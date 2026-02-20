Газета
Главная / Политика /

Путин провел кадровые перестановки в МИД РФ

Вершинин стал послом, Борисенко – замминистра
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел перестановки в Министерстве иностранных дел. Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, он освободил Сергея Вершинина от должности замглавы МИД РФ. Другим указом Вершинин назначен новым послом России в Турции. На этом посту он сменил Алексея Ерохова, который сообщил об окончании своей работы в июне 2025 г.

Заместителем министра иностранных дел назначен Георгий Борисенко. Ранее он занимал пост посла в Египте и полномочного представителя России в Лиге арабских государств (ЛАГ), Путин также освободил его от этой должности сегодняшним указом.

Кто заменит Борисенко на должности посла в Египте и полномочного представителя в ЛАГ, пока неизвестно.

Вершинин в 1993-1997 гг. занимал должность советника – посланника посольства России в Тунисе, в 1999-2003 гг. – посла России в Алжире. 27 марта 2018 г. Вершинина назначили заместителем главы ведомства.

Борисенко, в свою очередь, в 2003–2011 гг. работал в посольстве США. В 2014–2020 гг. был директором департамента Северной Америки. В 2018 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Послом в Египте и полномочным представителем России в ЛАГ работал с апреля 2020 г.

