Власти России вновь говорят об угрозе передачи ядерного оружия Украине

Власти России вновь говорят об угрозе передачи ядерного оружия УкраинеСВР обвиняет в готовности к этому Париж и Лондон
Власти Великобритании и Франции тайно готовятся передать Украине ядерное оружие или хотя бы «грязную бомбу», сообщила 24 февраля пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России. По версии ведомства, таким образом эти страны хотят усилить военные возможности Киева, чтобы тот мог претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий с Россией.
При этом немецкое руководство благоразумно отказалось от участия в этой авантюре, отметили в СВР. Германия не имеет ядерных боеголовок, но на ее территории, по оценкам вашингтонского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, размещено до 20 атомных бомб США.
Как передает СВР, Лондон и Париж хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву, представив его как собственную разработку Украины. «Речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», – говорится в сообщении СВР.
В ведомстве предупредили, что после возможного нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия властям Великобритании и Франции не удастся избежать ответственности, а «все тайное неизбежно станет явным».
«Противник не брезгует никакими средствами: дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.
Совет Федерации (СФ) направил по дипломатическим каналам парламентариям Франции и Великобритании, а также в Европарламент, ООН и МАГАТЭ обращение с призывом провести расследование о передаче ядерного оружия Украине на основе информации, полученной российской разведкой. По мнению российских сенаторов, реализация франко-британского плана может привести к эскалации конфликта и создать угрозу безопасности для всей Европы.
Председатель СФ Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале позже написала, что реакция сенаторов на сообщение СВР призвана подчеркнуть чрезвычайность этой темы. По ее словам, безъядерный статус Украины не подлежит пересмотру, так как он был одним из ключевых условий признания ее независимости.
В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил об угрозе начала ядерной войны в случае передачи Украине атомной бомбы. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – об опасности разрушения всего режима нераспространения ядерного оружия. По его словам, Москва примет во внимание полученную российской разведкой информацию и будет учитывать в ходе продолжающихся переговоров по завершению российско-украинского конфликта.
Попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он также заявил, что Россия доведет до США информацию о вероятном появлении у Киева ядерного оружия. «До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам», – сказал Ушаков.
Незадолго до начала вооруженного конфликта в феврале 2022 г. украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности пригрозил выходом Киева из Будапештского меморандума, если его участники не предоставят Киеву гарантий безопасности. Он фиксировал безъядерный статус Украины.
Вопросы, связанные с соблюдением международных обязательств государством, в частности с использованием ядерного потенциала, должны обсуждаться в парламентах и становиться предметом общественной дискуссии, сказал «Ведомостям» заместитель председателя СФ Константин Косачев. «Эта ситуация затронет людей, которые живут во Франции и Великобритании, а сейчас соответствующие вопросы решаются за их спинами. Это должно стать предметом обсуждения, а в идеале – парламентского расследования в соответствующих парламентских структурах», – уточнил он.
По словам Косачева, вопрос, насколько британские и французские парламентарии готовы и в состоянии защищать демократические устои своих государств и своих обществ, «о чем они так любят рассуждать», остается открытым.
Возможная передача западными странами Украине ядерного оружия или его компонентов не останется без ответа не только России, но и других ядерных держав, говорит эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По мнению украинских властей, наличие этих вооружений могло бы предотвратить российско-украинский конфликт, но у Киева нет технической базы для их обслуживания, отметил эксперт.
Доставка компонентов ядерного оружия или «грязной бомбы» Украине вероятна, поскольку Франция и Великобритания нацелены на продолжение российско-украинского конфликта, допустил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. По его мнению, за счет этого европейцы теоретически будут готовы повысить ставки в случае угрозы падения режима власти Зеленского и продвижения российских войск в сторону Киева и Днепропетровска. «Париж и Лондон слишком много вложили ресурсов и не хотят позволить России победить в вооруженном противостоянии», – добавил политолог.
Российские власти за четыре года заявляли об угрозе обладания Киева ядерным оружием или его суррогатами несколько раз, говорит старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Например, считает он, самый значимый острый эпизод реакций Москвы был после заявлений Зеленского в Мюнхене в феврале 2022 г., второй – осенью того же года на фоне напряженной ситуации на линии боевого соприкосновения и опасности для Запорожской АЭС.
«То, что заявление СВР поддержали на него различных эшелонах российской власти, может говорить о том, что там вновь хотят послать сигнал Лондону и Парижу на фоне того, что боевые действия на Украине продолжаются уже четвертый год и входят в финальную стадию», – полагает эксперт. В то же время, по его мнению, это вряд ли сигнал США с которыми перестал действовать СНВ-3 – с ними, наоборот Москва старается выстроить диалог и перезапустить его по теме стратегических вооружений.
