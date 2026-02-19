Власти оценили связь идеологии и социальной архитектуры в современной России

Идеология в России должна подчеркивать «срединное положение» страны между «западным индивидуализмом и китайским коллективизмом», сказал в ходе конференции доцент философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Борис Межуев. При этом необходимо четко обозначить отличие от американского «права сильного», указал он. Россия находится в процессе эмансипации от американской модели, добавил член исполнительного совета РАСО Сергей Толмачев. «Идет выработка новых идей, подходов, институтов. Мир меняется быстро. Нужно точечно брать лучшее у всех: у китайцев, у европейцев, у индусов, у исламской и буддийской цивилизаций», – считает он. Умение перенимать лучшее и становиться в этом лучшим – это «базовая черта русской цивилизации», резюмировал Толмачев.