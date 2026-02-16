В регионах начали создавать экспертные площадки по социальной архитектуре

В регионах начали создавать экспертные площадки по социальной архитектуреПервая из них откроется в Кабардино-Балкарии, которую возглавляет бывший сотрудник АП Казбек Коков
В Кабардино-Балкарии (КБР) будет создана первая в России окружная экспертная площадка по социальной архитектуре. Об этом в ходе региональной стратегической сессии в Нальчике 13 февраля объявил заместитель гендиректора общества «Знание» и гендиректор центра знаний «Машук» Антон Сериков. Площадка будет работать на базе «Машука» и станет пилотной моделью для последующего масштабирования в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Инициатором проведения сессии выступил глава КБР Казбек Коков (в 2013–2018 гг. – советник в управлении президента по внутренней политике). По его словам, республика предложила себя как пилотную территорию по интеграции социальной архитектуры в практику регионального управления.
«Мы проводим первую стратегическую сессию, на которой разберем ключевые социальные вызовы КБР с прицелом на конкретные управленческие решения. Они лягут в основу работы министерств, ведомств и муниципалитетов», – заявил Коков.
Заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов отметил, что большинство регионов сталкиваются со схожими проблемами: это качество городской среды, занятость, отток молодежи и демографические вызовы. По его словам, в ряде субъектов уже выработаны эффективные механизмы работы с такими вызовами, но «проблема в том, что такие решения часто остаются локальными и не становятся частью общей управленческой практики».
Социальная архитектура, по его оценке, формирует механизм горизонтального взаимодействия между регионами и губернаторами. Создание окружных и межрегиональных экспертных площадок позволит сопоставлять успешные практики, адаптировать их к специфике других территорий и тиражировать работающие модели, подчеркнул Семенов.
В ряде регионов формируются сообщества молодых социальных архитекторов из числа студентов, сказал один из участников мероприятия. По его словам, такие команды уже создаются не только в КБР, но и в Коми, Владимирской области, Ненецком автономном округе и др.
Сериков добавил, что новая окружная площадка будет обеспечивать разработку, сопровождение и внедрение социально-архитектурных решений в управленческую практику КБР с последующим тиражированием на другие регионы Северного Кавказа. По его словам, отдельное внимание планируется уделить «гармонизации межнациональных отношений».
Начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента РФ в СКФО Андрей Карпов во время стратсессии сообщил, что для Кавказа важны проекты по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений и сохранению исторической памяти. Он напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а в ноябре 2025 г. президент утвердил стратегию государственной национальной политики до 2036 г., где в числе приоритетов – совместная работа власти и общественных организаций. По словам Карпова, это дает социальным архитекторам возможность запускать проекты по гармонизации межнациональных отношений.
Семенов заявил, что у такой сессии «пока аналогов нет», а КБР стала первой региональной площадкой. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Семенов сказал, что площадка будет работать по разным направлениям. В качестве примера он привел районные библиотеки: по его словам, в них вложены средства и есть инфраструктура, но библиотеки не всегда становятся точками притяжения, в том числе из-за неудобного графика (они работают в те же часы, что и большинство жителей) и слабого наполнения мероприятиями.
У регионов сейчас очень большой интерес к этой тематике, считает политолог, руководитель рабочей группы по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью Дмитрий Еловский. «Появился инструмент для решения целого комплекса проблем, которые решали подручными методами. У разных региональных руководителей разные задачи, подходы, и они по-разному решают», – сказал он «Ведомостям».
По словам эксперта, КБР стала первой, так как раньше других оформила запрос, но будут и другие регионы. «Руководство республики решило использовать потенциал социальной архитектуры для решения проблем местного значения», – отметил Еловский.
Презентационные сессии – это показ аппаратной значимости темы и предоставление регионам возможности предложить себя, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
