Власти оценили связь идеологии и социальной архитектуры в современной России

Власти оценили связь идеологии и социальной архитектуры в современной РоссииНовые гуманитарные практики должны способствовать сохранению статуса страны как «государства-цивилизации»
Социальная архитектура и идеология в современной России связаны «весьма опосредованно»: первая работает с реальным устройством и развитием общества, а вторая лишь задает ценностный горизонт. Об этом заявил заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов в ходе сессии «Битва за российскую идеологию: чем нам может помочь социальная архитектура» на научно-практической конференции памяти Юрия Воротникова «Тренды политических технологий».
Он подчеркнул, что в отечественной правовой системе социальная архитектура не может быть закреплена как официальная идеология, поскольку, согласно Конституции, Россия – это светское государство и никакая идеология не может быть установлена в качестве обязательной. «Это означает, что государство не вправе провозглашать единственно верную систему взглядов <...> обязательную для всех граждан. Поэтому напрямую описывать российскую модель социальной архитектуры как выражение государственной идеологии или как некого инструмента ее соблюдения <...> я считаю, что это юридически некорректно и методологически сильно упрощает реальную картину», – высказался чиновник.
Сейчас под социальной архитектурой понимается «целенаправленная деятельность по проектированию и организации общественно значимых изменений с целью развития социальных систем», пояснил выступающий. Это включает в себя и работу со средой обитания, и формирование сообществ, и проектирование различных социальных лифтов, добавил он. «В этом смысле социальная архитектура выступает инструментом работы с обществом, а не набором лозунгов и деклараций», – указал Семенов. Главная же цель социальной архитектуры – это улучшение качества жизни граждан, расширение их возможностей и снижение социального неравенства, резюмировал представитель АП.
По словам главы «Минченко консалтинга» Евгения Минченко, сейчас в России есть три реальные управленческие практики, базирующиеся на принципах социальной архитектуры. Первая – это рациональная цифровая бюрократия вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего сферу цифровизации. Вторая – это опыт мэра Москвы Сергей Собянина, который «пылесосит» лучшие практики со всего мира и берет на вооружение самые качественные из них. И третья – это деятельность первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко, пропагандирующего «служение и патриотическое творчество в рамках этого служения».
Идеология в России должна подчеркивать «срединное положение» страны между «западным индивидуализмом и китайским коллективизмом», сказал в ходе конференции доцент философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Борис Межуев. При этом необходимо четко обозначить отличие от американского «права сильного», указал он. Россия находится в процессе эмансипации от американской модели, добавил член исполнительного совета РАСО Сергей Толмачев. «Идет выработка новых идей, подходов, институтов. Мир меняется быстро. Нужно точечно брать лучшее у всех: у китайцев, у европейцев, у индусов, у исламской и буддийской цивилизаций», – считает он. Умение перенимать лучшее и становиться в этом лучшим – это «базовая черта русской цивилизации», резюмировал Толмачев.
Что такое социальная архитектура
В начале 2025 г. администрация президента (АП) объявила о проведении конкурса социальных архитекторов для людей, которые смогут «облечь в рамку» проекты в гуманитарной сфере. Конкурс должен был решать в том числе задачу по отбору специалистов, которые впоследствии смогут работать на выборах разного уровня, говорил «Ведомостям» собеседник, близкий к АП. Итоги конкурса были подведены в октябре, победителями стали 74 человека.
Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на разных площадках объяснял, что такое социальная архитектура. На симпозиуме «Создавая будущее» в октябре 2025 г. кремлевский чиновник говорил, что эта работа делится на два направления: социальное моделирование, которое включает проекты о будущем, и социальное проектирование, которое актуализирует ценности и решает конкретные проблемы.
Социальное моделирование занимается сценариями и прогнозами, формулирует образ будущего страны. К социальному проектированию, актуализирующему ценности, Харичев относил, к примеру, национальный центр «Россия», РСВ, «Бессмертный полк», к проектам, решающим проблемы, – «Лидеров России», «Время героев», «На Севере – жить».