, что китайцы минимально исполнили инвестиционные обещания, напоминает Панарина, и потому возможный новый поворот в сторону Китая если и будет, то сдержанным. А вот доступ американцев сразу к девяти военным базам теоретически может быть ограничен, но полного разрыва с США не произойдет и при президенте Дутерте-младшей, сходятся эксперты.