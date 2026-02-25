Власти России вновь говорят об угрозе передачи ядерного оружия Украине

Вопросы, связанные с соблюдением международных обязательств государством, в частности с использованием ядерного потенциала, должны обсуждаться в парламентах и становиться предметом общественной дискуссии, сказал «Ведомостям» заместитель председателя СФ Константин Косачев. «Эта ситуация затронет людей, которые живут во Франции и Великобритании, а сейчас соответствующие вопросы решаются за их спинами. Это должно стать предметом обсуждения, а в идеале – парламентского расследования в соответствующих парламентских структурах», – уточнил он.