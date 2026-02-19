Сможет ли дочка находящегося в Гааге экс-лидера Филиппин стать президентом

Что же касается ее возможной будущей политики, то при ней может вернуться стиль сильной руки, как это было во время правления отца, пусть и не в таком харизматичном образе. Речь, например, может идти о более умеренной борьбе с наркотиками, опоре на силовиков, крупных инфраструктурных проектах, особенно на юге страны, говорит Королев. Во внешней политике при Саре Дутерте Филиппины могут вернуться к более прагматичному курсу, в том числе снова обратившись к сотрудничеству с КНР: речь идет о схеме взаимодействия притока инвестиций в обмен на молчание по спорным вопросам, полагает Королев. Но при этом практика правления Родриго Дутерте показала, что китайцы минимально исполнили инвестиционные обещания, напоминает Панарина, и потому возможный новый поворот в сторону Китая если и будет, то сдержанным. А вот доступ американцев сразу к девяти военным базам теоретически может быть ограничен, но полного разрыва с США не произойдет и при президенте Дутерте-младшей, сходятся эксперты.