В регионах начали создавать экспертные площадки по социальной архитектуре

Семенов заявил, что у такой сессии «пока аналогов нет», а КБР стала первой региональной площадкой. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Семенов сказал, что площадка будет работать по разным направлениям. В качестве примера он привел районные библиотеки: по его словам, в них вложены средства и есть инфраструктура, но библиотеки не всегда становятся точками притяжения, в том числе из-за неудобного графика (они работают в те же часы, что и большинство жителей) и слабого наполнения мероприятиями.