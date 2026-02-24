Совет Федерации: поставки ядерных бом Киеву приведут к резкой эскалации
Намерение Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства приведет к резкой эскалации конфликта, заявили сенаторы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации (СФ).
В связи с данными Службы внешней разведки (СВР) сенаторы РФ призвали членов британских Палаты общин и Палаты Лордов и французских депутатов Национального собрания и членов Сената инициировать соответствующие парламентские расследования.
Обращение сенаторов направили по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору сторон Договора о нераспространении ядерного оружия. В тексте сообщается об угрозах таких поставок для всего Европейского региона.
Кроме того, сенаторы напомнили, что агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. По этой причине в зону ризка нового витка конфликта будут втянуты и народы Великобритании и Франции, предупредил СФ.
В СВР РФ сообщили, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта рассматривается французская боеголовка TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.