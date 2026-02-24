Как в России отреагировали на заявление СВР о передаче Киеву ядерного оружия

Как в России отреагировали на заявление СВР о передаче Киеву ядерного оружияМИД, парламент и Кремль выступили с предупреждением Европе
24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовят тайную передачу Украине ядерного оружия – атомной или так называемой «грязной» бомбы – под видом собственной разработки Киева.
По данным ведомства, западные элиты считают, что наличие у Украины подобного оружия позволит ей претендовать на более выгодные условия завершения конфликта.
В СВР утверждают, что Лондон и Париж работают над поставкой компонентов, оборудования и технологий, а в числе возможных вариантов упоминается французская боеголовка TN75 для ракеты М51.1. В ведомстве отметили, что подобные крайне опасные планы Британии и Франции «свидетельствуют о потере у них чувства реальности».
«Ведомости» собрали реакцию на заявление СВР властей, политиков и ведомств.
Совет Федерации
Первыми на сообщение официально отреагировали российские сенаторы. Они обратились к парламентам Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе информации СВР.
В обращении СФ отмечается: «Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона».
Сенаторы также напомнили, что агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение, что втянет в зону риска и народы Великобритании и Франции.
Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную передачу Киеву ядерного вооружения вопиющим нарушением международного права.
«Значит, безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров, потому что потенциально это чрезвычайно опасная информация», – заявил он.
Представитель Кремля также пояснил, что РФ надеется, что в Британии и Франции прислушаются к данным СВР.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия доведет информацию о возможном появлении у Киева ядерного оружия до США.
По его словам, сейчас идут комментарии по всем каналам, поэтому они надеются, что информация дойдет до коллег из США. «Но мы доведем специально... Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Вячеслав Володин
Председатель Госдумы заявил, что возможная передача ядерного оружия Украине может привести к ядерной войне. По его словам, информация требует незамедлительного реагирования.
Володин также сообщил, что 24 февраля вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы, и предложил подготовить обращение к парламентам Франции и Великобритании с инициативой провести парламентское расследование «для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО).
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации подчеркнула недопустимость передачи Украине ядерного оружия или его компонентов.
«Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру», – заявила Матвиенко.
Она ожидает, что парламенты Великобритании и Франции и международные институты дадут оценку ситуации и либо призовут британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона к ответственности, либо разделят с ними ответственность за действия, которые, по ее словам, противоречат международному праву.
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ заявил, что в случае передачи Украине ядерного оружия Россия будет вынуждена дать симметричный ответ.
По его словам, в таком случае Москва может применить «любое, в том числе нестратегическое, ядерное оружие по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране», а при необходимости – и по странам-поставщикам как соучастникам ядерного конфликта.
МИД России
В МИД РФ заявили о готовности дать жесткий отпор любым попыткам содействия Киеву в получении ядерного оружия.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что сама постановка вопроса о его передаче Украине является «категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом», подрывающим режим нераспространения ядерного оружия.
В министерстве напомнили, что Украина присоединилась к ДНЯО как неядерное государство и обязалась не приобретать такое вооружение, а Великобритания и Франция – не передавать его и не содействовать созданию.
«Российская позиция на этот счет непреклонна и предельно категорична. Мы неоднократно заявляли, что любые «заходы» на предмет пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы», – заявила Захарова.
По данным министерства, любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься как попытка создать прямую угрозу безопасности РФ критического порядка и получат жесткий отпор.
В МИДе также предупредили о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и напомнили, что возможные планы обсуждаются накануне Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, запланированной на апрель.